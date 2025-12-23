Coisas para fazer em Búzios neste verão (A estação mais ensolarada do ano já movimenta o litoral fluminense, e Búzios segue entre os destinos preferidos de cariocas e turistas. (Foto: Divulgação))

O verão chegou e, com ele, a energia vibrante de Armação dos Búzios se intensifica. A península, que já é famosa por ter sol quase o ano inteiro, ganha um brilho especial nesta estação, com dias mais longos e um mar que parece ainda mais convidativo. Mas para aproveitar o destino além do óbvio e fugir das rotas puramente comerciais, o segredo é adotar o estilo de vida local, aproveitando o que a cidade oferece de melhor em termos de natureza, gastronomia e lazer.

Aproveitar as praias

Troque o carro pelo mar. Barcos partem dos píeres do Centro e da Armação e são a forma mais charmosa e rápida de chegar às praias do lado norte, como a Azeda, João Fernandes e Tartaruga. Para quem prefere um passeio mais contemplativo, as escunas oferecem roteiros matutinos e vespertinos que podem ser agendados em agências ou nas próprias pousadas.

Se você é do time que não viaja sem o melhor amigo, Búzios é o lugar certo. A cidade é receptiva aos pets, e uma lei municipal permite que cães circulem pelas areias das praias em horários estratégicos: das 6h às 9h e das 16h às 19h. É o momento perfeito para ver o sol nascer ou se pôr ao lado do seu companheiro de quatro patas.

Vida ao ar livre

Para quem busca vistas de tirar o fôlego, o Mirante do Pai Vitório, próximo à Praia Rasa, é um tesouro escondido que oferece um dos entardeceres mais bonitos da região. Já o Mirante de João Fernandes, com seu deck de madeira, proporciona uma visão panorâmica de 180 graus, ideal para entender a geografia recortada que faz de Búzios um lugar único no mundo.

Para quem gosta de esportes, há diversas opções para caminhar, correr, mergulhar ou simplesmente contemplar a paisagem. Praias como Manguinhos, Geribá, Armação, Brava, Tucuns e Caravelas contam com áreas delimitadas para a prática de altinha, frescobol, futevôlei e outras atividades. Fora desses espaços, a prática não é permitida.

Para experiências mais imersivas, como caiaque, SUP, canoa havaiana, passeios de bicicleta, trilhas, tour cultural, além de esportes como windsurf e surf., agências especializadas como a BZ Sports ajudam o turista a descobrir trilhas e caminhos que poucos conhecem.

Sabores variados

A gastronomia buziana começa cedo e tem paradas obrigatórias. Começar o dia no gastrobar da Nativa Búzios, em Manguinhos, garante um café da manhã farto com os pés na areia. O espaço também convida o visitante a estender o café e praticar alguma atividade esportiva à beira-mar. Ao entardecer, o destino certo é o Porto da Barra. O complexo reúne o que há de mais charmoso na cidade, com destaques para o clima cinematográfico do Casablanca ou o estilo descontraído do Anexo Praia, perfeitos para um drink enquanto o sol mergulha no mar. Ideal também para contemplar lojas e espaços criativos pelo complexo.

À noite, a icônica Rua das Pedras é um clássico obrigatório. Depois de uma caminhada da Orla Bardot a Praia dos Ossos, a dica é jantar no Primitivo, uma cantina italiana acolhedora comandada pelo chef Mauro Vettori. E se você quiser um programa cultural diferente, o Gran Cine Bardot é um cinema de rua independente que mantém viva a aura de charme e exclusividade da cidade, fugindo do circuito das grandes salas de shopping.

Recarregar as energias

A escolha da hospedagem define o tom da sua viagem. Para casais que buscam sossego e exclusividade, pousadas como a Byblos, La Pedrera (com seu spa relaxante) e Villa Raphael são refúgios ideais, com foco no silêncio e no bem-estar.

Já para quem viaja com crianças, a infraestrutura é prioridade. Locais como a Corais & Conchas e a Tangarás oferecem recreação e lazer completo para os pequenos. Para os que buscam praticidade e contato com esportes náuticos, a Nativa Búzios e a Blue Marlin são excelentes escolhas que unem conforto e localização privilegiada.

