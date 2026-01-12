4 dicas essenciais para proteger a pele no inverno ((Foto: Freepik))

Para quem planeja uma viagem rumo ao frio, a mala costuma ser a prioridade: casacos pesados, botas térmicas e acessórios de lã. No entanto, existe um item essencial que muitas vezes é esquecido no planejamento, mas que pode definir o conforto da experiência: o cuidado com a pele.

Em destinos de inverno, a combinação de ventos fortes, baixa umidade e o ar seco das cabines de avião atua como um desafio para a saúde cutânea. Para garantir que o viajante aproveite o destino sem o incômodo de ressecamentos ou sensibilidades, a dermatologista Dra. Marina Hayashida elencou pontos cruciais para manter o bem-estar durante o roteiro.

Confira as orientações para um “skincare de viagem” eficiente:

1. Higiene facial: o hábito deve ser mantido

É comum que, com a redução da oleosidade percebida no frio, o viajante relaxe na limpeza do rosto. Segundo a Dra. Marina, esse é um erro estratégico. A poluição urbana e os resíduos de produtos acumulados durante os passeios precisam ser removidos. “Mesmo no frio, a limpeza precisa ser feita corretamente, principalmente à noite”, orienta a médica.

A recomendação para o clima gelado é a dupla limpeza (double cleansing), utilizando um óleo de limpeza seguido de um sabonete suave. Isso garante a remoção de impurezas sem agredir a barreira de proteção natural da pele.

2.? ?Hidratação reforçada e foco na barreira da pele

No frio, a pele perde água com mais facilidade. Por isso, a hidratação precisa ser intensificada e adaptada ao longo do dia.

A logística da viagem envolve, muitas vezes, longas horas em ambientes fechados com ar-condicionado. Dentro do avião, a umidade despenca, o que acelera a desidratação. É recomendado que se hidratantes leves durante o dia e fórmulas mais densas e reparadoras antes de dormir.

3. Proteção solar: a radiação não tira férias

Engana-se quem pensa que o céu nublado ou as temperaturas baixas eliminam o risco da radiação ultravioleta. O uso do protetor solar permanece indispensável.

Para quem passa o dia em deslocamento ou em atividades ao ar livre, a dica de ouro é a praticidade. Protetores em bastão (stick) são ideais para levar na mochila e facilitam a reaplicação sem a necessidade de espalhar o produto com as mãos em locais públicos.

4. Cuidado integral: cabelos, lábios e olhos

O clima severo não atinge apenas o rosto. Outras áreas do corpo exigem atenção específica para evitar desconfortos:

Cabelos: O vento e o uso de gorros podem deixar os fios quebradiços. Óleos capilares ajudam a manter o brilho e a proteção.

O vento e o uso de gorros podem deixar os fios quebradiços. Óleos capilares ajudam a manter o brilho e a proteção. Lábios: Esta é a região que mais sofre rachaduras. A indicação é o uso de hidratantes labiais durante o dia e pomadas reparadoras mais potentes à noite.

Esta é a região que mais sofre rachaduras. A indicação é o uso de hidratantes labiais durante o dia e pomadas reparadoras mais potentes à noite. Olhos: O ar seco é um vilão para quem usa lentes de contato. Ter um colírio lubrificante no kit de higiene é fundamental para evitar irritações durante os passeios.

Viajar bem vai além do destino, envolve conforto, bem-estar e autocuidado. Ao adaptar a rotina de skincare ao clima e às condições da viagem, é possível aproveitar cada momento com mais leveza e confiança.

Com orientações práticas e baseadas na ciência, a Dra. Marina Hayashida reforça: o cuidado com a pele não entra em férias. Ele acompanha cada trajeto, garantindo uma viagem mais agradável, e um retorno com a pele saudável, equilibrada e protegida, independentemente da estação.

