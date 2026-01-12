Parque do Ibitipoca: Janela do Céu sem filas e trillhas antes de todo mundo - (crédito: Uai Turismo)

Parque do Ibitipoca: Janela do Céu sem filas e trillhas antes de todo mundo (A Janela do Céu no Parque Estadual do Ibitipoca (Foto: divulgação Parquetur))

Basta atravessar a portaria do Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte, na Zona da Mata mineira, para perceber que o tempo passa a obedecer a outro ritmo. O som dos riachos, o vento constante nos campos de altitude e o cheiro de mata fresca criam um cenário que convida à desaceleração — e explicam por que o parque está entre os destinos naturais mais visitados de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para quem deseja ir além da visita convencional, o parque oferece uma possibilidade ainda pouco explorada: acampar dentro da unidade de conservação e vivenciar o nascer e o pôr do sol em meio à serra, longe do fluxo intenso de visitantes.

Camping no Parque Estadual do Ibitipoca: dormir assistindo o pôr do sol e acordar com o nascer do sol

O camping do Parque Estadual do Ibitipoca permite que o visitante permaneça no parque após o fechamento dos portões e acorde com a paisagem ainda silenciosa. A estrutura é simples e funcional, com capacidade para 30 barracas, áreas demarcadas, banheiros, duchas e área de serviço.

As reservas são feitas por pessoa, diretamente no site oficial do parque. A confirmação é automática após a compra, mas o visitante deve ficar atento: o valor do camping não inclui o ingresso diário. Para montar a barraca e circular pelo parque, é obrigatória a apresentação do ingresso regular.

Área de camping no Parque (Foto: divulgação Parquetur)

O controle de acesso é rigoroso e faz parte da estratégia de conservação ambiental. O parque recebe até 1.000 visitantes por dia, sendo apenas 240 autorizados no disputado Circuito Janela do Céu.

Trilhas do Parque Estadual do Ibitipoca: confira as distâncias e níveis de dificuldade

O Parque Estadual do Ibitipoca conta com três principais circuitos de trilhas, cada um com características distintas de percurso, esforço físico e tempo de caminhada.

Circuito Janela do Céu

Distância: cerca de 16 km (ida e volta)

cerca de 16 km (ida e volta) Nível de dificuldade: médio a difícil

médio a difícil Horário limite de entrada: até 9h

Pico do Pião

Distância: aproximadamente 10 km (ida e volta)

aproximadamente 10 km (ida e volta) Nível de dificuldade: médio

médio Horário limite de entrada: até 12h

Circuito das Águas

Distância: cerca de 5 km (ida e volta)

cerca de 5 km (ida e volta) Nível de dificuldade: fácil a médio

fácil a médio Horário limite de entrada: até 15h

Para quem acampa no parque, a vantagem é começar as trilhas mais cedo, com menor fluxo de pessoas e maior chance de vivenciar os atrativos com tranquilidade.

Nascer do sol no Pico do Pião (Foto: divulgação Parquetur)

Janela do Céu: o cartão-postal mais disputado do parque

A Janela do Céu é o principal cartão-postal do Parque Estadual do Ibitipoca e uma das paisagens naturais mais emblemáticas de Minas Gerais. O percurso leva a uma queda d’água que se projeta entre paredões de quartzito, formando uma moldura natural com vista para o vale — imagem que projetou Ibitipoca nacionalmente.

Ao longo dos 16 km de caminhada, o visitante atravessa campos rupestres, áreas de mata, lajes de pedra e trechos de subida acentuada. O nível de dificuldade médio a difícil exige preparo físico, atenção redobrada e uso de calçado adequado, especialmente em períodos chuvosos, quando as pedras ficam escorregadias.

Por ser o circuito mais concorrido, o acesso é limitado a 240 visitantes por dia, garantindo que a capacidade de carga do local seja preservada. Dormir no camping do parque permite iniciar a trilha logo cedo, evitando filas e aproveitando o percurso em silêncio quase absoluto.

Transporte interno exclusivo em UTV para a Janela do Céu amplia acessibilidade e experiência

Uma das novidades mais recentes no Parque do Ibitipoca é o transporte interno exclusivo em UTV Can-AM, com roteiro especial pelo Circuito Janela do Céu. A proposta é ampliar a acessibilidade e oferecer uma nova perspectiva da paisagem, aliando aventura e conforto.

UTV garante conforto e acessibilidade (Foto: divulgação Parquetur)

O trajeto percorre 8 km, tem duração média de duas horas e inclui paradas estratégicas em pontos elevados do parque, como:

O Cruzeiro , com vista panorâmica da serra;

, com vista panorâmica da serra; Gruta da Cruz , uma das formações mais conhecidas da unidade;

, uma das formações mais conhecidas da unidade; Pico da Lombada, com mais de 1.700 metros de altitude, considerado o ponto mais alto do parque.

Com valor promocional de lançamento de R$ 160 por pessoa, o passeio em UTV é uma alternativa para quem deseja acessar os pontos mais altos do circuito com menor esforço físico. Nos roteiros realizados pela manhã, o visitante pode seguir caminhando até a Janela do Céu, combinando o uso do veículo com a trilha tradicional.

Dicas para aproveitar melhor o Parque Estadual do Ibitipoca

Chegue cedo , especialmente em feriados e alta temporada

, especialmente em feriados e alta temporada Planeje a trilha com antecedência , respeitando os horários de entrada

, respeitando os horários de entrada Leve água e lanche , pois não há venda de alimentos nas trilhas

, pois não há venda de alimentos nas trilhas Use calçado adequado , preferencialmente com boa aderência

, preferencialmente com boa aderência Respeite as regras ambientais e leve todo o lixo de volta

O Parque Estadual do Ibitipoca funciona de terça-feira a sábado e feriados, das 7h às 17h. Aos domingos, o parque é reservado apenas para saída dos campistas até às 8h. O ingresso custa R$ 34, com meia-entrada para estudantes e maiores de 60 anos. Crianças até cinco anos são isentas.