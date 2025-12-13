Viva intensamente o seu Natal (Foto: Sebastiano Iervolino/ Pixabay)

E já se passaram praticamente 15 dias de dezembro e estamos às vésperas do Natal. Para mim, os meses de dezembro sempre chegaram, como se uma janela abrisse dentro de mim! De alguma forma, tudo se modifica, o ar fica mais leve, a chuva refresca o clima e “lava” até o ar que respiramos!

O som dos sinos das igrejas fica mais harmônico e se mistura com o barulho frenético do comércio, mais aquecido, movimentado e muito barulhento. As pessoas ficam aflitas e o instinto da correria, ganha espaço nas empresas, nas lojas, nas famílias!

Dezembro, nos remete a essa abordagem, que nos permite falar tanto das tradições religiosas como das Folias de Reis, dos presépios e missas do galo, quanto das manifestações culturais mais populares como os shows nas confraternizações, nas festas de réveillon, a queima de fogos, os encontros familiares e o sem fim de amigos com os quais encontramos nessa época do ano.

Dezembro é um mês especial, é uma ponte perfeita entre nosso dia a dia cultural e nossa memória afetiva. Eu, que ainda vivo em uma cidade do interior e tantos outros que estão nestes cenários, vemos presépios montados com cuidado artesanal, uma programação cultural especial nos teatros de cada cidade, enriquecendo o período natalino. As pessoas saem mais de suas casas, as famílias se reúnem mais e o mês fica pequeno para tantos encontros.

É curioso perceber como o país inteiro se transforma em palco. Ruas, esquinas e praças guardam uma celebração própria. Para os viajantes, os turistas, ou aqueles que chegam por qualquer motivação, encontram nos destinos, narrativas vivas, histórias que se contam em cantos, rezas, gargalhadas e muito saudosismo, tudo que foi vivido, em cada uma das vidas que se encontram, até aqui.

E nós, que vivemos no interior, somos ao mesmo tempo espectadores e atores. Participamos das missas preparatórias, nos programamos para a missa do galo, acendemos velas e estouramos champanhe, tudo isso em dezembro. No fundo, talvez seja isso que nos define, essa capacidade de celebrar a vida em todas as suas formas, sem precisar escolher entre o repicar dos sinos e o batuque dos tambores.

Acredito, que para muitos de vocês o mês de dezembro também seja assim, um palco múltiplo. Nas cidades históricas, em Minas Gerais o som dos tambores já sugere os ensaios para o carnaval do ano que vem e as violas anunciam as Folias de Reis, tradição que atravessa séculos e hoje reúne uma média de 2643 grupos cadastrados em 586 municípios mineiros, sendo o patrimônio cultural imaterial mais registrado do estado.

É uma das mais singelas tradições e em cidades como Ouro Preto, Mariana e Diamantina, os cortejos percorrem ruas de pedra, mesclando fé, festa e muitas cores, convidando turistas a mergulhar na memória viva da cultura mineira.

Enquanto isso, as capitais dos estados no Brasil, seguem sua vida corrida, enfrentando os problemas causados pelas chuvas da época e conta também, com uma programação diversa. Ao longo do mês.

Entre concertos natalinos, confraternizações, formaturas, encontros familiares, outras festas espalham-se pelas cidades, com a repetição anual destas rotinas e de certa forma, muitos participam com a cabeça já focada no réveillon e nas férias.

No interior de Minas Gerais, um estado enorme, os visitantes encontram alternativas para todos os estilos. Capitólio oferece festas à beira do lago de Furnas, Monte Verde aposta no charme das pousadas serranas, Ibitipoca atrai quem busca contato com a natureza e os hotéis fazenda em Mercês, Tiradentes e Brumadinho oferecem pacotes com gastronomia típica, lazer para famílias e muitas opções de programação musical.

Nas Cidades históricas as centenárias Ouro Preto, Mariana e Santa Luzia, são ideais para acompanhar as Folias de Reis. Para quem se anima a circular, vale o lembrete, reserve sua hospedagem com antecedência já que o fluxo turístico aumenta muito no período.

No interior mineiro, hotéis fazenda oferecem pacotes completos, perfeitos para famílias e estão cada dia mais bem preparados para o recebimento de turistas sozinhos ou em grupo! Já destinos como os já citados Capitólio e Monte Verde, são indicados para casais e grupos de amigos que buscam experiências diferenciadas.

Planeje deslocamentos com antecedência. Muitas cidades históricas têm ruas estreitas e estacionamento limitado.

Neste período entre o Natal e o Carnaval, o Brasil revela sua alma plural. Os viajantes em férias percorrem os estados em dezembro e encontram tanto o silêncio quanto o barulho do trânsito, do comércio e das comemorações, que não param.

Em dezembro, cada viagem se torna mais que turismo. Em cada trecho visitado, uma participação em um ritual coletivo, normalmente, onde fé e alegria se encontram. Ao mesmo tempo em que é um período celebrado, dezembro é um mês, que tem cheiro e jeito de férias!

À medida que avançamos para o final do mês e do ano, percebemos que dezembro nos ensina um jeito próprio de olhar para o tempo, que acelera e desacelera ao mesmo tempo. Viver os meses de dezembro ao longo dos anos, é uma experiência, que puxa para a memória o que fomos durante cada ano e nos projeta para o que desejamos ser nos próximos, os quais pretendemos vive-los plenamente.

Talvez por isso emocione tanto, porque é um mês que nos devolve a sensibilidade, que nos aproxima uns dos outros e nos lembra da importância de rituais que fortalecem nossa cultura, nossa fé e nossas relações, em especial, as relações familiares.

E quando finalmente chega a noite de Natal, seguida dos dias que antecedem o Ano Novo, sentimos que cada experiência vivida seja, aonde for, compõe um grande mosaico brasileiro.

Dezembro costuma ser a nossa síntese, um mês feito de fé, festa, encontros, viagens, reencontros e esperança. Que possamos acolher esse mês com o mesmo espírito que ele desperta em nós, dezembro é um convite a viver, celebrar e seguir adiante com o coração renovado.

Viva intensamente o seu Natal. Até a próxima.

