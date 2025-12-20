Livro sobre a Rota Turística Jaguara será lançado no distrito de Acuruí (Foto: Divulgação)

O potencial turístico, cultural e histórico dos municípios de Itabirito, Rio Acima, Ouro Preto e Santa Bárbara ganha destaque no livro Histórias, Memórias e Mistérios da Rota Turística Jaguara, que será lançado no sábado, 20 de dezembro, às 9h30, na Associação de Moradores de Acuruí, charmoso distrito histórico de Itabirito, MG.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Rota Turística Jaguara revela a verdadeira essência de Minas Gerais em um percurso que integra natureza, história e a acolhida do interior mineiro. Ao conectar distritos e vilarejos de Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima e Santa Bárbara, o trajeto conduz o visitante por paisagens marcadas por serras, matas preservadas, rios cristalinos e cachoeiras que convidam ao descanso, à aventura e à contemplação.

A Rota Turística Jaguara, nasce por iniciativa do Grupo Avante, por meio de um projeto de desenvolvimento territorial patrocinado pela empresa. Atualmente, com uma gama significativa de empreendedores bem-preparados, uma governança empresarial vem sendo pensada, com o andamento da criação do Instituto Rota Jaguara, entidade que será a gestora institucional e comercial do destino.

Na Rota Jaguara, mais que belas paisagens, o destino celebra a cultura local, com a gastronomia mineira, as cervejas artesanais, as cachaças tradicionais, os doces caseiros e os saberes transmitidos entre gerações, além do ritmo tranquilo que caracteriza o interior de Minas.

Em cada parada, experiências autênticas ganham vida! De trilhas e banhos de cachoeira a encontros culturais, gastronômicos e comunitários. A história mineira se revela no caminho por meio de igrejas, capelas, casarões e ruínas coloniais do Ciclo do Ouro, que enriquecem a jornada com memórias e identidade.

Assim, a Rota Jaguara proporciona uma imersão completa em paisagens, sabores e tradições, oferecendo vivências únicas que celebram a riqueza natural, cultural e histórica da região. Lá encontramos unidades de conservação tais como o Parque Nacional do Gandarela e a Floresta estadual Uaimií, mirantes apresentando um cenário natural fabuloso, uma hidrografia rica e quedas d’água de tirar o fôlego.

LEIA TAMBÉM: Viva intensamente o seu Natal

Estão lá, a Represa e o Rio das Velhas, o Rio Conceição, o Complexo de Cachoeiras do Vale do Catana, no Restaurante Catana da Serra, o Complexo de Cachoeiras das Borboletas, Complexo de Cachoeiras Proibidas, Complexo de Cachoeiras Viana e índio, e ainda conta com os atributos Históricos culturais.

A Estrada real em seu caminho de Sabarabuçu, o núcleo histórico de Acuruí com as Igrejas de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Conceição. Em Santa Bárbara, no distrito de Conceição do Rio Acima, a belíssima Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sem falar das ruínas do Contraforte do Espinhaço, que valem uma visita demorada.

Não se faz turismo em Minas Gerais, sem o apelo da gastronomia e das experiências. Na Rota Jaguara estão a Cervejaria de Fazenda Uaimií e Jardins do Doutor e a Cervejaria artesanal Acuruí, ambas com produção rica, premiadas e acessíveis durante o passeio.

Por outro lado, um destaque muito simpático, para o Recanto dos Búfalos, para as massas deliciosas do Restaurante da Tia Lúcia e para a Vila Moura Olival, experiências, que valem a pena!

Para além da gastronomia, as experiências se completam com dias de aventura na Eco pousada Mirante do Espinhaço, onde cachoeiras, trilhas, off road, e mirantes ficam a sua disposição e para os amantes das águas, o projeto Caboclo d’água, te recebe com aventura nos esportes náuticos.

E agora, além de toda esta riqueza, a Rota Jaguara também está registrada em um belíssimo livro. A publicação apresenta um amplo retrato do roteiro cultural e histórico situado na região central de Minas Gerais, especialmente nos territórios que integram a bacia do Rio das Velhas.

A Rota articula distritos, comunidades rurais, paisagens naturais e bens patrimoniais ligados à formação histórica da região, valorizando o turismo de base comunitária, a cultura local, a memória, a gastronomia e práticas tradicionais.

Escrito pelo jornalista Victor Louis Stutz, com fotografias de Ane Souz e coordenação geral de Gilson Fernandes Antunes Martins, da Holofote Cultural, o livro reúne narrativas, registros visuais e relatos construídos a partir de uma expedição pelos territórios da rota.

A obra é resultado de um esforço coletivo, que contou com a escuta atenta de moradores, mestres da cultura popular, lideranças comunitárias e personagens locais, cujos conhecimentos e memórias ajudam a compor o mosaico histórico e simbólico da Rota Jaguara.

A obra, também patrocinada pelo Grupo Avante, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, insere-se em um conjunto de ações voltadas à valorização do patrimônio, da memória e do turismo cultural na região da Rota Jaguara.

Histórias, Memórias e Mistérios da Rota Turística Jaguara, tem produção executiva de José Carlos Oliveira e coordenação de produção de Ubiraney Silva. A publicação é uma realização da Editora Tuya em parceria com a Holofote Cultural.

No lançamento contamos com a presença de entrevistados que participaram da expedição e contribuíram com seus saberes, histórias e memórias para a construção da obra, reforçando o caráter coletivo do projeto.

Mais sobre a rota e o livro

A Rota Turística Jaguara mantém relação direta com o Ciclo do Ouro. Entre os séculos XVII e XVIII, a região foi um dos eixos estratégicos da mineração aurífera em Minas Gerais. Por seus caminhos coloniais circulavam o ouro, pessoas, mercadorias e informações, conectando arraiais mineradores como Ouro Preto, Sabará e Mariana a outros pontos da antiga capitania.

Além dos caminhos históricos, o território preserva vestígios materiais e simbólicos desse período, como antigas fazendas, ruínas, igrejas, sítios arqueológicos, estruturas hidráulicas e povoados que surgiram para dar suporte à mineração. Ao mesmo tempo, mantém práticas culturais e modos de vida que se desenvolveram a partir desse processo histórico e seguem presentes no cotidiano das comunidades.

O prefácio da obra é assinado por Leônidas Oliveira, arquiteto, filósofo, professor e doutor (PhD) em Teoria da Arte e da Arquitetura pela Universidad de Valladolid, ex-secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. No texto, ele destaca que o livro ultrapassa a proposta de um guia turístico convencional.

“Nas palavras de Victor Louis Stutz e nas imagens de Ane Souz, o leitor é conduzido não apenas por estradas de terra e vilarejos escondidos, mas por uma jornada de sensibilização. Mais do que um destino, é um manifesto sobre o futuro do turismo: um turismo que respeita, que preserva, que emociona”, escreve no prefácio.

Bom, como coordenador de uma competente equipe, conseguimos estruturar este belo atributo do turismo mineiro, que já faz parte da oferta turística do estado e sinceramente, vale muito a pena vir conhecer.

LEIA TAMBÉM: Rota Turística Jaguara, experiências que movimentam Minas Gerais

Para quem não está em Minas gerais e quer se localizar, estamos no Circuito Turístico do Ouro, trechos da Estrada Real passam pelos nossos municípios e, estando por lá, você pisará em solos, que foram trilhas dos pioneiros desbravadores do desenvolvimento social, histórico, cultural e econômico de Minas Gerais e do Brasil.

É isso mesmo, a Rota Turística Jaguara é única! Procure mais informações sobre o Livro Histórias, Memórias e Mistérios da Rota Turística Jaguara, se organize e venha nos conhecer!

Até a próxima.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo