Trem Patagônico exalta beleza da região no verão

A busca por experiências autênticas, sustentáveis e que permitam a “desconexão” está ditando o ritmo do turismo global. Com isso, viagens de trem em rotas cênicas e históricas também se tornam tendência para 2026. Segundo projeções do setor, o viajante moderno está trocando a pressa dos aeroportos pelo charme e pela contemplação das ferrovias, o que recoloca ícones como o Trem Patagônico na lista de desejos.

O roteiro, que liga San Carlos de Bariloche à Paraje Los Juncos (Rio Negro, Argentina), é a síntese do slow travel. Cruzando estepes infinitas, vales silenciosos e tendo a Cordilheira dos Andes como moldura constante na janela, a jornada é muito mais que um deslocamento: é uma imersão sensorial na alma da Patagônia.

Diferente de um transporte convencional, o Trem Patagônico oferece uma experiência noturna completa. Com partida programada sempre às 19h da Estação Bariloche, o passeio leva os passageiros até a Estação Perito Moreno.

A recepção é feita em uma charmosa Casa de Chá, com direito a vinho, chocolate quente e canapés. O ponto alto da noite é o jantar com o melhor da gastronomia regional: empanadas, tradicionais parrillas e assados, com um cuidado inclusivo ao oferecer opções para veganos, vegetarianos e celíacos. Tudo isso acompanhado por apresentações de música típica ao vivo. O retorno acontece por volta de meia-noite e meia, garantindo uma noite memorável em meio ao isolamento poético da região.

“As viagens de trem representam tudo o que o viajante deve procurar neste ano de 2026: contemplação, autenticidade, conforto e conexão com o local. O Trem Patagônico simboliza essa nova forma de viajar, em que cada detalhe da jornada tem significado”, destaca Martina Gelardi, da Emprotur Bariloche.

Ainda para dezembro de 2025, o passeio tem saídas nos dias 20 e 22 de dezembro. Para 2026, o trem já tem programação para os dias 03, 10, 17, 24 e 31 de janeiro, incluindo saídas em fevereiro, nos dias 07, 14, 21 e 28. Os ingressos do passeio completo incluindo o jantar são a partir de R$ 515, crianças de 0 a três anos não pagam.

As reservas podem ser feitas pelos e-mails comercial@trenpatagonicosa.com.ar, boleteriabariloche@trenpatagonicosa.com.ar e também pelo telefone da Estação Ferroviária de Bariloche 0294-423172.

