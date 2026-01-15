Mardi Gras 2026: “carnaval” do Universal Orlando Resort divulga lista de shows ((Foto: Divulgação))

O Universal Orlando Resort convida os visitantes para o Universal Mardi Gras: International Flavors of Carnaval, de 7 de fevereiro a 4 de abril de 2026. A celebração deste ano contará com um desfile espetacular, que presta homenagem ao The Big Easy, uma seleção de mais de 40 pratos inspirados na culinária internacional e shows ao vivo, em noites selecionadas, com grandes nomes da música, como Bebe Rexha, Zedd e The All-American Rejects. O melhor: todas as atividades já estão incluídas no ingresso regular do Universal Studios Florida.

Veja abaixo uma lista do que está reservado para o Mardi Gras deste ano.

Line-Up de shows do Mardi Gras 2026

A lista de shows deste ano contará com 11 apresentações ao vivo de alguns dos nomes mais importantes da música, incluindo Bebe Rexha, a cantora pop do mega sucesso “Meant to Be”, Zedd, DJ vencedor do Grammy e produtor por trás do sucesso “Clarity”, e a banda de rock The All-American Rejects. Veja abaixo a lista completa de artistas.

Data Atração Principal 7 de fevereiro Kaskade 14 de fevereiro Portugal. The Man 15 de fevereiro Ivy Queen 21 de fevereiro Joey Fatone & AJ McLean 28 de fevereiro RuPaul (DJ SET) 7 de março Shaggy 13 de março Tyler Hubbard 14 de março Bebe Rexha 15 de março Zedd 21 de março Barenaked Ladies 28 de março The All-American Rejects

Celebrando Nova Orleans em meio ao desfile

Toda a energia eletrizante de Nova Orleans chegará às ruas do Universal Studios Florida durante o desfile do Mardi Gras deste ano, com uma coleção de doze carros alegóricos feitos à mão, projetados para celebrar a vibração de Nova Orleans – com sua comida, música, colares e o estilo bayou. Os carros alegóricos vão percorrer as ruas do parque, acompanhados de artistas cheios de energia, colares coloridos voando pelo ar e música ao vivo preenchendo cada canto do parque.

Além disso, os visitantes podem fazer um upgrade na sua experiência Mardi Gras ao garantir o Mardi Gras Float Ride and Dine Experience – uma oferta única que inclui uma refeição saborosa de três tempos e um lugar reservado em um carro alegórico no desfile de Mardi Gras.

Delícias de carnaval do mundo todo

O cardápio do Mardi Gras traz sabores do Carnaval com culinária internacional e clássicos de Nova Orleans. A celebração apresentará pratos de doze países diferentes – convidando os visitantes a provar comidas ao redor do mundo sem sair do Universal Studios Florida. Os pratos deste ano incluem Baked Cajun Mac & Cheese (Mac & Cheese assado ao estilo Cajun), a Ham, Brie and Berry Crepe (Crepe com presunto, queijo brie e frutas vermelhas), Vienna-Style Pork Schnitzel (Schnitzel de porco ao estilo vienense), Pinchos de Lechon (Espetinho de carne de porco), além dos favoritos dos fãs como Beignets, inspirados em Nova Orleans, a bebida Cat 5, e mais. Os visitantes podem curtir essas delícias culinárias em quiosques espalhados pelo parque, além de restaurantes selecionados.

Os visitantes ainda podem saborear mais e economizar mais no Mardi Gras com o Universal Orlando Resort Food and Beverage Card, pagando apenas $65 por um cartão com $75 de crédito. O Universal Orlando Resort Food and Beverage Card está disponível em quiosques de alimentação do Mardi Gras, em todo o Universal Studios Florida, e pode ser usado em qualquer local de alimentação nos quatro parques temáticos do Universal Orlando e no Universal CityWalk.

Nova Mardi Gras Tribute Store

A Mardi Gras Tribute Store também retornará este ano à área de Hollywood do Universal Studios Florida, apresentando um tema totalmente novo e uma seleção de produtos imperdíveis. Mais detalhes serão compartilhados em breve.

A festa continua nos hotéis

Uma forma especial de aproveitar o Universal Mardi Gras e manter a festa animada é hospedando-se em um dos 11 hotéis temáticos do Universal Orlando, onde podem se deliciar com opções de comida e bebida inspiradas no Mardi Gras, criadas unicamente para cada hotel, como Beignets da Bourbon Street no The Kitchen do Hard Rock Hotel, Korean Cajun Jambalaya no Bar 17 Bistro do Universal Aventura Hotel e o Voodoo Street Fries no Pier 8 Market do Universal Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites, e muito mais. Os hóspedes do hotel também podem usar benefícios exclusivos durante a visita, incluindo entrada antecipada nos parques e transporte gratuito para os parques temáticos.

E, em noites selecionadas, o Universal CityWalk traz uma emoção extra, com opções de entretenimento que incluem guitarristas, DJs, andadores de pernas de pau e ofertas exclusivas de bebidas durante a Mardi Gras After Party no Pat O’Brien’s, além da transformação do Red Coconut Club no Cursed Coconut Club para a temporada do Mardi Gras.

