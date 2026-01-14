5 destinos com câmbio favorável para brasileiros em 2026 ((Foto: Uai Turismo))

A inflação global e as oscilações do câmbio seguem influenciando diretamente o planejamento de viagens internacionais. Dólar e euro permanecem em patamares elevados, o que vem cada vez mais estimulando a busca por países que oferecem um custo-benefício mais atrativo para o viajante brasileiro, com moedas locais desvalorizadas em relação ao real.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Inhotim é destaque em lista de indicação do The New York Times

Além de hospedagem, o impacto positivo do câmbio é percebido principalmente nos gastos diários, como alimentação, transporte e passeios turísticos, permitindo ao viajante montar roteiros mais completos ou prolongar sua estadia sem grandes mudanças no orçamento.

“As oscilações do câmbio têm influenciado diretamente o comportamento do viajante brasileiro. Em 2025, isso foi observado no crescimento das reservas de brasileiros em destinos como Istambul (+77,6%), onde a moeda desvalorizou mais de 25% no ano. Esses números mostram que o brasileiro está cada vez mais atento ao custo-benefício e tende a diversificar os destinos, buscando experiências imersivas dentro do seu orçamento”, afirma Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.

De olho nesse cenário, a Civitatis, plataforma global de reservas de visitas guiadas e experiências turísticas presente em mais de 160 países, selecionou cinco destinos internacionais onde a moeda local se desvalorizou em 2025 e onde o real tem maior poder de compra, despontando como opções mais acessíveis para viajar em 2026.

Ásia, Caribe e Oriente Médio concentram alguns dos exemplos mais relevantes desse movimento.

Turquia

R$ 1 = 8,02 liras turcas

Variação em 2025: ~ -27%

Capadócia, na Turquia (Foto: Divulgação)

Com a lira turca entre as moedas mais desvalorizadas dos últimos anos, a Turquia se consolidou como um destino onde o real tem maior poder de compra. Em Istambul, o viajante encontra mesquitas históricas, bazares e palácios com custos de alimentação e transporte mais acessíveis em comparação a outras capitais europeias.

LEIA TAMBÉM: EUA suspendem emissão de vistos de imigração; visto de turismo segue normalmente

Para quem deseja ampliar o roteiro, uma alternativa é a excursão de quatro dias à Capadócia saindo de Istambul, que inclui visitas a vilarejos esculpidos nas formações rochosas da região e a possibilidade de realizar, de forma opcional, o tradicional passeio de balão.

Vietnã

R$ 1 = 4.884 Dong vietnamita

Variação em 2025: ~ -13%

Ha Long Bay, no Vietnã (Foto: Divulgação)

O Vietnã é um dos países do Sudeste Asiático onde o custo diário permanece entre os mais baixos do mundo. Hospedagem acessível, refeições de rua por valores reduzidos e passeios com excelente relação custo-benefício tornam o destino atraente para quem busca uma viagem internacional mais longa.

Entre as experiências mais buscadas está o passeio de barco pela Baía de Ha Long, uma das sete maravilhas da natureza, em excursão que sai da capital Hanói.

República Dominicana

R$ 1 = 11,85 pesos dominicanos

Variação em 2025: ~ -15%

Bahía de las Águilas, na República Dominicana (Foto: Divulgação)

Conhecida pelas praias de águas cristalinas, a República Dominicana aparece como uma alternativa mais acessível dentro do Caribe, após a recente desvalorização do câmbio local. A combinação de resorts, passeios naturais e atividades culturais permite montar roteiros variados sem os preços elevados de outros destinos da região.

Uma opção para conhecer uma das praias mais paradisíacas do país é a excursão de dois dias à Bahía de las Águilas, com alimentação e hospedagem inclusas.

LEIA TAMBÉM: Carnaval no Brasil: confira as datas oficiais de folia nos principais destinos

Egito

R$ 1 = 8,76 libras egípcias

Variação em 2025: ~ -5%

Pirâmides de Gizé, no Egito (Foto: Divulgação)

Apesar de se manter estável em 2025, a desvalorização acumulada da libra egípcia nos últimos anos colocou o Egito entre os destinos internacionais com melhor custo-benefício para o brasileiro quando se consideram os gastos locais. Alimentação, transporte interno e visitas a sítios históricos apresentam valores significativamente mais baixos, permitindo montar roteiros completos sem elevar o orçamento.

Além das Pirâmides de Gizé, ganha destaque neste ano o tour pelo Grande Museu Egípcio (GEM), aberto oficialmente em 2025 após décadas de construção. Para conhecer o país de forma completa, uma opção é o circuito completo de oito dias pelo Egito, que combina Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo e Assuã, com hospedagens, alimentação, cruzeiro pelo Nilo e passagens aéreas internas inclusas.

Tailândia

R$ 1 = 5,86 baht tailandês

Variação em 2025: ~ -4%

Maya Bay, praia nas ilhas Phi Phi onde foi gravado o filme “A Praia”, de Leonardo DiCaprio (Foto: Divulgação)

Mesmo sem uma desvalorização acentuada em 2025, a Tailândia segue como um dos destinos mais procurados por quem busca equilíbrio entre paisagens paradisíacas, cultura e preços acessíveis. O custo de alimentação, transporte e atividades turísticas permanece baixo em comparação a destinos ocidentais.

LEIA TAMBÉM: Festival do Pequi acontece em Belo Horizonte no próximo final de semana

Entre as sugestões de passeios está o cruzeiro de dois dias pelas ilhas Phi Phi, conjunto de ilhas na costa oeste da Tailândia, onde fica a famosa Maya Bay, cenário do filme “A Praia”, de Leonardo DiCaprio.

Aproveite o câmbio favorável para se aventurar em 2026.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo