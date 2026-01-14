Carnaval no Brasil: confira as datas oficiais de folia nos principais destinos (Falta pouco para a maior festa de rua do país (Foto: Uai Turismo))

Falta pouco menos de um mês para a maior festa de rua do mundo começar: o Carnaval no Brasil. O feriadão é um dos momentos do ano mais amados pelos brasileiros, principalmente porque dá para aproveitar de diversas formas, folia para quem é de folia e descanso para quem é de descanso. É também o verdadeiro Réveillon do país, afinal, todo mundo sabe, o ano só começa depois do carnaval!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A euforia de ir para as ruas usando muitas cores, andar atrás de bloco e cantar marchinhas é tanta que muita gente não espera as datas oficiais para começar a pular carnaval e inicia a festa ainda em janeiro. Mas isso não parte só dos foliões, muitas prefeituras e eventos já estão se preparando para dar o start ainda esse mês.

LEIA TAMBÉM: BBB 26: para quais cidades de participantes você viajaria?

A data oficial do feriado em 2026 é dos dias 14 a 18 de fevereiro, mas a festa já está começando — em alguns lugares já até começou.

Rio de Janeiro

Carnaval no Rio de Janeiro (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A cidade do Rio de Janeiro ostenta um dos carnavais de rua mais famoso do país. Um dos principais motivos é a duração do período festivo oficial da cidade: são mais de 30 dias de festa oficial! A programação do Carnaval de Rua começa no próximo final de semana, nos dias 17 e 18 de janeiro, e vai até 22 de fevereiro. Ao longo de todo período carnavalesco, estão previstos, segundo a Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur), 462 blocos e são esperados mais de 6 milhões de turistas.

O desfile das Escolas de Samba acontecem durante o feriado oficial do carnaval, entre os dias 14 a 17 de fevereiro.

Salvador

Carnaval em Salvador (Foto: Valter Pontes/Secom Salvador/Agência Brasil)

Reconhecido como a maior festa de rua do mundo pelo Guinness World Records, o carnaval de Salvador também é um dos mais disputados do país. A data oficial do carnaval na capital baiana será entre os dias 12 e 18 de fevereiro, seguindo bem a risca os dias do feriado. Na semana anterior ao início da folia, a cidade já se agita com as chamadas prévias carnavalescas, as festas Furdunço e Fuzuê acontecerão nos dias 7 e 8 de fevereiro, respectivamente.

LEIA TAMBÉM: Inhotim é destaque em lista de indicação do The New York Times

Para quem já quiser ir sentindo um gostinho do carnaval até a data de início oficial do evento, a capital baiana possui diversos eventos acontecendo durante todo o verão, sendo muitos gratuitos, é só ficar atento a programação.

Recife

Bloco Galo da Madrugada (Foto: Reprodução Site)

Detentora do maior bloco de rua do mundo, o Galo da Madrugada, também reconhecido pelo Guiness Book, Recife é o sonho de muitos foliões. A agenda do maior carnaval em linha reta do país já começa agitada: a partir da próxima terça-feira, dia 20 de janeiro, é festa todos os dias até a quarta feira de cinzas, no dia 18 de fevereiro!

Olinda

Carnaval em Olinda (Foto: Reprodução Site)

Famoso pelos bonecos gigantes que desfilam pelas ladeiras da cidade e pelo frevo, Olinda é um dos carnavais mais tradicionais do Brasil. A cidade já está respirando carnaval, com prévias acontecendo desde a virada do ano em todos os finais de semana. É só acompanhar a programação no Instagram oficial do Carnaval de Olinda. Os mais de 500 blocos oficiais sairão entre os dias 14 e 18 de fevereiro.

LEIA TAMBÉM: Festival do Pequi acontece em Belo Horizonte no próximo final de semana

São Paulo

Carnaval em São Paulo (Foto: Prefeitura SP/Divulgação/Agência Brasil)

A capital paulista também faz bonito quando o assunto é carnaval. A folia oficial acontecerá na cidade entre ps dias 14 e 17 de fevereiro, com mais de 700 blocos circulando nesse período, mas a cidade também garante o pré e o pós-carnaval, que acontecem nos finais de semana que antecedem e sucedem a festa, sendo, em 2026, os finais de semana dos dias 7 e 8 e 21 e 22 de fevereiro. Há quem ainda não ache suficiente e, para os fominhas, é só ficar de olho na programação dos ensaios dos blocos que sempre terá algo!

Belo Horizonte

Carnaval de Belo Horizonte (Foto: Reprodução Site)

A capital mineira é a caçula dos grandes carnavais do país, mas tem aprendido bem com as veteranas quando o assunto é festa. Com mais de 200 blocos só no pré-carnaval, a programação oficial da cidade vai ocorrer entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro, com muitos blocos na rua e até desfile das escolas de samba, que acontecem na segunda e terça-feira de carnaval (16 e 17 de fevereiro).

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo