Verão no litoral: aproveite praias no Nordeste e no Sul

Com a chegada do verão de 2025, o Brasil se prepara para encarar mais uma temporada de altas temperaturas. Após um ano de 2024/2025 figurar entre os mais quentes já registrados desde 1961 — dados do INMET —, com recordes como os 43,8?°C atingidos em Quaraí (RS), a busca por destinos que ofereçam sombra, piscina e bem-estar cresceu exponencialmente. O litoral, em todas as regiões, se consolida como a principal rota de fuga para viajantes que buscam tranquilidade e estrutura para aproveitar o sol intenso.

Pensando nisso, diversos empreendimentos hoteleiros no Nordeste e no Sul do país investem em lazer completo para garantir o conforto dos hóspedes durante a estação.

Nordeste: refúgio e experiências à beira-mar

No Nordeste, o litoral norte da Bahia atrai a atenção para Baixio, um refúgio em ascensão conhecido por suas lagoas cristalinas, dunas extensas e praias tranquilas.

Nesta localidade, o turista encontra duas opções com foco em relaxamento: o Hotel Boutique & Spa Ponta de Inhambupe by Slaviero Hotéis, que se destaca por sua localização à beira-mar, oferecendo acomodações amplas para até quatro pessoas, piscina, spa com jacuzzi e sauna, academia e quadras de beach tennis. Sua experiência é complementada pelo restaurante Cambuí, que valoriza a gastronomia regional, e pelo Coco’s Bar, que possui um deck com vista privilegiada para o oceano.

A Pousada Aldeola by Slaviero Hotéis, também pé na areia, proporciona um ambiente acolhedor e familiar, piscina, restaurante com sabores locais e quartos confortáveis que acomodam até seis pessoas, com vista para o mar ou para o jardim. Ambas as unidades em Baixio são pet friendly para animais de pequeno porte e facilitam passeios exclusivos pela região, como a caminhada até a Ponta de Inhambupe, onde o rio encontra o mar, passeios de bicicleta e visitas às lagoas.

Avançando pelo litoral, João Pessoa encanta com a beleza de suas praias de águas calmas e piscinas naturais. O Slaviero Hotel João Pessoa oferece diferenciais como piscina de borda infinita, academia e um rooftop com vista panorâmica para as praias de Manaíra e Bessa. Sua localização estratégica permite fácil acesso a atrações locais como o Manaíra Shopping e a Praia do Bessa, ideal para famílias. O hotel também recebe pets de pequeno porte.

Já em Maceió, o Jatiúca Suítes Resort by Slaviero Hotéis disponibiliza acomodações que comportam até seis pessoas e oferece acesso total à ampla infraestrutura do complexo Jatiúca Hotel & Resort, incluindo piscinas, spa, jacuzzi, espaço kids, quadras esportivas, academia, bares e diversos restaurantes.

Sul: lazer, sofisticação e praias catarinenses

No Sul, Santa Catarina permanece como um dos destinos mais procurados, unindo praias de águas claras, uma gastronomia diversificada e atrações de entretenimento para todas as idades.

Em Balneário Camboriú, o Brut by Slaviero Hotéis apresenta um conceito sofisticado inspirado no universo dos espumantes. A poucos passos da praia, o empreendimento oferece quartos modernos, uma piscina aquecida coberta, sauna, sala de massagem, academia e um restaurante com culinária contemporânea. O hotel é mais uma opção pet friendly na rede.

Já na capital, em Florianópolis, a Praia dos Ingleses atrai visitantes por sua beleza natural efervescente, vida noturna e culinária especializada em frutos do mar. O Slaviero Hotel Ingleses Convention se destaca por possuir saída direta para a praia, disponibilizando serviço exclusivo de cadeiras e guarda-sóis para os hóspedes, além de contar com piscina, sauna e playground, garantindo conforto e lazer para a estadia.

