Ilha Grande (RJ) também é um destino para férias em família (Praia do Caxadarço (Foto: Divulgação/TopTransfer))

Esqueça o estigma de que a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, é um destino exclusivo para casais em lua de mel ou mochileiros em busca de trilhas radicais. O arquipélago tem se revelado um cenário surpreendente para quem viaja com crianças e adolescentes, desde que o olhar do viajante esteja atento ao planejamento e às particularidades do local. Segundo Junior de Camargo, CEO da Top Transfer e especialista em experiências na região, o segredo para transformar a ilha em um refúgio familiar inesquecível está em adaptar o roteiro ao ritmo de cada idade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Turismo regenerativo: você já ouviu falar desse conceito?

Para as famílias que viajam com crianças pequenas, a Vila do Abraão surge como a base estratégica fundamental. Por concentrar a maior parte da infraestrutura de hospedagem e gastronomia, ela minimiza os deslocamentos longos e garante acesso rápido aos serviços essenciais. Ali, as trilhas leves ganham um novo significado: o que seria apenas uma caminhada torna-se uma aventura lúdica em meio à Mata Atlântica, levando a praias de águas rasas e calmas, perfeitas para o banho dos pequenos. No mar, a dica de ouro para o conforto é optar pelas escunas em vez das lanchas rápidas, já que o balanço é menor e a estrutura a bordo permite um passeio mais relaxado e contemplativo.

Quando o grupo inclui adolescentes, a Ilha Grande amplia seu leque de possibilidades, oferecendo doses de autonomia e descobertas reais. O contato direto com a vida marinha através do mergulho com snorkel é, para muitos jovens, uma experiência transformadora que vai muito além dos aquários tradicionais. Uma das joias pouco exploradas no roteiro familiar é a visita à fazenda marinha local. Acessada via táxi boat a partir de Abraão, a experiência une educação e turismo ao apresentar o cultivo sustentável de peixes e vieiras, proporcionando um aprendizado prático sobre preservação e gastronomia que costuma encantar os mais jovens.

Entretanto, para que o encanto não se perca em imprevistos, a logística exige uma atenção redobrada. Como a Ilha Grande é um território livre de carros e com ruas de areia, o “viajar leve” não é apenas uma sugestão, mas uma necessidade prática. Malas pesadas e em excesso podem se tornar um grande desafio no desembarque. Além disso, para quem viaja com carrinhos de bebê ou equipamentos esportivos, o planejamento do transporte deve ser feito com antecedência, garantindo que o transfer e as embarcações estejam preparados para acomodar o volume extra. Optar por serviços de transfer privado pode ser a escolha ideal para famílias, proporcionando um trajeto mais ágil, direto e confortável até o cais de embarque.

LEIA TAMBÉM: Cozinha Santo Antônio: o abraço da gastronomia belorizontina

Ao final, o que a Ilha Grande oferece é uma desconexão valiosa da rotina urbana. Com o planejamento certo e o suporte de quem conhece o trade local, as férias em família tornam-se uma imersão na natureza, onde o tempo corre mais devagar e cada trilha ou mergulho se transforma em uma memória compartilhada entre gerações.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo