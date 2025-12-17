InícioTurismo
Destinos brasileiros para se despedir de 2025

Opções que vão do luxo ao ecoturismo, há destinos que combinam todos os perfis de viajantes

Destinos brasileiros para se despedir de 2025 (Vista de drone de ecoturista no fervedouro do Alecrim, em São Félix do Tocantins, no Jalapão (Foto: Andre? Dib))

Com a chegada de dezembro o balanço das metas alcançadas e o planejamento para o novo ano ganham protagonismo na rotina. Mais do que uma tradição, viajar neste período é a estratégia ideal para repor as energias, seja em celebrações vibrantes ou em refúgios cercados por natureza. Para quem planeja iniciar 2026 em grande estilo, o Brasil oferece destinos diversos que unem infraestrutura robusta e experiências memoráveis para todos os perfis de viajantes.

São Luís (MA)

Na capital maranhense, a Avenida Litorânea se prepara para ser o palco de uma das maiores festas do Nordeste. A partir do fim de tarde do dia 31 de dezembro, o público poderá conferir atrações nacionais o grupo Argumento, a banda Tropix, os cantores Xand Avião, Ávine Vinny, Jhonny Boy e Rey Vaqueiro. A expectativa do Governo do Estado é que cerca de 300 mil pessoas passem pelo local.  A logística é um grande facilitador, já que a orla está localizada a apenas 30 minutos do Aeroporto de São Luís, permitindo que o turista aproveite a hospitalidade de São Luís com total praticidade.

Balneário Camboriú (SC)

Já no litoral de Santa Catarina, Balneário Camboriú consolida sua vocação para o turismo de luxo com opções que atendem do fã de música eletrônica ao público sertanejo. Eventos oferecem sistemas all-inclusive e gastronomia de alto padrão. Para quem busca sofisticação pé na areia ou o agito dos DJs até o nascer do sol, a cidade catarinense é o destino certo. São diversas opções de eventos na cidade como:

  • Carpe Vita New’s Eve: evento estilo balada boutique pé na areia, com alta gastronomia e queimas de fogos para quem busca vivenciar a chegada de 2026 em grande estilo.
  • Caravela: ideal para quem não abre mão de um ambiente mais sofisticado à beira-mar, com música ao vivo e cardápio exclusivo.
  • Taj BC: o público pode contar com open food e open bar para celebrar a chegada do ano em grande estilo e DJs garantindo a energia até o nascer do sol.
  • The Forest: espaço que une natureza e sofisticação dedicado aos amantes do estilo sertanejo, com um serviço all-inclusive premium. 
  • Green Valley: receberá a banda dinamarquesa WhoMadeWho para uma festa de Réveillon All Inclusive, com capacidade reduzida para maior conforto e exclusividade, bebidas premium e gastronomia de alto padrão das 21h às 7h.

Curitiba (PR)

Curitiba também reserva espaço para quem prefere uma virada urbana e cultural. A tradicional Virada Paradisíaca ocupa o icônico Teatro Ópera de Arame com um mix musical que transita entre o pop e a MPB. Além das festas fechadas, a capital paranaense mantém celebrações clássicas ao ar livre no Parque Barigui e no Largo da Ordem, sendo essencial que o viajante garanta ingressos antecipados para os eventos privados.

Petrolina (PE)

Para quem busca uma experiência autêntica no interior do país, o sertão banhado pelo Rio São Francisco surge como um destino surpreendente. Petrolina, em Pernambuco, é a porta de entrada para uma jornada que une o natureza exuberante, cultura rica e enoturismo às belezas do “Velho Chico”. Entre passeios de barco e visitas a vinícolas, o turista encontra uma infraestrutura preparada para revelar a força da cultura e da natureza nordestina de forma revigorante. O ponto de partida ideal para essa jornada é o Aeroporto de Petrolina, principal porta de entrada para a região.

Foz do Iguaçu (PR)

O viajante focado em desconexão total encontra em Foz do Iguaçu o refúgio ideal. Contemplar as Cataratas no Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural, é um convite à contemplação da biodiversidade única da região, ideal para recomeçar o ano com fôlego renovado.

Goiás

Por fim, o estado de Goiás oferece o equilíbrio perfeito entre o charme histórico de Pirenópolis e o relaxamento das águas termais. Em Caldas Novas e Rio Quente, as águas naturalmente aquecidas — com temperatura média de 37ºC — são o principal atrativo para famílias que buscam conforto nos Parques aquáticos e no Parque Estadual Serra de Caldas. Seja qual for a escolha, o planejamento antecipado é a recomendação central para que a jornada aconteça com tranquilidade, conectando o passageiro a momentos inesquecíveis desde a chegada ao Aeroporto de Goiânia.

Jalapão (TO)

O Jalapão, no Tocantins, atrai quem busca aventura entre fervedouros e dunas. Com quase 3 milhões de hectares, possui atrativos como o Parque Estadual do Jalapão, as Dunas do Jalapão, a Cachoeira da Velha, fervedouros (nascentes de alta pressão onde é possível flutuar sem afundar) e a Serra do Espírito Santo. Com acesso por meio do Aeroporto de Palmas, o destino é a maior área protegida do Cerrado e garante um contato íntimo com paisagens intocadas.

“O Brasil tem um turismo diverso, rico em belezas naturais e muita cultura, que atendem a todos os gostos. Nossa missão é conectar pessoas não apenas a seus destinos, mas a experiências memoráveis, que começam desde que o passageiro inicia sua jornada no aeroporto. Sabemos que esse período de alta temporada requer planejamento e essa é nossa orientação para que as viagens aconteçam de forma tranquila e sejam aproveitadas ao máximo”, destaca Graziela Delicato, gerente executiva de Negócios Aéreos da Motiva.

