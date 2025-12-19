Salas Vip: festas de fim de ano podem interferir no horário de funcionamento - (crédito: Uai Turismo)

Salas Vip: festas de fim de ano podem interferir no horário de funcionamento (Sala VIP no aeroporto de Confins (Foto: Uai Turismo))

Com a chegada do verão e a proximidade das festas de fim de ano, os aeroportos brasileiros se preparam para um aumento significativo no fluxo de passageiros. Para quem não abre mão do conforto e da conveniência durante a espera pelo embarque, o planejamento é essencial.

A Dragonpass, rede global de serviços aeroportuários, divulgou a atualização dos horários de funcionamento de suas salas VIP parceiras no Brasil para este período. Enquanto a maioria das operações mantém o regime de 24 horas, algumas unidades em aeroportos regionais terão horários especiais nas vésperas de Natal e Ano Novo.

A sala vip da LATAM, no Aeroporto de Guarulhos (GRU), terá operação normal, 24 horas por dia todos os dias.

As salas da Plaza Premium seguem o seu funcionamento normal da seguinte forma:

Aeroporto de Guarulhos (GRU):

Embarque doméstico no terminal 2: diariamente das 5h às 23h;

Área pública do terminal 2: diariamente das 6h às 22h.

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão – Antônio Carlos Jobim (GIG):

Piso 2 da área pública do terminal 2: diariamente 24h;

Piso 1 no embarque doméstico do terminal 2: diariamente 24h;

Pier sul no embarque internacional do terminal 2: diariamente 24h.

Os lounges da W Premium seguirão funcionando 24 horas exceto:

Aeroporto Estadual Dr. Leite Lopes (RAO): dias 24/12 e 31/12 fechará às 18h30;

Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues (PMW): dia 24/12 fechará às 18h, reabrindo dia 25/12 à 1h;

Aeroporto Regional de Maringá – Silvio Name Júnior (MGF): dia 24/12 até às 15h;

Aeroporto Internacional de Navegantes (NVT): dias 24/12 e 30/12 fechará às 22h40;

Aeroporto de Londrina – Governador José Richa (LDB): dia 24/12 fechará às 16h.

Já as salas VIP da BRT Lounges funcionarão como a seguir:

Aeroporto de Porto Seguro (BPS): diariamente 24h durante a temporada;

Aeroporto Internacional Marechal Rondon (CGB) em Várzea Grande/Cuiabá: diariamente 24h;

Aeroporto de Sinop (OPS): diariamente das 07h30 às 17h (horário local);

Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP): diariamente das 06h às 22h;

Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (CNF) em Confins:

VIP Lounge Inter – BRT, diariamente 24h;

BRT Lounges, diariamente 24h.

O Emerald VIP Lounge BY ADVT, que também opera no Aeroporto de Congonhas (CGH) em São Paulo, informa que o funcionamento de suas salas permanece inalterado, porém, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas (IGU), a operação da sala é de segunda a sexta feira das 03h às 21h, e sábado e domingo das 06h às 21h.

Para consultar todos os serviços e salas VIP em aeroportos específicos e acessar os serviços da Dragonpass, entre no site ou baixe o aplicativo no celular.

