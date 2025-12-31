Em Marrakech, chef Rachid Agouray dá receita tradicional para 2026 (Foto: divulgação/ Tagine de lagosta d'Agadir do chef Rachid Agouray)

Reconhecido mundialmente por suas luxuosas instalações e por sua hospitalidade, o La Mamounia, em Marrakech, também é conhecido pela qualidade de sua gastronomia. Em diferentes espaços e com distintas propostas, seus restaurantes brindam o paladar de hóspedes e visitantes com especialidades das cozinhas italiana, asiática e, em especial, a marroquina.

Nesse aspecto, o Le Marocain, sob o comando do chef Rachid Agouray há quase quatro décadas, celebra em seu menu a herança culinária do país com a utilização de produtos locais no preparo de suas receitas que esbanjam sabor e impactam pela criatividade de suas composições. Um dos destaques do cardápio é um dos pratos mais tradicionais da culinária marroquina e com reconhecimento internacional, o tagine, que chega à mesa trazendoséculos de tradição das culturas dos povos originários do norte da África, como os berberes.

O restaurante do Hotel La Mamounia está sob o comando do chef Rachid Agouray há quase quatro décadas (Foto: divulgação)

Nas regiões áridas e desérticas do país a técnica de cozimento lento em recipientes de barro foi uma solução engenhosa para preparar alimentos com pouca água, preservando nutrientes e intensificando os sabores. O nome dessa iguaria é o mesmo da panela de barro em que é cozido e tem por característica uma tampa cônica que faz o vapor condensar e retornar ao alimento, mantendo a suculência.

Símbolo da hospitalidade marroquina e da identidade culinária do país, o tagine é servido diretamente na panela, reforçando o caráter comunitário da refeição. Pode ser elaborado com carnes (frango e cordeiro) ou em versão vegetariana, mostrando sua versatilidade e adaptação às diferentes regiões e costumes. Mas, seja qual for o preparo, todos inebriam pelo aroma exalado pelas especiarias utilizadas, como cominho, gengibre e açafrão.

Reinventando a si mesmo e propondo releituras da gastronomia local, Agouray compartilha uma de suas criações: Tagine de Lagosta de Agadir – cidade localizada ao sul do Marrocos banhada pelo Atlântico. Para acompanhar a refeição, violino e alaúde compõem a trilha de fundo para essa experiência nos salões do restaurante Le Marocain que impactam pelo requinte da decoração e por sua arquitetura árabe-andaluza.

Receita de Tagine de Lagosta de Agadir

Ingredientes para 4 pessoas (em gramas):

Lagosta vermelha: 1600 g

Batata: 150 g

Erva-doce: 300 g

Aspargo verde: 400 g

Tomate cereja: 100 g

Bisque (caldo de frutos do mar com creme de leite fresco): 400 g

Manteiga: 80 g

Azeite de oliva: 20 g

Sal: 2 g

Pimenta: 1 g

Açafrão: 1 g

Alho: 20 g

Coentro fresco: 30 g

Tomilho fresco: 10 g

Pimenta Caiena: 2 g

Minicenouras: 100 g

Nabo: 100 g

Grão-de-bico: 50 g

Preparo:

Corte a lagosta ao meio e frite-a em uma frigideira com azeite de oliva, alho e tomilho. Adicione os legumes meio cozidos, sal, açafrão e as pimentas. Deixe cozinhar um pouco e, depois, regue a bisque. Cozinhe por mais 10 minutos e, após essa fase, acrescente coentro, grão-de-bico e sirva.

Desde 1923, o La Mamounia, símbolo de requinte e excelência em todo o mundo, tem sido um ícone da hospitalidade de luxo em Marrakech. Localizado no coração da cidade e rodeado por jardins centenários, encarna a elegância marroquina com um toque de modernidade e conforto. Acumula inúmeros prêmios, como, recentemente, o de número 1 do norte da África pela segunda vez consecutiva segundo o Reader’s Choice Awards da Condé Nast Traveler (2024 e 2025) e ter recebido 3 Chaves Michelin, distinção máxima concedida pelo guia francês que é considerado a bíblia mundial da gastronomia e da hospitalidade.

