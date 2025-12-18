Disney’s Hollywood Studios recebe exposição exclusiva de figurinos da The Eras Tour, de Taylor Swift ((Foto: Divulgação))

A The Eras Tour, turnê mundial de Taylor Swift, segue expandindo sua presença para além dos palcos. Com o lançamento de “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show” e da docussérie “The End of an Era” no Disney+, que terá novos episódios lançados a partir de 19 de dezembro, fãs da cantora e da cultura pop também podem mergulhar nesse universo no Walt Disney World Resort, na Flórida, por meio de uma nova exposição dedicada à artista, localizada no Walt Disney Presents, no Disney’s Hollywood Studios.

Em cartaz até 23 de janeiro, a experiência apresenta três figurinos usados pela própria cantora durante a The Eras Tour, oferecendo um olhar exclusivo sobre o cuidado artesanal e os detalhes que deram vida às eras “reputation”, “THE TORTURED POETS DEPARTMENT” e “Midnights”.

“reputation”

A entrada de Taylor durante o ato de “reputation” é feroz e inesquecível, muito graças ao body preto assimétrico, envolto por serpentes douradas reluzentes e em movimento. Criado por Roberto Cavalli, a variação dourada do macacão, com uma cobra de boca aberta, estreou na primeira noite de shows em Miami.

“THE TORTURED POETS DEPARTMENT”

O vestido impactante e teatral usado no set de “THE TORTURED POETS DEPARTMENT” foi criado por Vivienne Westwood e incorporado à turnê após o lançamento do álbum, em 2024. O modelo sob medida, com corset drapeado, traz trechos da música “Who’s Afraid Of Little Old Me?” no tecido e conta com um colar choker com detalhe de orbe em três fileiras, além de luvas brancas personalizadas e botas brancas exclusivas da Christian Louboutin.

“Midnights”

O figurino de Taylor para o set de “Midnights” é, sem dúvidas, o traje definitivo de encerramento do show. A base é um body couture sob medida da Zuhair Murad, com recortes laterais e tom azul meia-noite, adornado com cristais. Para a música final, “Karma”, o look é complementado por uma jaqueta colorida com franjas.

Figurinos das eras reputation, THE TORTURED POETS DEPARTMENT e Midnights, em sequência da esquerda para direita (Foto: Divulgação)

O espaço Walt Disney Presents fica em uma área um pouco mais calma do Hollywood Studios (próximo à entrada da Toy Story Land), o que torna o passeio um ótimo momento para dar uma pausa na correria das montanhas-russas e apreciar a história da Disney — que agora ganha um capítulo especial com a presença de Taylor Swift.

