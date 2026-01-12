Globo de Ouro: premiações no cinema e recorde de turistas internacionais, o que tem a ver? - (crédito: Uai Turismo)

O Brasil está na moda. No ano de 2025, a estética “Brasil core” desfilou pelas ruas mundo afora. O modo de se vestir colocando o Brasil como a base do look através do uso das cores da bandeira, chinelos e estampas tropicais fizeram sucesso nas redes sociais e foram adotadas até mesmo por pessoas que nunca estiveram no país. Mas a estética não se atentou apenas aos outfits, colocando em evidência também “o jeito de viver brasileiro”, que é visto sempre com muita alegria, diversão e união.

A imagem, claro, não reflete o país de dimensão continental por completo, mas ajudou a colocar ainda mais o nome do Brasil por aí. A moda não foi o único setor em alta nas línguas estrangeiras, em 2025 o país atingiu um recorde histórico no turismo, com a chegada de mais de 9 milhões de turistas internacionais. O número representou um aumento de 37,1% em relação ao recorde anterior, que foi atingido em 2024, com a chegada de 6,7 milhões de visitantes.

Recentemente, o Brasil também tem se destacado na sétima arte. Com o lançamento do filme “Ainda Estou Aqui”, os olhos do país e do mundo se viraram para as telonas brasileiras. O longa se consolidou como a terceira maior bilheteria nacional desde 2018 e terminou a temporada figurando a lista entre as 15 maiores bilheterias nacionais de todos os tempos. Ao todo, foram 70 prêmios em 42 festivais, dentre eles o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama para Fernanda Torres e o Oscar de Melhor Filme Internacional, garantindo a primeira estatueta do país.

Ainda em 2025, a esperança de mais um Oscar se aqueceu no coração dos brasileiros com o lançamento de “O Agente Secreto”. O filme, que recebeu na noite de ontem (11) o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e garantiu a Wagner Moura o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, já soma mais de 50 prêmios em 36 premiações.

O Brasil no mundo e o mundo no Brasil

O audiovisual é uma poderosa ferramenta para criar nas pessoas o desejo de conhecer uma localidade, quase todo mundo que foi a Disney, assistiu antes um filme da empresa e quis viver um momento mágico com seus personagens preferidos, assim como quase todo noveleiro já quis desfilar por Copacabana fingindo ser uma Helena de Manoel Carlos.

Levar o Brasil para o mundo tem dado resultado: o crescente aumento do interesse estrangeiro no país é reflexo de campanhas que mostram uma imagem positiva do Brasil. O recorde na chegada de turistas no país prova que um turismo desenvolvido e promovido de forma séria é vantajoso.

Durante a temporada de premiação de um filme, a localidade em que ele foi gravado também ganha evidência. Dessa forma, quando filmes brasileiros chegam às mais famosas premiações do mundo, o Brasil chega junto. Assim, com estratégia e planejamento, é possível intensificar e acender a vontade de conhecer o país.

A Embratur soube alinhar as tendências mundiais com a promoção turística do país. Com a estética Brasil core em evidência e com a atenção extra que o país recebe nas premiações, a empresa lança campanhas que intensificam no imaginário de turistas internacionais o desejo de conhecer o verdadeiro Brasil, que tem sim muito samba, praia e futebol, mas também tem uma infinidade de possibilidades, experiências e vivências diferentes para se explorar.

Campanhas que mostram que o “Brasil com S” — forma de chamar o “Brasil de verdade”, tirando o “Brazil” do imaginário estrangeiro — possui uma enorme variedade de climas, biomas, sabores e atrativos, ganham ainda mais força quando caminham lado a lado com ações que mostram o Brasil como um todo e não só um destino construído para o turista.

Saber alinhar o sucesso do Brasil em outras áreas, como a moda e o cinema, com uma promoção turística estratégica, é uma das ações fundamentais para transformar o país em um desejo real para o turista estrangeiro. Mas sem deixar de lado a importância da estruturação interna, que deve estar preparada para receber esse viajante.

