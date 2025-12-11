Inclusão: empreendimentos nichados ajudam no crescimento do turismo ((Foto: Ketut Subiyanto/Pexels))

Entre as apostas para as viagens de 2026, estão empreendimentos que foquem em roteiro personalizado, passeios específicos e público definido. Segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), o setor faturou R$ 22,09 bilhões em 2024 e reflete uma alta de 15% em relação ao ano anterior. A busca por esse tipo de programação é uma tendência e quem empreende no segmento entende que a personalização baseada na personalização e na inclusão, é uma rota que se expande.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Chapada Diamantina: mais do que trilhas e cachoeiras, um destino que oferece história, gastronomia e muita hospitalidade

Cada vez mais, viajantes buscam experiências que dialoguem com seu estilo de vida, identidade e repertório cultural, abrindo espaço para modelos de negócios que vão além do pacote tradicional.

Empreendimentos como a 365 Fun Fest, uma rede de franquias de viagens focada no público LGBTQIA+, preenchem essa lacuna e buscam proporcionar um atendimento personalizado, acolhedor e especializado, capaz de entregar experiências que fogem da lógica genérica dos pacotes tradicionais.

“Há uma carência enorme de serviços de viagem que entendam de verdade as necessidades da comunidade LGBTQIA+. Muita gente quer viajar, mas não quer apenas chegar ao destino. Quer se sentir segura, respeitada e representada em cada etapa. É isso que fazemos”, explica Marco Lisboa, CEO da 365 Fun Fest.

Os dados mais recentes da pesquisa mostram essa mudança de comportamento. A preferência da maioria, 41% são por pacotes padrão, mas 35% dos turistas buscam por personalização completa das viagens. Já 11% preferem a personalização parcial e 13% optam pela seleção de experiências. Uma parcela desse grupo, conhecido como “viajantes de oportunidade”, escolhem suas viagens por temas e deixam nas mãos do agente de viagem a decisão final sobre destino e formato. Eles buscam bem-estar, festas, cultura e aventura.

LEIA TAMBÉM: 5 frases em inglês para aprender antes de ir para Disney

A rede, que iniciou operação no segundo semestre desse ano com três franqueados, já projeta alcançar 100 unidades e faturar R$ 3 milhões até o fim de 2026. O modelo prevê operações home office e store in store.

“Nosso foco está em experiências temáticas, desde roteiros LGBTQIA+ nacionais e internacionais, até festas, paradas, eventos culturais e destinos reconhecidos pela diversidade. A proposta é entregar algo que muitos viajantes ainda não encontram nas agências tradicionais”, explica Lisboa.

Para o executivo, viajar deixou de ser um produto de massa e passou a ser uma experiência individualizada. Isso abre espaço para novos empreendimentos, crescimento no setor, novos formatos e estilo de viagem que converse mais com cada tipo de turista.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo