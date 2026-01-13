BBB 26: para quais cidades de participantes você viajaria? ((Foto: Reprodução/TV Globo))

A casa mais vigiada do Brasil está de volta, o BBB 26 mal começou e já tem dado o que falar nas redes sociais. A edição que possui pipocas, camarotes e veteranos está com o maior prêmio da história, chegando a quase R$ 6 milhões de reais. Além do valor exorbitante, as novas dinâmicas também tem chamado a atenção do público, começando com a participação ativa do sofá na escolha dos participantes pipocas e da prova de resistência no quarto branco já na madrugada de estreia.

Ao todo, 29 nomes passaram pela casa do BBB na primeira noite, contando com os participantes já confirmados e com os que ainda estão disputando a vaga no quarto branco. Para edição de 2026, a produção fez questão de incluir participantes de todas as regiões do país, trazendo uma variedade de sotaques, culturas e histórias para serem apresentadas para o público de casa.

A edição de 2024 do BBB mostrou que o programa também pode influenciar no turismo ao aumentar significativamente as buscas sobre o Festival de Parintins, que acontece em Parintins, no Amazonas, com a participação da cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira. A amazonense, que sempre fez questão de exaltar sua cultura e, principalmente, o festival, fez crescer o interesse do público em conhecer a sua terra.

Nos próximos três meses o público será apresentado a mais de 20 histórias de pessoas das mais diversas partes do Brasil. Conheça as cidades dos participantes e, até o final do programa, já é possível organizar uma viagem para conhecer o destino escolhido.

Região Norte

Manaus (AM)

A capital do Amazonas é a terra do pipoca Brigido. A capital é reconhecida por estar em meio a belezas naturais únicas da maior floresta tropical do mundo, abrigando surpresas como o encontro das águas dos rios Negro e Solimões, que se unem formando o Rio Amazonas. Manaus também é um berço de história, cultura e arquitetura única, tendo como um grande exemplo o Teatro Amazonas, com sua suntuosa cúpula e seus detalhes neoclássicos.

Parintins (AM)

Também conhecida como “Ilha Tupinambara” ou “Ilha da Magia”, a cidade de Parintins ganhou ainda mais visibilidade durante o BBB 24. Agora, além da passagem da cunhã-poranga do Boi Garantido, a Isabelle Nogueira, o BBB 26 também recebe Livia, a Rainha do Boi Garantido, que luta por uma vaga na casa. A cidade é reconhecida pelo Festival de Parintins, que acontece em junho, mas também preversa belezas naturais, como a Serra da Valéria.

Belém (PA)

Belém, a capital do Pará, é a cidade do primeiro eliminado do quarto branco, o Ricardinho. A cidade é famosa por sua cultura, história e gastronomia, sendo reconhecida também como a Porta de Entrada da Amazônia. A cidade também é berço da maior procissão católica do mundo, o Círio de Nazaré, que acontece em outubro, recebe mais de 2 milhões de devotos, unindo fiéis e turistas em uma festa religiosa e cultural.

Juruti (PA)

Localizada às margens do Rio Amazonas, Juruti, no Pará, é a terra de Marciele, cunhã-poranga do Boi Caprichoso. A cidade é reconhecida, além das belezas naturais, pela sua forte cultura indígena, que é celebrada em um grande festival folclórico, o Festribal de Juruti, que acontece na última semana do mês de julho ou na primeira semana do mês de agosto.

Região Nordeste

Currais Novos (RN)

Localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, na região do Seridó, Currais Novos é a terra de Marcelo. O principal atrativo da região é o Geoparque do Seridó, onde é possível visitar o Canyon dos Apertados e o Pico do Totoró. A cidade também se destaca com a festa da padroeira Sant’Ana, que acontece em julho.

Nazaré da Mata (PE)

Cidade natal de Maxiane, Nazaré da Mata, localizada na zona da mata de Pernambuco, é conhecida como a Cidade do Maracatu Rural. O Maracatu Rural, ou Maracatu de Baque Solto, possui um ritmo mais acelerado, marcado pela presença de personagens icônicos, os Caboclos de Lança, com roupas coloridas e muita dança. Durante o Carnaval, a cidade recebe o Encontro Nacional de Maracatus Rurais.

Maceió (AL)

Maceió, capital do Alagoas, é a cidade natal de Rafaella. A capital é famosa por suas praias de águas claras, com piscinas naturiais e orlas arborizadas. São cerca de 40km de praias urbanas, que encantam turistas com suas belezas estonteantes e águas aquecidas.

Salvador (BA)

A primeira capital do Brasil e capital da Bahia, Salvador, é a terra de dois personagens desta edição, o pentacampeão no futebol Edilson Capetinha e o pipoca Leandro. A cidade é famosa por suas belas praias, além de muita cultura, história e gastronomia. A região histórica do Pelourinho é reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1985, devido seu rico conjunto arquitetônico barroco colonial e vibrante centro cultural afro-brasileiro. A cidade possui um dos carnavais mais famosos do país, com blocos e trios elétricos únicos.

Região Centro-Oeste

Brasília (DF)

Cidade natal da veterana Sarah Andrade e da pipoca Jordana, Brasília, capital do Brasil, é reconhecida principalmente por ser considerada um projeto arquitetônico. Com a planta da cidade lembrando um avião, a capital é repleta de ícones da arquitetura desenhados por Oscar Niemeyer. A cidade também é famosa pelo turismo cívico, em que turistas exploram a história política do país.

Goiânia (GO)

Cidade de Ricardo, Goiânia, a capital de Goiás é conhecida também como a Capital Nascional da Música Sertaneja, devido a forte ligação histórica com grande número de artistas e eventos do meio. Além de aproveitar muita música, a cidade possui uma ampla rede de parques para ser explorada.

São João d’Aliança (GO)

Cidade da pipoca Chaiany, São João d’Aliança, em Goiás, é conhecida como o “Portal da Chapada”, sendo um fácil acesso para a Chapada dos Veadeiros. A Chapada é reconhecida por sua beleza única e também por atrair os mais diversos tipos de aventureiros para explorar trilhas, cachoeiras e atividades de aventura.

Anápolis (GO)

Localizada na região central de Goiás, Anápolis é a terra de Paulo Augusto. Quem decide se aventurar pela cidade encontra natureza, história e religiosidade. Os principais atrativos são o Parque Ambiental Ipiranga, o Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho e a Catedral Bom Jesus da Lapa.

Região Sudeste

Rio de Janeiro (RJ)

A capital carioca é a terra de Babu Santana, Solange Couto e Aline Campos. A cidade do Rio de Janeiro é um dos maiores polos de turismo do país, reconhecida por sua beleza única, além de possuir uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor. A sua fama durante o verão se intensifica com os desfiles das escolas de samba na Sapucaí e com os diversos blocos de rua que se espalham pela cidade.

São Paulo (SP)

A cidade dos negócios do Brasil, São Paulo capital, é a terra da veterana Sol Vega e da pipoca Gabriela. São Paulo é o berço de diversos atrativos culturais e dos principais eventos do país, além de ser reconhecida pela sua vasta vida noturna.

Belo Horizonte (MG)

Terra natal da veterana Ana Paula Renault, a capital mineira é famosa por sua culinária típica, sendo reconhecida como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO desde 2019 e também como Capital Nacional dos Bares e Botecos. Além de comer e beber bem, a cidade também possui diversos atrativos culturais e possui uma agenda variada de eventos.

Manhuaçu (MG)

A cidade de Manhuaçu, no interior de Minas Gerais, é a terra natal do veterano Alberto Cowboy. A cidade é reconhecida pelos praticantes de ecoturismo através das suas reservas naturais, como a do Balneário Sete e a Pedra Furada.

Contagem (MG)

Cidade do pipoca Breno, Contagem está localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade possui uma cena cultural ativa, além de muita gastronomia mineira e a possibilidade de explorar o turismo rural e o ecoturismo bem perto do centro urbano.

Teófilo Otoni (MG)

A cidade da pipoca Milena, Teófilo Otoni, em Minas Gerais, é reconhecida como a Capital Mundial das Pedras Preciosas e oferece diversas atrações turíriscas voltadas às pedras, além da históra, da cultura e da natureza da cidade.

São Bernardo do Campo (SP)

A cidade do ABC Paulista, São Bernardo do Campo é a terra natal do ator Henri Castelli. A cidade oferece diversas opções de turismo gastronômico através de rotas culinárias, além de possuir diversas opções para prática de turismo de natureza. O forte da cidade é o turismo industrial.

Região Sul

Lajeado (RS)

O veterano Jonas Sulzbach é da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Localizada no Vale do Taquari, a cidade possui parques, praças e marcos arquitetônicos para serem visitados.

Chapecó (SC)

Localizada em Santa Catarina, Chapecó é a cidade natal do influenciador Juliano Floss. A cidade possui diversos atrativos culturais, como o Museu da Cultura Italiana e o Museu Tropeiro Velho, além de proporcionar a prática de turismo de natureza com o Mirante da Ferradura.

Curitiba (PR)

Cidade natal do pipoca Pedro, a capital do Paraná é amplamente conhecida por suas baixas temperaturas. Mas além do inverno rigoroso, a cidade possui diversos atrativos a serem explorados, como o Jardim Botânico, a Ópera de Arame e o Museu Oscar Niemeyer (MON). A cidade mistura modernidade com história, possuindo também um centro histórico amplo.

Butiá (RS)

Terra da pipoca Samira, a cidade de Butiá está localizada no Rio Grande do Sul. A cidade é pacata e tranquila, tendo pouca atração para o turismo, mas recebe eventos como o Carbomoto, um encontro de motociclistas, em fevereiro, e a Gincana Municipal de Butiá, que acontece em setembro.

Canoas (RS)

Terra da pipoca Elisa, a cidade de Canoas faz parte da Grande Porto Alegre. A cidade possui diversos pontos para prática de turismo cultural, como a Casa das Artes da Villa Mimosa, a Antiga Estação de Trem e a Catedral de São Luís Gonzaga. Há ainda a Praia do Paquetá para quem quer se refrescar às margens dos rios.

Porto Alegre (RS)

A capital gaúcha é a terra do pipoca Matheus. Porto Alegre é reconhecida pelo seu famoso Centro Histórico, com diversas atrações culturais, além disso é possível realizar um passeio de barco pelo Lago Guaíba, experimentar o famoso churrasco gaúcho e conhecer diversas cervejarias artesanais.

