Aeroporto de Viracopos inaugura Sala Multissensorial (A Sala Multissensorial conta com iluminação suave, sons relaxantes, materiais táteis, aromaterapia, projeções e mobiliário voltado à regulação sensorial (Foto: Ascom/Aeroportos Brasil))

Os passageiros que passam pelo aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), agora passam a contar com uma sala multissensorial dedicada às pessoas neurodivergentes, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e condições de processamento sensorial. O espaço foi inaugurado nesta quarta-feira (17) e fica aberta para acolher os milhares de turistas que passam pelo terminal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Entra em vigor regra de diárias 24 horas nos hotéis

A iniciativa integra o conjunto de ações do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) voltadas à democratização da experiência aeroportuária no país, reforçando o compromisso do governo federal com políticas de inclusão, acessibilidade e atendimento humanizado.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a implantação de espaços como esse representa um avanço concreto na forma como o setor aéreo atende a diversidade de passageiros. “A inclusão precisa estar presente em todas as etapas da viagem. As salas multissensoriais garantem mais conforto, dignidade e respeito às pessoas neurodivergentes, fortalecendo uma aviação mais humana e acessível para todos”, destacou o ministro.

O espaço está localizado no acesso de embarque nacional, após o sistema de raio-X, e foi desenvolvido para oferecer um ambiente seguro, controlado e sensorialmente adequado, reduzindo estímulos comuns do ambiente aeroportuário que podem gerar sobrecarga, ansiedade ou desconforto.

Ambiente preparado para reduzir estímulos

A Sala Multissensorial conta com iluminação suave, sons relaxantes, materiais táteis, aromaterapia, projeções e mobiliário voltado à regulação sensorial. O objetivo é proporcionar acolhimento e bem-estar, minimizando fatores como ruídos, movimentação intensa e luminosidade forte – elementos que podem impactar passageiros neurodivergentes.

LEIA TAMBÉM: Superagui inaugura sua primeira trilha estruturada após 36 anos

O espaço funcionará diariamente das 7h às 23h e poderá ser utilizado mediante cadastro prévio no site do aeroporto, por meio de link específico. Para garantir segurança e conforto, haverá regras como permanência máxima de 30 minutos, ambiente silencioso e acompanhamento obrigatório para menores de idade e pessoas que necessitem de apoio adicional.

Capacitação das equipes

Antes da abertura oficial, colaboradores de diferentes áreas passaram por treinamento especializado conduzido pela terapeuta ocupacional Mariana Lima, que abordou temas como compreensão da neurodivergência, identificação de sobrecarga sensorial e práticas de atendimento humanizado.

A capacitação reforça o papel fundamental das equipes de apoio no acolhimento de passageiros que apresentem sinais de desregulação sensorial ao longo da viagem.

“A inclusão começa com o olhar humano”, destacou a instrutora, ressaltando que a sala multissensorial se torna uma ferramenta essencial dentro do ambiente aeroportuário.

Política prioritária do MPor

A implantação e expansão de salas multissensoriais fazem parte das diretrizes do MPor para tornar a aviação brasileira mais inclusiva e acessível, alinhadas às melhores práticas internacionais de acessibilidade e atendimento ao público.

Segundo Silvio Costa Filho, a agenda de acessibilidade é tratada como prioridade na pasta. “Nosso compromisso é garantir que os aeroportos brasileiros estejam preparados para acolher todas as pessoas, respeitando suas necessidades específicas e promovendo uma experiência de viagem mais justa e segura”, afirmou.

Inclusão e impacto social

A criação do espaço responde a uma demanda crescente por ambientes acessíveis e sensorialmente adequados. O Brasil possui cerca de 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de TEA (Censo 2022), e 53,5% dos turistas com deficiência já deixaram de viajar por falta de infraestrutura adequada (Ministério do Turismo – 2020).

LEIA TAMBÉM: Regras para viagens com crianças e adolescentes

Com a inauguração da Sala Multissensorial, Viracopos passa a integrar o grupo de aeroportos brasileiros que contam com ambientes de acolhimento sensorial, fortalecendo o compromisso com uma aviação mais inclusiva, democrática e alinhada à diversidade do público atendido.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo