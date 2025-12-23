Natal Luz de Gramado entra para o Guinness como o festival de Natal mais longo do mundo - (crédito: Uai Turismo)

Natal Luz de Gramado entra para o Guinness como o festival de Natal mais longo do mundo (Com quase três meses de duração, o Natal Luz espera receber 2,8 milhões de visitantes ao longo deste período. (Foto: Cleiton Thiele/SerraPress))

O Natal Luz de Gramado acaba de conquistar um título que enche os brasileiros de orgulho. O famoso evento da Serra Gaúcha agora faz parte do Guinness World Records, o livro dos recordes, como o festival de Natal mais longo de todo o planeta. São 88 dias de festa, música e luzes que transformam a cidade em um cenário de filme, atraindo olhares do mundo inteiro para o potencial turístico do nosso país.

Essa história de sucesso começou em 1986, quando a cidade decidiu criar um evento para atrair visitantes no final do ano. De lá para cá, o Natal Luz não parou de crescer. Hoje, para fazer a magia acontecer, a estrutura é gigante: são mais de 2 milhões de lâmpadas de LED e 500 mil metros de pisca-piscas espalhados pelas ruas. Em 2025, o festival completa 40 anos de existência e o reconhecimento mundial chega no momento perfeito para celebrar essa trajetória.

O título é uma excelente notícia para a economia. A expectativa é que quase 3 milhões de turistas passem pela cidade durante a temporada, o que movimenta hotéis, restaurantes e o comércio local. Segundo o Secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci, o selo do Guinness coloca o destino definitivamente no mapa das grandes celebrações mundiais, mostrando que o Brasil sabe receber bem e criar espetáculos de alta qualidade.

Quem visitar Gramado este ano vai encontrar uma festa totalmente renovada. O tradicional desfile que acontece na Avenida das Hortênsias ganhou novos cenários, trilhas sonoras inéditas e muita tecnologia. As apresentações ocorrem às quartas, sextas, sábados e domingos e envolvem centenas de artistas e profissionais da cidade, garantindo que cada noite seja uma experiência inesquecível para as famílias.

A temporada recordista começou no dia 23 de outubro de 2025 e segue até o dia 18 de janeiro de 2026. São quase três meses de programação para quem deseja viver de perto o encantamento que fez de Gramado a capital mundial do Natal. É o destino certo para quem busca beleza, organização e, agora, a chance de conhecer um recordista mundial de perto.

