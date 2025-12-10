5 frases em inglês para aprender antes de ir para Disney - (crédito: Uai Turismo)

5 frases em inglês para aprender antes de ir para Disney

Para muitos brasileiros, passar o Natal na Disney é o “Natal dos sonhos”: luzes por todos os lados, desfiles temáticos, neve artificial, fogos e personagens circulando pelos parques. No meio desse cenário, o inglês vira aliado para fazer tudo funcionar bem — entender um aviso no alto-falante, perguntar o horário da parada, confirmar uma reserva ou descobrir onde fica a próxima atração sem depender sempre de alguém para traduzir.

Para você não passar perrengue na Disney, a KNN Idiomas separou 5 frases em inglês que você precisa aprender:

“Do I need a reservation for this attraction?”

Eu preciso de reserva para esta atração? “What time does the parade start?”

A que horas começa o desfile? “Where can I find the character meet and greet?”

Onde fica o encontro com os personagens? “How long is the wait time?”

Quanto tempo é a espera? “Is there a park map available?”

Tem um mapa do parque disponível?

“Dentro dos parques, o inglês é o que faz a experiência fluir. Você precisa entender rápido, responder e agir: perguntar o horário do show, conferir a fila certa, entender uma orientação de segurança. Esse ciclo de escutar, repetir e usar é um dos jeitos mais eficientes de aprender de verdade”, afirma Reginaldo Kaeneêne, CEO e fundador da KNN Idiomas.

Para quem quer ir além dessas cinco frases e chegar na viagem falando com mais segurança, escolas de idiomas como a KNN, oferecem cursos de inglês intensivos com foco em conversação, em que o aluno começa a praticar desde a primeira aula e pode acelerar o aprendizado em pouco tempo, opção recomendada para quem tem data marcada para embarcar e precisa destravar o idioma rápido.

