Conheça destaques do turismo saudita para 2026 (A modernosa estrutura do Shebara Resort, parte do megaprojeto turístico The Red Sea, no Mar Vermelho: luxo, design futurista e foco em sustentabilidade fizeram dele um dos queridinhos da hotelaria em 2025 (Foto: Visit Saudi/Divulgação))

A Arábia Saudita é um país surpreendentemente multifacetado. Cada região conta uma história rica e diferente, com destinos que vão de circos arqueológicos esculpidos em arenito no século 1 a.C. ao deslumbrante litoral do Mar Vermelho. Recifes de corais entre os mais preservados do mundo, resorts para lá de luxuosos sombreados por palmeiras, a capital — Riad — completamente moderna, respirando inovação e movimento com seus projetos arquitetônicos futuristas e a vasta agenda de eventos culturais e esportivos são alguns dos grandes diferenciais da região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Indicação Geográfica: o novo luxo gastronômico do Brasil

Somente no primeiro semestre de 2025, de acordo com informações do Ministério do Turismo local, a Arábia Saudita recebeu 60,9 milhões de visitantes, mantendo um forte impulso de crescimento no turismo doméstico e internacional. Os gastos totais no setor atingiram 161 bilhões de riais sauditas (cerca de R$ 233 bilhões), um aumento de 4% em comparação com o mesmo período de 2024. Prova de que o turismo continua a desempenhar um papel fundamental na diversificação econômica e na formação do panorama global do país.

Os cinco destinos abaixo certamente são uma das razões para o burburinho em torno do país para o próximo ano: cada um mostra o que há de melhor na Arábia Saudita, oferecendo experiências singulares que combinam com maestria riqueza histórica, autenticidade e inovação.

AlUla: onde civilizações antigas ganham vida

(Foto: Visit Saudi/Divulgação)

AlUla é um museu vivo do patrimônio humano e da beleza natural. O epicentro dessa obra-prima do tempo é Hegra, primeiro local da Arábia Saudita classificado como Patrimônio Mundial da Unesco, que concentra mais de uma centena de túmulos monumentais, datados de mais de dois mil anos, os quais foram esculpidos pelos nabateus (antigo povo árabe semita, conhecidos por formarem um próspero reino comercial centrado em?Petra, na Jordânia). O vale também revela camadas de história através de Dadan, outrora capital de reinos antigos, e Jabal Ikmah, conhecida como a biblioteca ao ar livre da Arábia Saudita, com inscrições que sussurram momentos do passado.

Mas AlUla não é apenas história: é também arte, natureza e renovação. Os visitantes podem fazer caminhadas por impressionantes cânions de arenito e sobrevoos de balão ou ainda explorar Maraya, maior construção espelhada do mundo, que reflete os tons dourados do deserto. À noite, o céu se enche de estrelas, oferecendo uma das experiências mais deslumbrantes de observação de estrelas da região.

LEIA TAMBÉM: Viva intensamente o seu Natal

Cada canto de AlUla dá a sensação de que se está entrando em uma história atemporal, onde o passado e o futuro se encontram.

Jeddah: onde a herança histórica encontra o mar

(Foto: Visit Saudi/Divulgação)

Jeddah é uma vibrante cidade costeira que captura o espírito de abertura, criatividade e modernidade do país. Conhecida por sua energia cosmopolita e pelo charme do Mar Vermelho, Jeddah combina perfeitamente tradição e inovação.

Sua corniche (estrada panorâmica) se estende por quilômetros ao longo de águas azul-turquesa, pontilhada por instalações de arte pública, resorts de luxo, cafés à beira-mar e calçadões animados que refletem o ritmo jovem da cidade. Os recém-abertos Jeddah Yacht Club & Marina e Jeddah Central (esse em sua primeira fase, num megaempreendimento que, quando completo, dará à orla local atrações como estádio, casa de ópera, museu, oceanário, marina, praias e áreas residenciais) confirmam a sofisticação praiana, enquanto eventos internacionais como o Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho destacam seu papel crescente como um centro cultural global.

No coração da cidade pulsa a Jeddah histórica, Patrimônio Mundial da Unesco e alma do lugar. Outrora um centro vibrante que ligava pessoas, culturas e comércio ao longo do Mar Vermelho, as casas de pedra coral, varandas de madeira intricadamente esculpidas e ruelas sinuosas da vizinhança refletem séculos de negócios e vida comunitária. Hoje, essa região está sendo cuidadosamente restaurada, com as casas históricas transformadas em hotéis-boutique, espaços de arte e cafés que celebram a autenticidade enquanto abraçam a renovação.

Jeddah é onde a herança histórica se encontra com o novo, uma mistura de tradição e progresso fluindo juntos ao ritmo do Mar Vermelho.

Riad: o coração da Arábia Saudita

(Foto: Visit Saudi/Divulgação)

A capital da Arábia Saudita é uma cidade em evolução e cheia de vida, onde arranha-céus se erguem ao lado de marcos culturais e o entretenimento global se encontra com o patrimônio local. Riad se tornou o principal centro de eventos e entretenimento da região, sediando grandes festivais como Riyadh Season, Soundstorm, Esports World Cup, WWE e muitos outros, atraindo milhões de pessoas de todo o mundo.

Durante o dia, os visitantes podem explorar o Museu Nacional, passear pelo Palácio Histórico Al-Murabba ou descobrir os novos bairros de arte e design. À noite, a capital ganha vida com shows, restaurantes sofisticados e experiências imersivas que vêm transformando a vibe urbana.

LEIA TAMBÉM: Belize: vivencie a cultura Maia

Para aqueles que buscam contato com a grandiosidade da natureza, o Edge of the World, nos arredores da cidade, oferece uma das vistas mais deslumbrantes da Arábia Saudita, com falésias que parecem se estender infinitamente até o horizonte.

Riad é a combinação perfeita de legado histórico, inovação e celebração – a porta de entrada mais do que perfeita para o futuro da Arábia Saudita.

Diriyah e At-Turaif: o berço de uma nação

(Foto: Visit Saudi/Divulgação)

Nas proximidades de Riad fica Diriyah, berço da história da Arábia Saudita. Seu ponto central, At-Turaif, é mais um Patrimônio Mundial da Unesco que o país ostenta, mostrando a beleza da tradicional arquitetura Najdi – palácios de tijolos de barro, vielas sinuosas e pátios onde se desenrolava o dia a dia nos primórdios do Primeiro Estado Saudita.

Hoje, Diriyah evoluiu para um marco cultural, com o patrimônio e a vida contemporânea se entrelaçando. Os visitantes podem explorar as ruínas restauradas de At-Turaif, jantar em restaurantes de alto nível no Bujairi Terrace e participar de eventos culturais que dão vida à história da Arábia Saudita sob as estrelas. Ali, cada parede e cada pedra carrega um pedaço da história, tornando Diriyah não apenas um lugar para visitar, mas para se sentir conectado às raízes da nação.

Mar Vermelho: onde o luxo encontra a natureza

The St. Regis Red Sea Resort: o Mar Vermelho saudita se especializou na hotelaria de alto padrão (Foto: Visit Saudi/Divulgação)

Com ilhas de beleza surreal, lagoas turquesa e jardins de corais, o Mar Vermelho saudita se exibe como um dos últimos refúgios intocados do globo. Estendendo-se ao longo da costa ocidental, esta região é um modelo de viagem de luxo sustentável, alimentada inteiramente por energia renovável e projetada para proteger seu delicado ecossistema.

No coração desse paraíso pouco explorado está a Ilha Shura, um santuário de luxo despojado e hospitalidade de alto padrão. A ilha recebeu recentemente o Shura Links, primeiro campo de golfe da Arábia Saudita projetado pelo renomado arquiteto de campos de golfe Brian Curley e administrado pela Golf Saudi, oferecendo uma experiência única de praticar o esporte em meio a dunas e manguezais.

A Ilha Shura também abriga uma impressionante “coleção” de resorts ultraluxuosos, incluindo SLS, EDITION e InterContinental, os primeiros a serem inaugurados, além de Faena, Fairmont, Four Seasons, Grand Hyatt, Jumeirah, Miraval, Raffles e Rosewood, que virão a seguir. Cada propriedade traz sua própria interpretação da sofisticação do Mar Vermelho saudita, combinando design contemporâneo com a autêntica cordialidade árabe.

Além das opções de Shura, os visitantes podem se hospedar em resorts de alto padrão como Shebara Resort – cujas vilas privativas luxuosas, design futurista e foco em sustentabilidade o tornaram uma das sensações da hotelaria em 2025 –, Desert Rock Resort, Six Senses Southern Dunes, The St. Regis Red Sea Resort e Nujuma, um Ritz-Carlton Reserve, cada um oferecendo privacidade e beleza incomparáveis.

LEIA TAMBÉM: Brasileiros consideram viajar mais importante do que há cinco anos

Sob as águas cristalinas encontra-se um dos sistemas de recifes de coral mais intocados do mundo, lar de uma vida marinha exuberante que mergulhadores e praticantes de snorkel podem explorar. Piqueniques em ilhas particulares, passeios de barco ao pôr do sol e observação das estrelas sob um dos céus mais límpidos da Terra são outras atividades imperdíveis, onde o Mar Vermelho redefine a sofisticação sustentável e confirma que desfrutar da natureza é o maior prazer de uma viagem.

Dos sítios arqueológicos de Hegra às casas de pedra de coral da Jeddah histórica, das ruelas de tijolos de barro de Diriyah à serenidade sombreada por palmeiras de Al-Ahsa, e da agitação de Riad à beleza tranquila do Mar Vermelho, cada destino reflete uma faceta diferente da Arábia Saudita. Juntos, eles contam uma história de transformação, autenticidade e descobertas ilimitadas – e são um convite aos brasileiros para uma jornada de experiências, conexão e inspiração.

Para conhecer mais sobre esses e outros destinos impactantes do país, acesse o site oficial?da Autoridade de Turismo da Arábia Saudita.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo