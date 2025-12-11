Tempo adverso em São Paulo causa atraso e cancelamento de voos ((Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasilato/Ag))

A cidade de São Paulo enfrenta desde o início da quarta-feira (10) situações adversas de meteorologia, ocasionando o cancelamento, atraso e até desvio de rotas de voos destinados aos aeroportos de Guarulhos e Congonhas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Voo mais seguro: aprenda seus direitos

Com ventos que ultrapassaram os 90km/h, o aeroporto de Congonhas teve até a noite de ontem (10) o cancelamento de 87 decolagens e 80 pousos, enquanto na manhã de hoje (11) mais de 11 voos já sofreram cancelamento. Em Guarulhos, durante o dia, pelo menos 31 aeronaves com destino ao aeroporto foram alternadas para outros aeroportos, enquanto outros 15 previstos para hoje foram cancelados.

Companhias aéreas recomendam que passageiros verifiquem o status de suas viagens antes de seguir para os aeroportos. Políticas de remarcação, reembolso e acomodação devem seguir as diretrizes da Resolução nº 400 da ANAC.

A Gol garante que seus clientes afetados “receberão as facilidades previstas, conforme suas necessidades”.

A LATAM, por meio de nota à imprensa, afirma que clientes podem alterar a viagem ou solicitar reembolso, se necessário, antes ou após chegar no aeroporto, seja pelo site ou pelo aplicativo da companhia. Para clientes que não residem em São Paulo e precisem de acomodações, a LATAM recomenda permanecer na fila para atendimento ou reservar o hotel e transporte por meios próprios, solicitando o reembolso. É necessário guardar os comprovantes e enviar LATAM para o WhatsApp (+56 9 68250850). A companhia ainda possibilita que clientes que não tiveram os voos cancelados entre 10 e 12 de dezembro possam remarcar suas viagens sem custo até 15 dias, como forma de descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente necessita viajar nestas datas.

LEIA TAMBÉM: Caso de turista paraplégica alerta sobre segurança em aplicativos de hospedagem

Ainda não foi divulgado nenhum informativo da Azul sobre as complicações causadas pela ventania em São Paulo.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo

*Com informações de Agência Brasil.