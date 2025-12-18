Aumenta a busca por destinos para descansar no Ano Novo - (crédito: Uai Turismo)

Aumenta a busca por destinos para descansar no Ano Novo ((Foto: Cristian Manieri/Pexels))

O tradicional cenário de praias superlotadas, queima de fogos barulhentas e celebrações regadas a grandes aglomerações parece estar perdendo espaço na mala do brasileiro. Uma nova tendência, impulsionada pela busca por equilíbrio e saúde mental, está reformulando o planejamento das viagens de final de ano. De acordo com dados recentes da Hoteis.com, o descanso durante o Réveillon é a aposta da vez, priorizando o ar puro e a tranquilidade em detrimento do agito.

Este movimento reflete um comportamento pós-pandêmico de saturação digital e busca por desconexão. Segundo Christie Hudson, diretora global de PR da plataforma, a mudança é nítida nos números: destinos historicamente consolidados como polos de festas registraram quedas significativas nas buscas para o período — o Rio de Janeiro apresentou um recuo de 20%, enquanto Balneário Camboriú (SC) viu o interesse cair 40%.

“Os viajantes estão escolhendo deliberadamente viagens que priorizam o descanso. Há uma preferência clara por estadias em ambientes naturais, espaços tranquilos e voltados para o bem-estar”, afirma Hudson.

Destinos nacionais: fé, cultura e o “fora do radar”

A mudança de comportamento impulsionou destinos que, anteriormente, não figuravam no topo das listas de ano novo. A busca por propósito e renovação espiritual colocou cidades e capitais alternativas em evidência.

Aparecida (SP): Com um impressionante aumento de 75% nas buscas, a cidade se consolida como o refúgio para quem busca reflexão e conexão espiritual. O Hotel Porto Real Aparecida oferece um ambiente sereno e pacífico, ideal para quem busca simplicidade e proximidade com o Santuário para os rituais de renovação.

Com um impressionante aumento de 75% nas buscas, a cidade se consolida como o refúgio para quem busca reflexão e conexão espiritual. O Hotel Porto Real Aparecida oferece um ambiente sereno e pacífico, ideal para quem busca simplicidade e proximidade com o Santuário para os rituais de renovação. Porto Alegre (RS): A capital gaúcha registrou alta de 50% na procura. O destino oferece o conforto de uma infraestrutura urbana robusta, mas sem a pressão dos aglomerados do litoral, permitindo um roteiro focado em gastronomia e lazer pausado. O Hotel Deville Prime Porto Alegre possui uma estrutura completa de bem-estar, com spa e hidroterapia para um relaxamento profundo.

A capital gaúcha registrou alta de 50% na procura. O destino oferece o conforto de uma infraestrutura urbana robusta, mas sem a pressão dos aglomerados do litoral, permitindo um roteiro focado em gastronomia e lazer pausado. O Hotel Deville Prime Porto Alegre possui uma estrutura completa de bem-estar, com spa e hidroterapia para um relaxamento profundo. Belém (PA): Eleita o “Destino Emergente #1” pela Associação Brasileira de Operadores Turísticos (Braztoa), a capital paraense teve alta de 35%. O diferencial aqui é a imersão na cultura amazônica e o luxo da simplicidade. O Tivoli Maiorana Belém destaca-se pelo seu spa Anantara, com tratamentos inspirados na botânica amazônica que prometem uma experiência restauradora única.

Internacional: férias de inverno e paisagens deslumbrantes

No âmbito global, o desejo por cenários diferentes do verão brasileiro também cresceu. O Hemisfério Norte aparece como uma alternativa para quem quer trocar o pé na areia pela neve ou pelo charme das cidades europeias no inverno. Já no Hemisfério Sul, o brasileiro procura por paisagens deslumbrantes.

Toronto (Canadá): Líder de crescimento com 80% de aumento, a cidade atrai quem busca o conceito de “férias urbanas na neve”, unindo sofisticação e infraestrutura de bem-estar. O Hotel X Toronto é a escolha para combinar a vibração da cidade com relaxamento, contando com piscina na cobertura e um spa da grife Guerlain.

Líder de crescimento com 80% de aumento, a cidade atrai quem busca o conceito de “férias urbanas na neve”, unindo sofisticação e infraestrutura de bem-estar. O Hotel X Toronto é a escolha para combinar a vibração da cidade com relaxamento, contando com piscina na cobertura e um spa da grife Guerlain. Cidade do Cabo (África do Sul): Com alta de 60%, o destino equilibra a imponência da Table Mountain com um litoral deslumbrante. O O’Two Hotel foi projetado especificamente para ajudar o hóspede a recarregar as energias, oferecendo uma variedade de tratamentos relaxantes em seu spa dedicado.

Com alta de 60%, o destino equilibra a imponência da Table Mountain com um litoral deslumbrante. O O’Two Hotel foi projetado especificamente para ajudar o hóspede a recarregar as energias, oferecendo uma variedade de tratamentos relaxantes em seu spa dedicado. Glasgow (Escócia): Uma alternativa cultural com 50% de crescimento, focada em história, música e hotéis boutique que convidam ao recolhimento. O Kimpton Blythswood Hotel & Spa é um hotel boutique no coração da cidade, equipado com piscina coberta e tratamentos de bem-estar para uma estadia de luxo e conforto.

Planejamento: o segredo para uma viagem sem estresse

A tranquilidade começa no planejamento. Como o fim de ano é um dos períodos de maior demanda global, a organização é essencial.

Antecedência é regra: Garantir voos e hospedagem com meses de prioridade assegura não apenas melhores tarifas, mas a disponibilidade em refúgios exclusivos. Flexibilidade de datas: Viajar um ou dois dias fora do pico (31 de dezembro e 1º de janeiro) pode evitar filas em aeroportos e estradas. Atenção ao Clima: Destinos de inverno ou regiões amazônicas exigem malas específicas. Verifique a previsão para evitar imprevistos com o guarda-roupa. Reserva de Experiências: Em cidades como Belém ou Glasgow, restaurantes e spas operam com horários diferenciados nas festas. Garanta sua reserva antes de embarcar.

Seja no silêncio de uma pousada no interior de São Paulo ou no frio aconchegante do Canadá, o próximo ano começa com uma mensagem clara para o turismo: o maior luxo da atualidade é o sossego.

