Rotas rodoviárias para Natal e Ano Novo com preços a partir de R$9,99 ((Foto: Uai Turismo))

A FlixBus, empresa global de tecnologia voltada para o transporte rodoviário, anuncia a implementação de suas primeiras rotas próprias no Brasil. A chegada dessas novas linhas tem como estratégia aumentar a competitividade no setor, oferecendo ao público brasileiro mais opções de horários e conexões com foco em tarifas acessíveis.

Para marcar esta fase de expansão, a companhia iniciou uma megapromoção com passagens a partir de R$ 9,99 para as novas linhas, englobando o período de alta demanda das festas de fim de ano e o mês de janeiro. Os bilhetes com preço reduzido estão sujeitos à disponibilidade e são aplicados automaticamente no sistema de vendas da empresa (site, aplicativo e WhatsApp), sem a necessidade de cupons.

A promoção abrange as compras realizadas entre 12 e 18 de dezembro de 2025, para viagens programadas entre 19 de dezembro de 2025 e 26 de janeiro de 2026.

As novas linhas da FlixBus conectam importantes centros urbanos e destinos de lazer nas regiões Sudeste e Sul, visando facilitar a movimentação de passageiros durante a alta temporada. Entre as cidades atendidas estão:

Sudeste

São Paulo: Aparecida; Campinas; Embu das Artes; Guarulhos; Osasco; Santo André; São Bernardo do Campo; São Caetano do Sul; São José dos Campos; São Paulo e Taubaté.

Minas Gerais: Juiz de Fora.

Rio de Janeiro: Angra dos Reis; Belford Roxo; Itaboraí; Paraty e Porto Real.

Espírito Santo: Guarapari; Vila Velha e Vitória.

Sul

Paraná: Campina Grande do Sul; Curitiba e São José dos Pinhais.

Santa Catarina: Balneário Camboriú; Balneário Piçarras; Biguaçu; Florianópolis; Garuva; Itajaí; Itapema; Joinville; Penha; São José e Tijucas.

Rio Grande do Sul: Porto Alegre.

Com este lançamento, a empresa amplia sua cobertura, adicionando novos horários e conexões em mais de 30 cidades. “A estreia das nossas rotas próprias marca uma nova fase da FlixBus no Brasil. Vamos levar transporte barato, digital, seguro e sustentável para cidades importantes do país, alcançando ainda mais pessoas”, destaca Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.

A iniciativa de preços mais baixos chega em um período de forte procura por passagens, oferecendo uma alternativa de transporte rodoviário em um mercado tradicionalmente caracterizado por picos de preços durante feriados prolongados e férias.

