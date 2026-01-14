EUA suspendem emissão de vistos de imigração; visto de turismo segue normalmente ((Foto: AlxeyPnferov/Getty Images))

O Brasil e mais 74 países, que incluem Rússia, Irã, Somália, Afeganistão, Nigéria, Tailândia, entre outros, foram atingidos pela nova medida anunciada pelo Departamento de Estado dos EUA que suspende a concessão de vistos para imigrantes. A ação passa a valer a partir do dia 21 de janeiro e não afeta aplicações de vistos para não imigrantes, como turistas temporários ou viajantes a negócios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Carnaval no Brasil: confira as datas oficiais de folia nos principais destinos

“O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recebem benefícios sociais do povo americano em taxas inaceitáveis. O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano”, diz comunicado oficial.

Com informações da Agência Brasil e da Fox News, a medida visa impedir que prováveis imigrantes virem “um encargo público para os EUA ao chegarem ao país”. Os veículos ainda informam que o memorando deixa a entender que candidatos idosos ou com sobrepeso possam ter pedidos para entrar no país negados.

“A orientação instrui os funcionários consulares a negarem vistos a candidatos que provavelmente dependerão de benefícios públicos, levando em consideração uma ampla gama de fatores, incluindo saúde, idade, proficiência em inglês, situação financeira e até mesmo a possível necessidade de cuidados médicos de longo prazo”, diz a reportagem da Fox News.

LEIA TAMBÉM: Inhotim é destaque em lista de indicação do The New York Times

A decisão do Departamento de Estado dos EUA ocorre em meio a uma crise que ocorreu no estado de Minnesota, onde o ICE, polícia anti-imigração, assassinou a estadunidense Renee Nicole Good, gerando uma onda com mais de mil protestos em todo o país. Donald Trump tem deliberadamente atacado imigrantes do estado, que é governado por democratas, acusando-os de fraudarem sistemas de benefícios sociais. Nesta terça-feira (13), Trump atacou a comunidade de imigrantes da Somália em Minnesota.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, compartilhou a notícia da Fox News sobre o memorando, dando o tom oficial à mídia estadunidense.

Vale ressaltar que a medida passa a valer a poucos meses da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo