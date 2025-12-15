Diárias de hotel: nova portaria do MTur começa a valer hoje (15) ((Foto: Freepik))

Começou a valer nesta segunda-feira (15) a Portaria nº 28/2025 do Ministério do Turismo que regulamenta os procedimentos de entrada e saída em meios de hospedagem. O objetivo é estabelecer maior clareza e previsibilidade na relação entre hotéis e hóspedes, com base no que já estava previsto na Lei Geral do Turismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Indicação Geográfica: o novo luxo gastronômico do Brasil

A principal inovação da portaria é a definição oficial de que a diária corresponde a um período de 24 horas. O horário de início e término pode ser estabelecido pelo próprio hotel, mas deve ser informado de maneira clara e expressa no momento da reserva.

Na prática, essa medida impede a cobrança de uma diária completa por períodos fracionados sem aviso. Isso resolve a distorção comum em que o hóspede que fazia check-in no final da tarde, por exemplo, precisava sair logo cedo no dia seguinte, pagando o valor integral. Pela nova regra, além das 24 horas, o estabelecimento deve assegurar no mínimo 21 horas efetivas de uso do quarto. O tempo destinado à limpeza e higienização do quarto, limitado a até três horas, deve estar incluído dentro da diária, sem qualquer custo adicional para o hóspede.

A norma torna obrigatório que a informação sobre os horários de check-in e check-out seja explícita, devendo constar no site do hotel, nas plataformas de reserva, no voucher ou no ato da contratação. Embora os hotéis possam manter seus horários definidos, a omissão ou informação incompleta pode ser caracterizada como falha na prestação do serviço.

Marco Antonio Araujo Jr., presidente da Comissão Especial de Direito do Turismo, Mídia e Entretenimento do Conselho Federal da OAB, enfatiza que esta é uma das transformações mais significativas dos últimos anos no setor. Ele afirma que a nova regra “finalmente coloca fim a uma confusão histórica sobre horários de entrada, saída e cobrança de diária”, garantindo ao consumidor “previsibilidade, transparência e proteção contra cobranças inesperadas.”

LEIA TAMBÉM: Viva intensamente o seu Natal

As taxas por early check-in ou late check-out continuam permitidas, mas somente se forem informadas com antecedência e se não comprometerem o tempo mínimo de limpeza garantido. O especialista alerta que “a cobrança arbitrária, aquela taxa surpresa que o consumidor só descobre quando chega cansado da viagem”, é o que a norma combate, sendo passível de contestação se não for informada previamente.

Outro ponto de destaque da portaria é a obrigatoriedade de utilizar a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) em formato eletrônico. O preenchimento manual em papel deixa de ser a regra, incentivando o uso de ferramentas como pré-check-in online ou via QR Code.

Para o especialista da OAB, essa modernização beneficia o consumidor. “Além de tornar o processo mais ágil, o registro digital melhora a rastreabilidade das informações, o que é essencial em eventuais disputas judiciais ou administrativas”, explica.

A Portaria se aplica a hotéis, pousadas, resorts, albergues, hostels, flats/apart-hotéis e outros meios de hospedagem registrados sob CNAE, não abrangendo imóveis residenciais alugados por plataformas digitais como Airbnb ou Booking. Nestes casos, continuam valendo os termos acordados diretamente entre as partes.

LEIA TAMBÉM: Brasileiros consideram viajar mais importante do que há cinco anos

Para quem está planejando viagens nos próximos meses, a recomendação é verificar atentamente os horários definidos de check-in e check-out, a inclusão da limpeza na diária e a existência de cobranças adicionais. Caso alguma taxa não informada seja apresentada apenas na chegada, o consumidor pode recusar o pagamento e buscar orientação no Procon. “A portaria trouxe mais equilíbrio a essa relação. O hotel ganha segurança jurídica, e o consumidor ganha clareza. É uma mudança que profissionaliza o setor”, conclui Marco Antonio Araújo Júnior.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo