Festival do Pequi acontece em Belo Horizonte no próximo final de semana ((Foto: Cintia Magalhães/BS Fotografias))

No próximo final de semana, entre os dias 17 e 18 de janeiro, Belo Horizonte recebe o Festival do Pequi, um dos eventos gastronômicos mais aguardados do início do ano. O festival acontecerá no Mercado de Origem do Santa Tereza, das 10h Às 18h.

Com entrada gratuita e clima familiar, o festival coloca o pequi como grande protagonista, valorizando um dos ingredientes mais emblemáticos da culinária do Cerrado e da gastronomia mineira. Conhecido por seu aroma intenso e sabor inconfundível, o fruto estrela do evento será apresentado em diversas versões criativas e afetivas, conquistando tanto os apaixonados pelo pequi quanto os curiosos de primeira viagem.

O público poderá experimentar uma gastronomia diversa e autoral, com pratos e produtos que exploram o pequi em diferentes formatos: arroz com pequi, geleias artesanais, licores especiais, doces típicos, além de outras delícias preparadas por expositores selecionados. Mais do que um festival gastronômico, o evento é um convite à valorização da cultura alimentar brasileira, ao encontro entre tradição e criatividade, e à vivência de um espaço acolhedor que une comida boa, identidade regional e experiências sensoriais únicas.

