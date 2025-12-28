Réveillon em BH: 8 festas para receber 2026 ((Foto: divulgação Porcão/ Túlio Barros))

Para quem vai passar o Réveillon em BH, a cidade já conta com uma lista de festas anunciadas para celebrar a virada de 2025 para 2026. Entre as opções estão o Réveillon Porcão, Réveillon Sorrisos, Praia Buritis, Na Areia 360, Mercado de Origem, Réveillon da Orla, Réveillon Privillege e a Virada da Liberdade. A programação contempla públicos variados, de quem busca experiências premium a quem prefere ambientes descontraídos, com proposta voltada à música e à celebração coletiva.

Confira alguns eventos para a virada do ano em BH

Réveillon Porcão: Um dos mais tradicionais do Réveillon em BH, o evento mantém o formato all inclusive premium e aposta em um ambiente de sofisticação. Entre os diferenciais já anunciados está a área infantil exclusiva e monitorada, pensada para dar comodidade às famílias enquanto os adultos aproveitam a festa.

Réveillon Sorrisos: Integra o circuito de virada com proposta focada em entretenimento e celebração, reunindo público que busca clima festivo e programação musical e acontece na Caza Raro.

Praia Buritis: Evento que compõe a agenda do Réveillon em BH com atmosfera descontraída e voltada à convivência, atraindo quem prefere uma virada leve e celebrativa. A proposta é criar um ambiente bem aconchegante, uma atmosfera cheia de energia positiva com decoração temática e vista panorâmica de praticamente toda a cidade.

Na Areia 360: Com proposta de experiência imersiva, integra o calendário da virada como uma opção para quem busca um formato contemporâneo de festa, com forte apelo de pista. A festa será “com o pé na areia”, clima praiano e energia tropical.

Mercado de Origem: A celebração no Mercado de Origem reforça o `Réveillon em BH com uma experiência que combina ambiente urbano e gastronomia, atraindo públicos diversos ao longo da noite da virada.

Réveillon da Orla: Tradicional no imaginário da capital, às margens da Lagoa da Pampulha, o evento da orla compõe a lista de opções de virada com foco na celebração em espaço amplo, marcado pelo clima de confraternização.

Réveillon Privillege: o Clube Labareda será palco de uma virada inesquecível, somando-se às principais festas do Réveillon em BH e ampliando o leque de opções para diferentes perfis de público.

Virada da Liberdade: O evento gratuito acontece na Praça da Liberdade, com show de drones, videomapping ampliado e uma homenagem ao cantor e compositor Lô Borges, que faleceu este ano.

O que considerar ao escolher sua festa de Réveillon em BH

Com exceção da Virada da Liberdade, todos os eventos são privados e oferecem buffet e bebidas. Confira qual se adequa melhor ao seu perfil.

Perfil da experiência: de propostas premium a formatos mais despojados, escolha o ambiente que mais combina com seu estilo de virada.

Programação musical: verifique se a curadoria dialoga com suas preferências, seja com DJs, bandas ou mix de atrações.

Estrutura e conforto: observe diferenciais como áreas de descanso, ambientação e opções pensadas para famílias.

Público: algumas festas reúnem perfis heterogêneos; outras têm propostas mais focadas em determinado nicho.

Segurança: priorize eventos com histórico de boa organização e controle de acesso.

A combinação de tradição, diversidade de formatos e curadoria de experiências tem fortalecido o Réveillon em BH ano após ano. A variedade de festas permite que moradores e visitantes escolham desde celebrações com pegada sofisticada até encontros mais descomplicados, sempre com a marca da hospitalidade mineira.

