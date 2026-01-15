Acervo do Museu do Futebol recebe novas camisas (Uniforme do Santos Futebol Clube usado peplo Rei do Futebol na final da Taça Brasil de 1961. (Foto: Divulgação/Museu do Futebol))

O Museu do Futebol recebeu nesta semana duas novas camisas históricas inéditas na Sala Pelé: o uniforme do Santos Futebol Clube usado pelo Rei do Futebol na final da Taça Brasil de 1961 e uma camisa da Seleção Argentina autografada por Diego Maradona, pertencente ao ex-jogador Paulo Silas. A troca periódica valoriza a circulação de peças icônicas da história do futebol e contribui para a conservação da camisa usada por Pelé na final da Copa de 1970, estrela da sala. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Carnaval de BH se aproxima: Bloco da Esquina anuncia homenagem a Lô Borges no cortejo de 2026

Desde 2024, o espaço conta com duas vitrines dedicadas a grandes ídolos do esporte: uma sempre ocupada por peças originais usadas por Pelé em diferentes momentos de sua carreira; e outra dedicada a atletas que representam capítulos marcantes da história do futebol, escolhidos em diálogo com exposições temporárias ou com a programação cultural do Museu. As novas camisas substituem o uniforme usado por Pelé na final da Copa do Mundo de 1970 e a réplica da camisa da Seleção Argentina de 1986, presente que Maradona deu a Rivellino.

As duas novas peças em exibição são originais e permanecem no Museu do Futebol por um período determinado, por meio de empréstimo. A camisa usada por Pelé remete ao glorioso Santos de uma era magistral e eterniza a decisão da Taça Brasil de 1961. Na partida realizada em 27 de dezembro, no Estádio da Vila Belmiro, o Santos venceu o Esporte Clube Bahia por 5 a 1, com três gols do Rei. Desde então, a camisa esteve restrita a exibições particulares e traz inscrições posteriores, como a referência ao bicampeonato de 1964-65, além de outros detalhes pessoais.

Camisa da Seleção Argentina autografada por Diego Maradona, pertencente ao ex-jogador Paulo Silas (Foto: Divulgação/Museu do Futebol)

Em diálogo com a exposição “¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa”, está a camisa da Seleção Argentina autografada por Diego Maradona, pertencente ao ex-jogador Paulo Silas. A peça foi presenteada a ele durante um torneio de showbol realizado na Espanha, em 2008.

LEIA TAMBÉM: 5 lugares fora do óbvio no Rio de Janeiro para ir além das praias

Conservação

A troca periódica das camisas em exibição no Museu do Futebol atende não apenas à possibilidade de compartilhar acervos diferentes com o público, mas também é uma forma de garantir sua preservação. A conservação de têxteis é um desafio constante, pois são materiais delicados e suscetíveis à ação de agentes externos como a luz e a própria gravidade. Por isso, a camisa usada por Pelé na final da Copa de 1970 sai da vitrine periodicamente para “descansar” na horizontal. Nesses períodos, ela também passa por uma rotina de conservação preventiva realizada por uma especialista em têxteis.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo