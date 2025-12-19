9 milhões de turistas internacionais: 2025 foi um ano de recordes no turismo (. A trajetória de crescimento é consistente e aponta para um novo marco: a expectativa de atrair 10 milhões de turistas internacionais. (Foto: Márcio Menasce/Embratur))

A poucos dias de fechar o ano, o Brasil já registrou a chegada de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025. Recorde histórico, o número supera em 30% a previsão para este ano, que era de 6,9 milhões, segundo o Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Outro resultado celebrado nesta sexta-feira (19) foi a movimentação de receita realizada pelos turistas internacionais. De janeiro a novembro, segundo dados do Banco Central, US$ 7,17 bilhões foram inseridos na economia brasileira. O resultado apresenta um avanço de 8,41% em relação ao mesmo período de 2024 e já deixa o país muito próximo de superar o total arrecadado no ano passado, que fechou o ano em US$ 7,30 bilhões.

LEIA TAMBÉM: Salas Vip: festas de fim de ano podem interferir no horário de funcionamento

Mais do que números, a entrada desses recursos se traduz em oportunidades para a população. Em 2025, o turismo já registra mais de 1,5 milhão de admissões formais, com saldo positivo de cerca de 90 mil novos postos de trabalho. O resultado reforça o papel estratégico do setor como motor de desenvolvimento, capaz de gerar emprego e renda de forma descentralizada, alcançando diferentes perfis profissionais e regiões brasileiras.

É hora de comemorar

O marco foi celebrado pela Agência com uma ação realizada nesta sexta-feira (19), no Turistômetro do Rio de Janeiro (RJ), na orla de Copacabana. Comandada pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a comemoração contou com a presença de pequenos empresários do setor do turismo, diretamente impactados com os números alcançados. Além disso, ritmistas da Escola de Samba Mangueira deram som e ritmo ao momento histórico.

Na oportunidade, Freixo apresentou as projeções de crescimento do turismo no Rio de Janeiro em 2026, com dados sobre o aumento de emissão de passagens para a capital fluminense no verão de 2026, e também da malha aérea internacional que chega ao Aeroporto do Galeão.

Para o presidente da Embratur esse resultado é fruto de um trabalho consistente de promoção internacional do Brasil, de reposicionamento da nossa imagem no exterior e de uma atuação estratégica junto ao trade e aos mercados prioritários.

LEIA TAMBÉM: Descubra o Centro Histórico de Florianópolis a pé

“Alcançar a marca de 9 milhões de turistas internacionais em 2025 mostra que o Brasil voltou definitivamente ao mapa do turismo mundial. É um número histórico, que gera emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões do país, além de reforçar o turismo como uma das grandes alavancas da nossa economia”, destacou Freixo.

“Chegar a 9 milhões de turistas internacionais no Brasil é mais do que um recorde, é um sinal de confiança no destino Brasil. E realizar a cerimônia na Orla de Copacabana reforça o papel do Rio como palco internacional desse movimento. A Orla Rio tem orgulho de contribuir para essa entrega com serviços que elevam a experiência do visitante e também do carioca. Esse marco fortalece a agenda de colaboração entre poder público e iniciativa privada e aumenta ainda mais nossa responsabilidade com qualidade, sustentabilidade e excelência na orla”, afirmou João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

Principais emissores

Em 2025, a Argentina se destacou como o maior país emissor de turistas para o Brasil. Em 11 meses, os destinos brasileiros registraram a chegada de 3,1 milhões de hermanos, total 82,1% maior que no mesmo período de 2024. O segundo lugar entre os maiores emissores fica com o Chile, com 721.497 entradas entre janeiro e novembro de 2025. Em termos percentuais, o registro aponta um crescimento de 24,4%. Em terceiro lugar estão os Estados Unidos, com 677.888 chegadas e crescimento de 5,8%, seguido pelo Uruguai, com 487.514 turistas e 37,2% de aumento em relação ao período de janeiro a novembro de 2024. Na quinta posição está o Paraguai, com 454.327 desembarques estrangeiros, aumento de 14,4%.

LEIA TAMBÉM: Destinos brasileiros para se despedir de 2025

Portões de entrada

São Paulo se manteve como o estado brasileiro que mais recebeu turistas internacionais em 2025, com quase 2,5 milhões (2.494.632) de chegadas de janeiro a novembro de 2025. O Rio de Janeiro vem logo depois, com 1.972.928 de turistas estrangeiros. Rio Grande do Sul ocupa o terceiro lugar e registrou 1.431.795 chegadas. Cerca de 958 mil visitantes internacionais chegaram ao Brasil pelo Paraná entre janeiro e novembro deste ano, colocando o estado como o quarto maior portão de entrada e Santa Catarina completa as cinco primeiras posições, com 651.980 chegadas.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo