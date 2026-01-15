Brasil se destaca mais um ano no “Oscar” dos hostels ((Foto: Larissa Vilencor))

Os hostels do Brasil são há anos motivo de orgulho para o turismo brasileiro, pois sempre se fazem presentes na lista de melhores do mundo na premiação promovida pela plataforma de reservas Hostelworld. A 24ª edição do HOSCAR Awards (Hostelworld Custumer Annual Ratings, na sigla em inglês) possui entre os finalistas de uma das principais categorias um hostel brasileiro indicado, tradição que se repete desde 2015, quando a hostelaria nacional começou a chamar atenção internacional pela qualidade das experiências oferecidas.

“Os hostels existem no Brasil desde o início da década de 1960 com seus altos e baixos nas décadas seguintes. Com o anúncio da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos, o mercado de hostels do país começou a crescer e buscar cada vez mais profissionalização, o que abriu caminho para o reconhecimento internacional entre os viajantes e na prêmiação considerada o Oscar da hostelaria”, analisa o jornalista especialista em cultura hosteleira, Diego Bonel, que assinou a curadoria do estande “Experiência Hostel”, no Salão do Turismo 2025, em São Paulo.

A premiação foi se adaptando às tendências ao longo dos anos e quando o turismo foi paralisado em 2020, a plataforma criou as categorias de voto popular com foco na agenda ESG. Em 2025, das três categorias voltadas ao turismo sustentável (Responsible Travel Award), duas ficaram com hostels brasileiros.

Em 2026, o Longboard Paradise, no Rio de Janeiro, é o hostel brasileiro indicado como um dos finalistas na categoria Eco-Warrior (voltada reconhecer práticas ambientais). O hostel brasileiro, que disputa com representantes de Ruanda, Colômbia, Índia e Taiwan, sustenta a indicação com resultados contínuos em geração de energia limpa, reuso de água, gestão de resíduos e restauração da vegetação costeira.

“O crescimento do espaço da hostelaria no Salão do Turismo nesses últimos três anos mostra o quanto o mercado nacional está maduro. Os mochileiros do mundo todo definitivamente estão de olho nas experiências únicas dos hostels brasileiros”, complementa Bonel.

Os finalistas foram escolhidos por uma comissão externa de jurados e agora, até o dia 19 de janeiro, o público geral pode votar nas melhores iniciativas no site Hoscar Awards.



Os vencedores das demais categorias serão definidos com base nas avaliações deixadas pelos hóspedes após as estadias. O resultado será anunciado no site e nos perfis sociais da plataforma no fim desse mês. Quem votar participa de um sorteio e pode ganhar um voucher de €250 para se hospedar em hostels ao redor do mundo.

