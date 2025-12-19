Descubra o Centro Histórico de Florianópolis a pé ((Foto: Divulgação))

Florianópolis é mundialmente famosa por suas praias, mas quem se permite “perder” o olhar pelo Centro Histórico descobre uma cidade fascinante, onde o tempo parece correr de um jeito diferente. Para a temporada 2025/2026, a capital catarinense se prepara para mostrar que sua alma está nas ruas de paralelepípedo, nas fachadas coloridas e no prazer de fazer tudo a pé.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Aumenta a busca por destinos para descansar no Ano Novo

Para quem se hospeda na região central, o convite é irresistível: deixe o carro de lado e desacelere. Segundo Jefferson Carminatti, gerente do hotel Faial Prime Suites, muitos visitantes se surpreendem com a proximidade dos pontos turísticos. “É um roteiro que conecta passado, cotidiano e paisagem urbana de forma muito natural”, comenta.

Símbolos de Floripa que podem ser conhecidos em uma caminhada:

Ponte Hercílio Luz: Maior símbolo de Florianópolis, a ponte está totalmente reaberta para pedestres e ciclistas e segue como um dos pontos mais visitados e fotografados da cidade. A iluminação cênica noturna reforça o caráter histórico do monumento, inaugurado em 1926 e restaurado para integrar o cotidiano urbano e turístico.

Praça XV de Novembro e Figueira Centenária: Marco inicial da ocupação da cidade, a praça segue como ponto de encontro e circulação intensa. A figueira, com mais de um século, continua sendo um dos cartões-postais mais emblemáticos, cercada por prédios históricos como a Catedral Metropolitana e por manifestações culturais espontâneas.

LEIA TAMBÉM: Trem Patagônico exalta beleza da região no verão

Mercado Público de Florianópolis: Revitalizado e cada vez mais vivo, o Mercado Público é hoje um dos principais polos gastronômicos e culturais da cidade. Além de bares e restaurantes tradicionais, o espaço recebe apresentações musicais, feiras e eventos que conectam moradores e turistas ao cotidiano local — com o pastel de camarão mantendo seu status de clássico.

Palácio Cruz e Sousa – Museu Histórico de Santa Catarina: Antiga sede do governo estadual, o palácio abriga exposições permanentes e temporárias que ajudam a compreender a formação política, social e cultural de Santa Catarina. A arquitetura imponente segue como um dos destaques do Centro Histórico.

Forte de Santana: Localizado próximo à Ponte Hercílio Luz, o Forte de Santana integra o conjunto de fortificações que ajudaram a proteger a ilha no período colonial. Restaurado e de fácil acesso, o espaço oferece vista privilegiada da Baía Norte e reforça a presença da herança militar e estratégica na história da cidade.

Avenida Beira-Mar Norte: O circuito pode ser finalizado com uma caminhada pela Beira-Mar Norte, hoje um dos espaços urbanos mais utilizados da capital. Com áreas verdes, ciclovias e vista aberta para o mar, o local se consolidou como ponto de lazer tanto para moradores quanto para visitantes.

LEIA TAMBÉM: Aeroporto de Viracopos inaugura Sala Multissensorial

Uma cidade que convida a caminhar e descobrir

Explorar o Centro Histórico a pé permite observar detalhes da arquitetura, entrar em pequenas lojas, experimentar sabores locais e compreender por que Florianópolis vai muito além do turismo de sol e praia. Em poucas quadras, o visitante encontra camadas de história, cultura e vida urbana que revelam uma cidade que convida a desacelerar — e a ser vivida com mais profundidade.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo