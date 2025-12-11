Brasileiros consideram viajar mais importante do que há cinco anos ((Foto: AdobeStock))

O mais recente Traveler Value Index 2025, levantamento global realizado pelo Expedia Group, revela mudanças significativas no comportamento do viajante brasileiro. Segundo a pesquisa, 58% dos brasileiros consideram que viajar é mais importante hoje do que há cinco anos, enquanto 72% afirmam que serão mais conscientes com os gastos no próximo ano. Esses dados mostram que, mesmo diante de desafios econômicos, o setor de turismo continua sendo prioridade para muitos brasileiros, reforçando o papel estratégico dos agentes de viagem na personalização e no planejamento de experiências.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Brasil se destaca no avanço das viagens de luxo

A pesquisa aponta que 57% dos brasileiros dão prioridade a passar tempo com familiares e amigos na hora de decidir para onde viajar, acima do índice médio mundial de 49%, e que 42% planejam uma reunião familiar nos próximos 12 meses, contra 32% da média internacional. Ao mesmo tempo, 64% afirmam que a inflação impactará seus planos de viagem, bem acima do percentual global de 44%. O preço é, portanto, um fator determinante em todas as categorias de viagem, incluindo hotéis, aluguel de temporada, voos, cruzeiros, aluguel de carros e passeios. Para os agentes, isso significa que oferecer opções com bom custo-benefício, pacotes promocionais e descontos para reservas antecipadas pode fazer a diferença na decisão do cliente.

Apesar da atenção ao custo, experiências de qualidade e confiança são fundamentais. A pesquisa mostra que 94% dos brasileiros preferem reservar acomodações que comprovadamente oferecem boas experiências, e mais de 80% estariam dispostos a pagar mais por hotéis ou imóveis de temporada bem avaliados. Amenidades como Wi-Fi de alta velocidade, piscina, ar-condicionado e limpeza organizada são altamente valorizadas, evidenciando que conforto e praticidade continuam sendo prioridades para os viajantes.

Os programas de fidelidade também se destacam, com 87% dos brasileiros interessados em viajar por meio de programas de fidelidade não relacionados ao turismo. Além disso, 88% preferem resgatar pontos em experiências de viagem. Para os agentes, explorar essas oportunidades e oferecer alternativas de resgate de pontos pode agregar valor ao atendimento e fortalecer a relação com o cliente.

“Os brasileiros estão mais conscientes sobre suas prioridades e investimentos em viagens, mas nunca deixaram de valorizar experiências memoráveis e seguras. Os agentes de viagem têm um papel central em ajudar cada cliente a transformar esses desejos em experiências personalizadas, oferecendo confiança, qualidade e custo-benefício”, afirma Luciana Melo, Country Director para LATAM do Expedia TAAP.

LEIA TAMBÉM: Chapada Diamantina: mais do que trilhas e cachoeiras, um destino que oferece história, gastronomia e muita hospitalidade

O Traveler Value Index 2025 é a principal pesquisa do Expedia Group com parceiros neste ano, lançada em 20 de maio de 2025. O estudo analisa como os planos e preferências dos viajantes mudaram desde 2023, quais são seus valores e prioridades ao reservar viagens e quais novas influências estão surgindo e impactando o setor. Para garantir precisão e representatividade, a pesquisa foi conduzida pela Wakefield Research com 11 mil adultos em 11 países-chave – Estados Unidos, Canadá, China, México, Brasil, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e Austrália – entre 14 de fevereiro e 3 de março de 2025, por meio de convite por e-mail e questionário online, e os dados foram ponderados para representar corretamente a população adulta de cada país.

O Expedia Travel Agent Affiliate Program (TAAP) é a plataforma exclusiva para agentes de viagem, oferecendo acesso a tarifas competitivas, produtos variados e suporte dedicado para atender às demandas do viajante moderno.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo