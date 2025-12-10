InícioTurismo
5 frases em inglês para aprender antes de ir para Disney

Em meio a desfiles de Natal, shows de fogos e correria para aproveitar cada atração, ter algumas frases-chave em inglês na ponta da língua pode ser a diferença entre curtir a viagem sem perrengue ou perder tempo na fila errada.

5 frases em inglês para aprender antes de ir para Disney

Para muitos brasileiros, passar o Natal na Disney é o “Natal dos sonhos”: luzes por todos os lados, desfiles temáticos, neve artificial, fogos e personagens circulando pelos parques. No meio desse cenário, o inglês vira aliado para fazer tudo funcionar bem — entender um aviso no alto-falante, perguntar o horário da parada, confirmar uma reserva ou descobrir onde fica a próxima atração sem depender sempre de alguém para traduzir.

Para você não passar perrengue na Disney, a KNN Idiomas separou 5 frases em inglês que você precisa aprender:

  • “Do I need a reservation for this attraction?”
    Eu preciso de reserva para esta atração?
  • “What time does the parade start?”
    A que horas começa o desfile?
  • “Where can I find the character meet and greet?”
    Onde fica o encontro com os personagens?
  • “How long is the wait time?”
    Quanto tempo é a espera?
  • “Is there a park map available?”
    Tem um mapa do parque disponível?

“Dentro dos parques, o inglês é o que faz a experiência fluir. Você precisa entender rápido, responder e agir: perguntar o horário do show, conferir a fila certa, entender uma orientação de segurança. Esse ciclo de escutar, repetir e usar é um dos jeitos mais eficientes de aprender de verdade”, afirma Reginaldo Kaeneêne, CEO e fundador da KNN Idiomas.

Para quem quer ir além dessas cinco frases e chegar na viagem falando com mais segurança, escolas de idiomas como a KNN, oferecem cursos de inglês intensivos com foco em conversação, em que o aluno começa a praticar desde a primeira aula e pode acelerar o aprendizado em pouco tempo, opção recomendada para quem tem data marcada para embarcar e precisa destravar o idioma rápido.

Iolanda Loiola - Uai Turismo
postado em 10/12/2025 14:39
