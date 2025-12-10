Plataforma lança ferramenta para encontrar passagens mais baratas para Copa do Mundo 2026 (A ampla distribuição das partidas deve gerar uma das maiores ondas de viagens já vistas em Copas do Mundo (Foto: Unsplash))

A divulgação do calendário oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026 confirmou que o torneio será um marco na história dos grandes eventos esportivos, mas também um complexo desafio de logística para os torcedores. Com partidas distribuídas por três países — Canadá, Estados Unidos e México — a necessidade de planejamento de viagem é inédita. O evento acontece de 11 de junho a 19 de julho de 2026, com a final no MetLife Stadium, em Nova York–Nova Jersey.

O torneio abrange cidades-sede como Toronto e Vancouver no Canadá; Cidade do México, Guadalajara e Monterrey no México; e, nos Estados Unidos, Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York–Nova Jersey, São Francisco e região da Baía, além de Seattle. A ampla distribuição geográfica deve gerar uma das maiores ondas de viagens já vistas em Copas do Mundo. Diferente de edições realizadas em um único país, a Copa de 2026 exige que os torcedores organizem deslocamentos mais longos, incluindo voos domésticos e até movimentações internacionais entre as três nações anfitriãs.

Lançamento de ferramenta estratégica

Diante dessa complexidade, o Skyscanner anunciou o lançamento do Football Flight Finder, uma nova ferramenta criada para ajudar os fãs a navegarem por este cenário de viagem. O objetivo é auxiliar os torcedores a visualizar os movimentos com mais clareza, oferecendo uma forma estruturada de explorar as opções de voo relacionadas a cada partida.

Para a Seleção Brasileira, o roteiro da fase de grupos já demonstra a necessidade de deslocamento: a estreia será em 13 de junho contra Marrocos, em Nova York–Nova Jersey; segue para a Filadélfia para enfrentar o Haiti em 19 de junho; e encerra a fase contra a Escócia em Miami, em 24 de junho. Essa combinação de fatores exige que os viajantes planejem de forma mais estratégica e recorram a auxílios digitais que ajudem a interpretar padrões complexos de deslocamento.

Planejamento inteligente: multidestinos e flexibilidade

No contexto de um torneio distribuído por uma região tão extensa, a ferramenta de reserva multidestinos se torna aliada essencial. Em vez de comprar passagens separadas para cada trecho, os torcedores podem incluir diversas cidades em um único planejamento, o que oferece uma visão mais clara de como os destinos se conectam dentro do calendário de jogos e reduz o risco de perder detalhes importantes. Ao usar uma busca multidestinos em plataformas como o Skyscanner, os viajantes podem inserir várias cidades de uma só vez e testar diferentes combinações de rotas.

Além disso, como as partidas acontecem em dias e locais variados, a flexibilidade se transforma em uma das formas mais eficazes de reduzir custos de viagem. Os alertas de preço do Skyscanner, juntamente com a ferramenta de data flexível e busca por mês inteiro, permitem que os viajantes identifiquem como as tarifas se comportam ao longo do mês, ajudando a identificar os melhores dias para voar entre as cidades-sede e a entender a dinâmica de preços conforme os jogos mais importantes se aproximam.

Aluguel de carro como alternativa rodoviária

Cobrir longas distâncias e conectar cidades nos Estados Unidos, Canadá e México também torna o aluguel de carro uma opção viável para parte da viagem. O deslocamento por estrada pode ser especialmente atrativo para quem busca mais flexibilidade entre as partidas ou planeja explorar regiões além dos estádios. Em determinadas rotas, dirigir entre algumas cidades-sede nos EUA ou no sul do Canadá pode ser mais rápido, direto ou econômico do que voos em datas de pico.

Ferramentas inteligentes de viagem permitem que os torcedores comparem opções de aluguel de carro com o mesmo detalhamento aplicado à busca de voos, reunindo preços de diversas locadoras. Isso permite ver facilmente quais opções oferecem maior flexibilidade, políticas de combustível vantajosas ou melhores condições de cancelamento. Aluguéis com cancelamento gratuito e reservas flexíveis são particularmente úteis para quem precisa ajustar os planos caso sua seleção avance para uma cidade diferente. Considerações práticas como longos períodos de aluguel terem taxas administrativas menores, ou retirar o carro longe do aeroporto principal para reduzir o valor da diária, transformam a rota rodoviária em uma alternativa acessível entre as cidades da Copa.

