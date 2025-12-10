10 praias do Brasil para ir com as crianças

Toda viagem é sempre uma grande aventura para as crianças. Se o destino for de praia, então, melhor ainda. No entanto, para garantir a tranquilidade dos pais e a segurança dos pequenos, a escolha do destino precisa levar alguns fatores em consideração. O principal deles é o mar: quanto mais tranquilo e protegido, melhor. Além disso, uma boa infraestrutura de apoio na praia e nos arredores é essencial para que o conforto e a diversão sejam garantidos para toda a família.
Pensando nisso, a Zarpo, agência de viagens online do Grupo Bancorbrás, selecionou 10 praias no Brasil para curtir com crianças, onde a diversão é garantida.
Pernambuco: piscinas naturais e mar calmo
1. Praia dos Carneiros (PE)
Este paraíso a cerca de 100 km de Recife é ideal para as crianças. Com águas quentes e cristalinas e cercada por coqueirais, o grande atrativo é o mar sem ondas, perfeito para bebês e crianças. Além de curtir a praia, o passeio de catamarã ou lancha até a histórica capela e os bancos de areia é imperdível. A praia oferece boa infraestrutura, com o beach club Bora Bora sendo o principal ponto de encontro, que conta com cardápio selecionado, área infantil com brinquedos, banheiros e berçário para a alegria dos adultos. Para hospedagem, a Pousada Praia dos Carneiros está à beira-mar e oferece piscina e pratos típicos.
2. Praia de Muro Alto (PE)
Em Ipojuca, a apenas 8 km do centro de Porto de Galinhas, Muro Alto é um cartão-postal que se destaca por sua formação geográfica. Uma enorme barreira de recifes atua como um “muro protetor” contra as ondas, criando uma gigantesca piscina natural de águas cristalinas, ideal para a criançada brincar em segurança. É também um excelente local para praticar stand up paddle e caiaque. A extensa faixa de areia dourada conta com boa infraestrutura de barracas. Uma útima opção para se hospedar é o Porto Alto Resort, que oferece experiência completa de lazer à beira-mar.
Bahia: beleza espelhada e natureza preservada
3. Taipu de Fora (BA)
Conhecida como a “Polinésia Baiana”, esta praia fica na Península de Maraú, entre Itacaré e Morro de São Paulo. O local é um santuário ecológico de mais de 40 km, famoso pelo mar azul-claro, areia dourada e coqueiros. A grande atração para as famílias são as piscinas naturais que se formam nas luas nova e cheia, expondo corais e permitindo a observação de peixes. A Vila Lua de Taipu oferece charme e conforto em meio à natureza preservada da península.
4. Praia do Espelho (BA)
Considerada uma das mais bonitas do país, na estrada que liga Trancoso a Caraíva, esta praia une rusticidade e beleza natural única. Protegida por recifes e cercada por falésias em tons de rosa e bege, seu nome se justifica na maré baixa, quando o reflexo do sol na água cria um efeito de espelho. É nesse momento que as piscinas naturais surgem. Enquanto as crianças se divertem, os pais podem relaxar na faixa de areia branca e aproveitar os quiosques e restaurantes. Para uma experiência de luxo, o Fasano Trancoso é uma opção sofisticada na região.
Alagoas: refúgio e tranquilidade no litoral
5. Praia do Patacho (AL)
Entre Maceió e Maragogi, Patacho é um segredo guardado do litoral norte de Alagoas. Com mar calmo, águas cristalinas e coqueirais que emolduram a paisagem, a praia é ideal para famílias que buscam tranquilidade e contato com a natureza. A infraestrutura é mais intimista, com pousadas charmosas e restaurantes de frutos do mar frescos. A Casa Brasileira Hotel Galeria combina conforto e sofisticação em um ambiente acolhedor.
Sudeste: opções práticas e completas
6. Praia da Ferradura (RJ)
Em Búzios, no Rio de Janeiro, a Ferradura é a queridinha das famílias. Seu formato de baía cria uma área de mar tranquilo, o que privilegia a segurança das crianças e a prática de esportes náuticos como windsurf, stand up paddle e mergulho. A praia oferece infraestrutura completa com restaurantes, bares, quiosques e boa oferta de hospedagens. O Pedra da Laguna Boutique Hotel & Spa oferece uma experiência sofisticada que também acolhe famílias.
7. Praia de São Pedro, Guarujá (SP)
A menos de 100 km de São Paulo, no Guarujá, esta praia é ideal para famílias que buscam beleza natural e tranquilidade no litoral paulista. O mar calmo e a infraestrutura completa, com quiosques, restaurantes e hospedagens, tornam São Pedro uma opção prática. O Hotel Jequitimar Guarujá Resort & Spa by Accor oferece lazer e conforto completos para a família.
8. Praia do Lázaro (SP)
Em Ubatuba, a Praia do Lázaro nunca perde o encanto. Extensa e bem localizada, é uma das mais procuradas pelas famílias devido ao mar raso e à faixa de areia larga. A região conta com ótima infraestrutura comercial e turística, com bons restaurantes e quiosques. O Hotel Nacional Inn Ubatuba Praia das Toninhas oferece conforto e praticidade.
Santa Catarina: sofisticação e cenário bucólico
9. Praia de Jurerê Internacional (SC)
No norte de Florianópolis, Jurerê Internacional é sinônimo de sofisticação e infraestrutura de alto padrão. O mar é calmo e cristalino, com poucas ondas, ideal para a segurança dos pequenos. Além da praia, a infraestrutura completa — com restaurantes renomados e beach clubs exclusivos — garante conveniência em uma atmosfera cosmopolita e segura. O Il Campanario Villaggio Resort oferece uma experiência completa de resort na capital catarinense.
10. Praia de Zimbros (SC)
Em Bombinhas, a Praia de Zimbros mantém uma atmosfera bucólica, mesmo na alta temporada. Barcos de pescadores e um mar tranquilo, que forma piscinas naturais, compõem o cenário perfeito para as famílias. O local tem boa infraestrutura com restaurantes, bares e quiosques especializados em frutos do mar e peixes. O Hotel Vila do Farol oferece acomodações confortáveis próximo às melhores praias da região.
