Aniversário de Belo Horizonte: 128 anos da capital mineira (Feira Hippie de Belo Horizonte (Foto: Uai Turismo))

Belo Horizonte está completando 128 anos nesta sexta-feira (12). Neste ano, a data não poderia cair em um dia melhor, com o final de semana começando, a Capital Mundial dos Bares e Botecos já se prepara para comemorar com um bom brinde! São opções para todos os gostos e bolsos espalhados pelas nove regionais da capital. Mas é no Centro que acontecerá a principal celebração: Belo Horizonte vai comemorar seu aniversário recebendo shows gratuitos na Praça da Estação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Domingo em Belo Horizonte: Aproveite o Centro

O turismo em Belo Horizonte

Por muito tempo, Belo Horizonte era conhecida apenas como uma cidade para turismo de negócios, mas nos últimos anos a capital mineira aprendeu a mostrar todo seu potencial para o turismo de lazer. Em 2016, a cidade recebeu seu primeiro reconhecimento pela UNESCO, com o Conjunto Moderno da Pampulha — idealizado por Niemeyer — se tornando Patrimônio Mundial da Humanidade. Já em 2019, BH se consolidou como um forte destino gastronômico no país entrando para o seleto grupo das Cidades Criativas da Gastronomia reconhecidas pela UNESCO. Mas a busca por títulos não foi o único investimento da capital mineira, que aprendeu a construir experiências que apresentam o melhor da cidade, valorizando a cultura, a natureza, a deliciosa culinária mineira e, claro, os próprios belorizontinos.

Em menos de 10 anos, o Carnaval de Belo Horizonte, que teve seu renascer em 2009, se tornou uma potência nacional. Atualmente, a festa atrai milhões de turistas — 6,05 milhões em 2025 – competindo com grandes destinos consolidados como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. De blocos com trios elétricos aos regidos apenas pela bateria, a festa toma conta da cidade e atende do folião mais animado ao mais tranquilo.

Atualmente, são diversas opções de lazer espalhadas pela cidade, atendendo aos mais diversos estilos de turistas. Até os mais viciados em praia encontram diversão na capital.

Cultura em prédios históricos

Belo Horizonte é uma cidade repleta de museus, centros culturais e espaços pensados para vivenciar a cultura. Na região central, o Circuito Liberdade é uma parada obrigatória, contando com mais de 30 atrações culturais e diversas com entradas gratuitas. Muitas estão localizadas dentro de prédios antigos, que também permitem ao visitante uma contemplação da arquitetura dos primórdios da capital. Já na região da Pampulha, o Conjunto Moderno da Pampulha, localizado no perímetro da Lagoa, proporciona uma viagem que percorre um período com mais curvas, mas igualmente rico em informações. Em BH, até mesmo ir ao estádio também é uma visita cultural. No interior do Mineirão há o Museu Brasileiro do Futebol.

Praça da Liberdade, coração do Circuito Liberdade (Foto: Uai Turismo)

LEIA TAMBÉM: Uma volta de bike na Lagoa da Pampulha

Bairros Boêmios

A Capital Mundial dos Bares e Botecos e reconhecida Cidade Criativa da Gastronomia honra os títulos que recebe. Beber e comer bem em BH são coisas que estão atreladas, até mesmo nos botecos mais copo sujo é possível ser surpreendido com uma gastronomia de primeira linha. Para viver a cidade de um modo mais autêntico, o interessante é conhecer diferentes estabelecimentos em um mesmo dia, provando um pouco de tudo que é possível conhecer em Belo Horizonte. Por isso, bairros como Santa Tereza, Savassi, Lourdes e Centro são nomes recorrentes quando se pensa em boêmia. Mas também não deixe de conhecer a Rua Sapucaí, no bairro Floresta, a Avenida Fleming, no bairro Ouro Preto e Rua Alberto Cintra, no Bairro União.

Rua Sapucaí, no bairro Floresta (Foto: Uai Turismo)

Em contato com a natureza

Engana-se quem pensa que Belo Horizonte é composta apenas por prédios, a cidade permite o viajante até esquecer por uns momentos que está em uma metrópole e ficar apenas se conectando com a natureza. No bairro Mangabeiras, os parques Serra do Curral, Mirante Mangabeiras, Parque das Mangabeiras e Parque do Palácio mostram uma atmosfera totalmente diferente da cidade — até mesmo mais fresca! Os parques contam com muita área verde, mirantes, espaço para piqueniques e até trilhas. No Centro, o refúgio é o Parque Municipal de Belo Horizonte, um respiro verde no coração da capital. Na região da Pampulha, além do entorno da Lagoa da Pampulha, há também o Parque Ecológico e o Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte.

Parque Municipal de Belo Horizonte (Foto: Uai Turismo)

Eventos gratuitos

Outra grande atratividade belorizontina é a quantidade de eventos gratuitos que acontece na capital. O carnaval não é a única festa grande da cidade, uma das maiores festas juninas fora do Nordeste é o Arraial de Belô, que acontece no meio do ano com muitos shows, barraquinhas e diversas apresentações de quadrilhas. Ao longo do ano, Belo Horizonte também se movimenta através da Virada Cultural, em que a cidade proporciona 24h de atrações culturais ininterruptas pelo hipercentro; Festa da Luz, em que BH ganha uma nova vida ao espalhar luzes por toda a região central; Virada Sustentável, que teve sua primeira edição em Belo Horizonte em 2025 e proporcionou shows, cursos e diversas atrações gratuitas.

Festa da Luz (Foto: Uai Turismo)

LEIA TAMBÉM: De praia a praça: Altinha conquista BH, o esporte que saiu do litoral e virou febre nas praças de Belo Horizonte

E como uma cidade que gosta de festa, na comemoração do seu aniversário não seria diferente. Para celebrar seus 128 anos, BH recebe na Praça da Estação, de forma gratuita, Sorriso Maroto, Nattan e Bruna Lipiani. Os shows acontecerão a partir das 20h. Mesmo com a entrada para a pista gratuita, há também a opção de mais conforto e proximidade do palco com a compra de ingressos para Área VIP por meio do site da Nenety.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo