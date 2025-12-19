10 Árvores de Natal icônicas pelo mundo ((Foto: travnikovstudio))

Com a contagem regressiva para o Natal oficialmente iniciada, grandes cidades ao redor do mundo entram em uma verdadeira disputa criativa para iluminar ruas, praças e, claro, suas árvores de natal. Muito além da decoração, as árvores se tornaram ícones das celebrações de fim de ano e um importante atrativo turístico na temporada.

Atenta a esse movimento, a Civitatis, plataforma global de reserva de atividades turísticas presente em mais de 160 países, divulgou seu ranking 2025 das 10 árvores de Natal mais bonitos do mundo, reunindo destinos que se destacam pela combinação de tradição, cenografia impactante e experiências visuais que encantam moradores e visitantes.

Árvore de Natal na Galeries Lafayette, em Paris, 2023

Árvore de Natal na Galeries Lafayette, em Paris, 2023 (Foto: Divulgação)

Ícone das festas parisienses, o pinheiro das Galeries Lafayette Haussmann transforma todos os anos a loja de departamentos. Para 2025, a ilustradora Jeanne Detallante assina uma criação de 16 metros, envolta em 560 kg de fitas vermelhas e iluminada por 8 km de luzes LED. Sob o tema “The Most Beautiful Gift”, a árvore e as vitrines celebram o espírito do presente e da generosidade.

Para viver toda a magia parisiense vale um passeio noturno no ônibus natalino de Paris, passando pelas iluminações de Natal da cidade luz.

Rio de Janeiro: a árvore flutuante

Árvore de Natal na lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, em 2018 (Foto: Divulgação)

De volta após quatro anos de ausência, a árvore flutuante do Rio de Janeiro ilumina a Lagoa Rodrigo de Freitas com uma assinatura única no mundo. Instalado neste ano em um ponto fixo, esse gigante luminoso cria um espetáculo de reflexos na água.

O acender de suas luzes marca o início (não oficial) das celebrações cariocas, atraindo milhares de pessoas às margens da lagoa. Ao cair da noite, suas cores vibrantes se misturam às luzes da cidade, transformando a paisagem em um verdadeiro cenário encantado.

Vilnius, Lituânia: Uma cúpula luminosa de 2.500 m²

Árvore de Natal em Vilnius, Lituânia, 2022 (Foto: Divulgação)

Na praça central do centro histórico, a árvore de Vilnius se destaca por uma estrutura metálica de 20 metros, revestida por milhares de galhos e mais de 5 quilômetros de luzes. Cercado por um tradicional mercado de Natal, sua iluminação se torna um dos eventos mais aguardados da temporada na Lituânia, atraindo moradores e turistas.

Gubbio, Itália: A maior árvore do mundo

Árvore de Natal em Gubbio, Itália, 2021 (Foto: Divulgação)

Registrado no Guinness Book, o pinheiro luminoso de Gubbio se estende pelas encostas do Monte Ingino com 700 pontos de luz ao longo de mais de 750 metros. Sua estrela gigante, composta por mais de 250 luzes, domina o vale.

A iluminação acontece de 7 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026. Presente no local há mais de quatro décadas, tornou-se um dos símbolos mais emblemáticos do Natal na região da Úmbria.

Nova York, EUA: Rockefeller Center, o símbolo natalino americano

Pinheiro de natal do Rockfeller Center, Nova York, em 2024 (Foto: Divulgação)

Símbolo do Natal nos Estados Unidos e cenário de filmes e séries, o pinheiro do Rockefeller Center atrai multidões todos os anos. Erguido desde 1933, mede entre 20 e 30 metros e brilha com 8 km de luzes. Sua famosa estrela de 3 metros, cravejada de cristais Swarovski, o torna uma das árvores de Natal mais fotografadas do mundo.

A cerimônia de acendimento, transmitida globalmente, marca oficialmente o início da temporada natalina nos Estados Unidos. Aos seus pés, a lendária pista de patinação oferece uma experiência inesquecível no coração de Manhattan.

Uma sugestão é fazer um tour natalino por Manhattan, que revela as luzes de Natal do centro de Nova York, a icônica árvore do Rockefeller Center, as vitrines decoradas da Quinta Avenida e as tradicionais pistas de patinação no gelo. Outra opção é o tour natalino pelos cenários de séries e filmes, passando pela Broadway, pelo Central Park e pelo Columbus Circle.

Praga, República Tcheca: o mercado de natal da “Cidade Velha”

Árvore de natal de Praga, República Tcheca, 2024 (Foto: Divulgação)

Na Praça da Cidade Velha, a árvore de Praga domina um dos mercados de Natal mais charmosos da Europa. Em 2025, uma árvore monumental de 24 metros brilhará até 6 de janeiro, acompanhada de concertos diários e apresentações ao ar livre.

É o maior pinheiro exibido pela cidade nos últimos anos. O cenário é valorizado pela arquitetura gótica e barroca ao redor, criando uma atmosfera medieval. O aroma de vinho quente e doces típicos, como o trdelník, completa a experiência sensorial. Aposte no tour pelos mercados de natal de Praga para uma experiência completa.

Estrasburgo, França: a árvore do mais antigo mercado de Natal da Europa

Árvore de natal de Estrasburgo, França, 2016 (Foto: Divulgação)

Com quase 450 anos de história, o mercado de Natal de Estrasburgo abriga uma árvore que, em 2025, ganha uma releitura inspirada na coroa do Advento. A decoração em tons de vermelho, dourado e prata realça símbolos tradicionais, em uma homenagem elegante às raízes alsacianas do Natal.

Majestoso na Place Kléber, o pinheiro tornou-se símbolo de generosidade e acolhimento da cidade. Ao anoitecer, seu brilho convida moradores e visitantes a momentos de contemplação coletiva.

Vale fazer o tour pelos mercados de Natal de Estrasburgo para descobrir seus sabores, histórias e costumes.

Cidade do México: A árvore iluminada diante da catedral

Árvore de natal da Cidade do México, 2015 (Foto: Divulgação)

No coração da capital mexicana, o gigantesco pinheiro do Zócalo se ergue diante da Catedral Metropolitana. Pista de patinação, atrações familiares e músicas festivas transformam a praça em um espaço vibrante, onde tradição e modernidade se encontram.

Os prédios governamentais ao redor também ganham mosaicos luminosos, transformando o local em uma verdadeira obra de arte a céu aberto. Você pode optar por um tour privado em português pela CIdade do México para conhecer a praça e sua monumental árvore na época de natal, assim como os principais monumentos históricos da cidade.

Budapeste, Hubgría: o brilho da Basílica de Santo Estêvão

Árvore de natal de Budapeste, 2015 (Foto: Divulgação)

O pinheiro instalado na Praça da Basílica de Santo Estêvão é o principal elemento das celebrações natalinas de Budapeste, capital húngara. A programação inclui projeções de luz em 3D na fachada do templo, diariamente à noite, integrando o calendário do mercado de Natal, um dos mais visitados da Europa. As apresentações reforçam a posição de Budapeste como destino turístico de inverno em expansão.

Se além da árvore você quiser conhecer os mercados de artesanato, e decorações natalinas da cidade, pode optar pelo Tour natalino por Budapeste.

Madrid, Espanha: Puerta del Sol, o coração das festividades

Árvore de natal da Puerta del Sol, em Madrid, 2018 (Foto: Divulgação)

Em Madri, o acendimento das luzes na Puerta del Sol marca tradicionalmente o início das festividades. Em 2025, mais de 200 ruas da capital espanhola recebem iluminação especial, incluindo a Gran Vía e a Calle de Alcalá.

Na praça central fica uma das árvores mais emblemáticas do país, que permanecerá iluminada até 7 de janeiro de 2026, impulsionando o fluxo turístico no período de fim de ano. O tour natalino por Madrid leva o viajante para conhecer todas as decorações da cidade e as barracas de artesanato e comidinhas no mercado de natal da Plaza Mayor, no coração da cidade.

