Superagui inaugura sua primeira trilha estruturada após 36 anos

O Parque Nacional do Superagui, unidade de conservação que protege um dos trechos mais preservados de Mata Atlântica no Brasil, acaba de inaugurar a Trilha do Ararapira. O trajeto de 15 quilômetros é um marco histórico, sendo o primeiro atrativo estruturado e sinalizado para visitação pública permanente desde a criação do parque, há 36 anos. Mais do que um caminho para turistas, a trilha é o elo que faltava para consolidar a Travessia do Superagui, um roteiro total de 40 quilômetros que conecta o extremo norte ao sul da ilha, passando pela Praia Deserta e por áreas de restinga e manguezais.

O projeto recebeu um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões via Programa Biodiversidade Litoral do Paraná (BLP), aplicados na construção de sete pontes suspensas e uma passarela de 50 metros para transpor áreas sujeitas a alagamento. Um novo aporte de R$ 200 mil já está previsto para a construção de uma ponte adicional, facilitando o acesso ao Camping da Dona Rosa, na Praia Deserta. Planejada para ser bimodal, a trilha permite que tanto caminhantes quanto ciclistas explorem a região com segurança, seguindo o padrão internacional de sinalização da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, com as tradicionais “pegadas” amarelas e pretas.

A reabertura do trajeto não partiu apenas de uma estratégia governamental, mas de uma necessidade vital da comunidade da Barra de Ararapira manifestada em 2019. Após o rompimento natural de uma barra na região da Ilha do Cardoso, a navegação local tornou-se instável, dificultando o deslocamento básico dos moradores, inclusive para fins escolares. Transformar essa rota de sobrevivência em um produto turístico estruturado foi a solução encontrada pelo ICMBio e parceiros para gerar renda e pertencimento. Márcio José Muniz, morador e proprietário de pousada local, reforça que a iniciativa é um divisor de águas para a economia de toda a região de Guaraqueçaba e Cananéia.

O potencial para o observador de vida selvagem é outro ponto alto do novo percurso. Durante a caminhada ou pedalada, o visitante tem chances reais de avistar espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, como o mico-leão-da-cara-preta e o papagaio-de-cara-roxa. No setor norte, próximo aos manguezais de Ararapira, o cenário ganha tons de vermelho com os bandos de guarás. Toda essa biodiversidade é emoldurada pela cultura caiçara, que se mantém viva nas vilas de pescadores através da gastronomia típica e do fandango, estilo musical e de dança reconhecido pelo IPHAN como patrimônio imaterial.

A experiência no Superagui exige planejamento logístico, já que o acesso é exclusivamente náutico. Para quem deseja iniciar a jornada pelo sul, partindo de Paranaguá, os táxis náuticos levam até a Barra do Superagui, ponto de partida para a travessia rumo ao norte pela Praia Deserta. Já quem prefere começar pelo norte pode acessar a comunidade de Ararapira pelo Canal do Varadouro, na divisa entre Paraná e São Paulo. A trilha é autoguiada, mas a contratação de condutores locais é recomendada como forma de fortalecer o turismo de base comunitária e garantir um mergulho mais profundo nas histórias e saberes do território.

Como o parque integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e o Mosaico Lagamar, reconhecidos pela UNESCO, a infraestrutura entregue agora assume um papel estratégico para a conservação. Segundo os gestores do ICMBio, a trilha ajuda a ordenar o fluxo de pessoas e educa o visitante sobre a importância de proteger ecossistemas frágeis. Ao conectar a natureza aos modos de vida tradicionais, a Trilha do Ararapira se posiciona não apenas como um roteiro de aventura, mas como um exemplo de como o turismo sustentável pode ser a principal ferramenta de desenvolvimento para comunidades isoladas.

