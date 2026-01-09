Calendário de eventos de Monte Verde (MG) abre nesta sexta-feira (09) (Pedal Luz foi realizado com sucesso no ano passado e contará com nova edição nesta sexta-feira em Monte Verde (Foto: Divulgação/MOVE))

Enquanto continua vivendo intensamente a atual edição do Natal nas Montanhas, que começou no dia 15 de novembro com um público superior a 8 mil pessoas e cuja repleta programação 100% gratuita vai até 1º de fevereiro de 2026, Monte Verde (MG) terá a abertura do seu calendário de eventos nesta sexta-feira (9), com a realização do passeio ciclístico Pedal Luz.

Com um percurso urbano de 5,2km, cujo nível de dificuldade é considerado leve e acessível a todos os públicos, o evento terá sua concentração iniciada às 19h e sua largada está marcada para logo em seguida, às 19h30, na Vila de Natal, ao lado do portal de entrada do distrito de Camanducaia. Os inscritos na atração receberão um kit de luzes para enfeitar as suas bicicletas entregue no local, sendo que haverá um concurso que premiará o dono da bike mais iluminada.

A agenda de eventos 2026 no tradicional destino turístico do Sul de Minas, localizado a apenas 160km de São Paulo, contará com diversas atrações esportivas, culturais e gastronômicas, além de trazer novidades importantes, como a 2ª Feira Nacional dos Destinos Turísticos de Montanha e Inverno, que estreou com grande sucesso em novembro passado e ocorrerá junto com o 4º Seminário MOVE de Desenvolvimento Sustentável do Turismo. Essa agenda é confirmada justamente pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), realizadora da maior parte dos eventos no vilarejo e cuja sua presidente, Rebecca Wagner, exalta a importância da definição das datas dos compromissos com boa antecedência.

“Ao estabelecer esse calendário completo já antes do término do ano passado, poderemos planejar da melhor forma possível a organização de todas as atrações e isso tem um impacto muito importante para o destino, pois ajuda a trazer turistas e a movimentar a economia local ao longo de todos os períodos de 2026”, afirma a líder da entidade.

Paralelamente à continuidade da festividade iniciada em 15 de novembro e cuja programação completa está disponível no site, a agenda de eventos de 2026 teve uma alteração de data em duas de suas atrações. Inicialmente programados para este domingo (11), os desafios Pedal nas Montanhas e Corrida nas Montanhas foram adiados e serão realizados no dia 22 de fevereiro. Somadas ao Pedal Luz desta sexta-feira, essas serão apenas as primeiras de uma série de atividades esportivas marcadas para a localidade mineira, que também abrigará a prova de trail running 7 Picos, em abril; a etapa de Monte Verde do evento de cicloturismo Tour na Roça, em agosto; a Corrida Bauer, em outubro, além de três jornadas da Copa Kids de Trail Running e Mountain Bike, promovidas pela Associação Monte Verde de Esportes de Montanha (AMVEM), em abril, setembro e novembro.

Em ascensão constante como polo esportivo e considerado um dos melhores lugares para a prática do turismo ecológico no país, o distrito situado em meio às paisagens deslumbrantes na Serra da Mantiqueira também fará o coração dos amantes de automóveis e motocicletas voltar a “bater mais forte” neste ano. A apenas 160km de distância de São Paulo, o distrito de Camanducaia receberá uma nova edição do encontro de carros antigos “Clássicos nas Montanhas”, em abril, assim como terá, pelo segundo ano seguido, o “Monte Verde Bike Fest”, voltado aos motociclistas e cheio de apresentações musicais ao vivo, no final de agosto. Para completar, para 2026 foi incluído no cronograma o encontro de veículos rebaixados “Monte Verde Fest Car”, na segunda quinzena de outubro.

Já a agenda de festivais será aberta no dia 1º de março com a Páscoa nas Montanhas, que vai até 5 de abril, e seguirá com o Amor nas Montanhas, entre 14 de maio e 20 de junho, antes do Inverno nas Montanhas, de 27 de junho a 2 de agosto, e do Gastronomia nas Montanhas, de 1º a 27 de setembro. A próxima edição do Natal nas Montanhas, por sua vez, foi marcada para começar em 13 de novembro e a sua ampla programação cultural irá até 31 de janeiro de 2027.

Para completar, a diversificada programação de eventos de 2026 terá Monte Verde como sede, pela terceira vez, de uma etapa do descontraído Circuito Cervejeiro de Corrida, em setembro, e ainda como palco, em outubro, da sexta edição da Semana do Bauer, com oficinas de arte e exposições de peças produzidas com a pintura Bauernmalerei, técnica de artesanato de origem alemã que é patrimônio cultural de natureza imaterial e arte decorativa do distrito.

Natal nas Montanhas segue neste sábado

A repleta agenda de eventos 100% gratuita ao público do Natal nas Montanhas de 2025, cujo tema é “Advento, tempo de esperança”, continuará neste próximo final de semana com mais duas atrações. No sábado, a programação será aberta às 16h, em uma ação promovida pela Arteris, principal patrocinadora do evento, com a apresentação itinerante do Duende da Vida na Avenida Monte Verde. Pouco depois, às 19h, ocorrerá o tradicional desfile Despertar das Luzes, às 19h, que começa na via principal do distrito e vai até a Vila do Natal.

O distrito de Camanducaia espera receber 300 mil turistas ao longo de todo o período do Natal nas Montanhas, segundo projeção da secretaria de Turismo do município. Com um investimento de mais de R$ 3 milhões, a festividade é viabilizada pela lei federal de Incentivo à Cultura, Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura), além de receber apoio e patrocínio de diversas empresas e de empresários da região. A realização é da MOVE, da Prefeitura de Camanducaia, Acordo de Cooperação Ministério do Turismo, SESC/SENAC, Ministério do Turismo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Com apresentações gratuitas promovidas pela Arteris, o Natal nas Montanhas tem patrocínios do Grupo Passalaqua, da Fondare Empreendimentos, da Rede Dom Pedro, da RDP Pontua, da Biona, da Melhoramentos Florestal, da RX Construtora, e da Andra Materiais Elétricos, além de contar com diversos apoiadores, como o Sebrae, o Sindicato Patronal Serras Verdes, a Home Fibra, o Conselho Municipal (COMTUR) e a Polícia Militar de Camanducaia. A AZA Soluções é a montadora oficial do evento, que conta também com produção artística das companhias de teatro “Mas Por Quê?” e “Giralua”, além de gestão cultural da Pomar. O perfil oficial de divulgação da festividade nas redes sociais é o Visite Monte Verde. Mais informações disponíveis no site da MOVE.

Confira o calendário de eventos de Monte Verde em 2026:

9/1 – Passeio ciclístico Pedal Luz

22/2 – Desafios Pedal nas Montanhas e Corrida nas Montanhas

1/3 a 5/4 – Festival Páscoa nas Montanhas

11/4 – Evento de trail running 7 Picos

17/4 – Primeira etapa da Copa Kids de Trail Running e Mountain Bike

26/4 – Exposição de carros antigos Clássicos nas Montanhas

14/5 a 20/6 – Festival Amor nas Montanhas

27/6 a 2/8 – Festival Inverno nas Montanhas

23/8 – Etapa de Monte Verde do evento de cicloturismo Tour na Roça

28/8 a 30/8 – Encontro de motociclistas Monte Verde Bike Fest

1/9 a 27/9 – Festival Gastronomia nas Montanhas

12/9 – Etapa de Monte Verde do Circuito Cervejeiro de Corrida

27/9 – Segunda etapa da Copa Kids de Trail Running e Mountain Bike

2/10 a 11/10 – Semana do Bauer

11/10 – Corrida Bauer

16/10 a 18/10 – Encontro de carros rebaixados Monte Verde Fest Car

8/11 – Terceira etapa da Copa Kids de Trail Running e Mountain Bike

16/11 a 18/11 – 2ª Feira Nacional dos Destinos Turísticos de Montanha e Inverno e 4º Seminário MOVE de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Monte Verde

13/11/2026 a 31/1/2027 – Natal nas Montanhas

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo