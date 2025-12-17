Destinos brasileiros para se despedir de 2025 (Vista de drone de ecoturista no fervedouro do Alecrim, em São Félix do Tocantins, no Jalapão (Foto: Andre? Dib))

Com a chegada de dezembro o balanço das metas alcançadas e o planejamento para o novo ano ganham protagonismo na rotina. Mais do que uma tradição, viajar neste período é a estratégia ideal para repor as energias, seja em celebrações vibrantes ou em refúgios cercados por natureza. Para quem planeja iniciar 2026 em grande estilo, o Brasil oferece destinos diversos que unem infraestrutura robusta e experiências memoráveis para todos os perfis de viajantes.

São Luís (MA)

Na capital maranhense, a Avenida Litorânea se prepara para ser o palco de uma das maiores festas do Nordeste. A partir do fim de tarde do dia 31 de dezembro, o público poderá conferir atrações nacionais o grupo Argumento, a banda Tropix, os cantores Xand Avião, Ávine Vinny, Jhonny Boy e Rey Vaqueiro. A expectativa do Governo do Estado é que cerca de 300 mil pessoas passem pelo local. A logística é um grande facilitador, já que a orla está localizada a apenas 30 minutos do Aeroporto de São Luís, permitindo que o turista aproveite a hospitalidade de São Luís com total praticidade.

Balneário Camboriú (SC)

Já no litoral de Santa Catarina, Balneário Camboriú consolida sua vocação para o turismo de luxo com opções que atendem do fã de música eletrônica ao público sertanejo. Eventos oferecem sistemas all-inclusive e gastronomia de alto padrão. Para quem busca sofisticação pé na areia ou o agito dos DJs até o nascer do sol, a cidade catarinense é o destino certo. São diversas opções de eventos na cidade como:

Carpe Vita New’s Eve: evento estilo balada boutique pé na areia, com alta gastronomia e queimas de fogos para quem busca vivenciar a chegada de 2026 em grande estilo.

evento estilo balada boutique pé na areia, com alta gastronomia e queimas de fogos para quem busca vivenciar a chegada de 2026 em grande estilo. Caravela: ideal para quem não abre mão de um ambiente mais sofisticado à beira-mar, com música ao vivo e cardápio exclusivo.

ideal para quem não abre mão de um ambiente mais sofisticado à beira-mar, com música ao vivo e cardápio exclusivo. Taj BC: o público pode contar com open food e open bar para celebrar a chegada do ano em grande estilo e DJs garantindo a energia até o nascer do sol.

o público pode contar com open food e open bar para celebrar a chegada do ano em grande estilo e DJs garantindo a energia até o nascer do sol. The Forest: espaço que une natureza e sofisticação dedicado aos amantes do estilo sertanejo, com um serviço all-inclusive premium.

espaço que une natureza e sofisticação dedicado aos amantes do estilo sertanejo, com um serviço all-inclusive premium. Green Valley: receberá a banda dinamarquesa WhoMadeWho para uma festa de Réveillon All Inclusive, com capacidade reduzida para maior conforto e exclusividade, bebidas premium e gastronomia de alto padrão das 21h às 7h.

Curitiba (PR)

Curitiba também reserva espaço para quem prefere uma virada urbana e cultural. A tradicional Virada Paradisíaca ocupa o icônico Teatro Ópera de Arame com um mix musical que transita entre o pop e a MPB. Além das festas fechadas, a capital paranaense mantém celebrações clássicas ao ar livre no Parque Barigui e no Largo da Ordem, sendo essencial que o viajante garanta ingressos antecipados para os eventos privados.

Petrolina (PE)

Para quem busca uma experiência autêntica no interior do país, o sertão banhado pelo Rio São Francisco surge como um destino surpreendente. Petrolina, em Pernambuco, é a porta de entrada para uma jornada que une o natureza exuberante, cultura rica e enoturismo às belezas do “Velho Chico”. Entre passeios de barco e visitas a vinícolas, o turista encontra uma infraestrutura preparada para revelar a força da cultura e da natureza nordestina de forma revigorante. O ponto de partida ideal para essa jornada é o Aeroporto de Petrolina, principal porta de entrada para a região.

Foz do Iguaçu (PR)

O viajante focado em desconexão total encontra em Foz do Iguaçu o refúgio ideal. Contemplar as Cataratas no Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural, é um convite à contemplação da biodiversidade única da região, ideal para recomeçar o ano com fôlego renovado.

Goiás

Por fim, o estado de Goiás oferece o equilíbrio perfeito entre o charme histórico de Pirenópolis e o relaxamento das águas termais. Em Caldas Novas e Rio Quente, as águas naturalmente aquecidas — com temperatura média de 37ºC — são o principal atrativo para famílias que buscam conforto nos Parques aquáticos e no Parque Estadual Serra de Caldas. Seja qual for a escolha, o planejamento antecipado é a recomendação central para que a jornada aconteça com tranquilidade, conectando o passageiro a momentos inesquecíveis desde a chegada ao Aeroporto de Goiânia.

Jalapão (TO)

O Jalapão, no Tocantins, atrai quem busca aventura entre fervedouros e dunas. Com quase 3 milhões de hectares, possui atrativos como o Parque Estadual do Jalapão, as Dunas do Jalapão, a Cachoeira da Velha, fervedouros (nascentes de alta pressão onde é possível flutuar sem afundar) e a Serra do Espírito Santo. Com acesso por meio do Aeroporto de Palmas, o destino é a maior área protegida do Cerrado e garante um contato íntimo com paisagens intocadas.

“O Brasil tem um turismo diverso, rico em belezas naturais e muita cultura, que atendem a todos os gostos. Nossa missão é conectar pessoas não apenas a seus destinos, mas a experiências memoráveis, que começam desde que o passageiro inicia sua jornada no aeroporto. Sabemos que esse período de alta temporada requer planejamento e essa é nossa orientação para que as viagens aconteçam de forma tranquila e sejam aproveitadas ao máximo”, destaca Graziela Delicato, gerente executiva de Negócios Aéreos da Motiva.

