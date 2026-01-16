Quer viajar pelo Brasil no verão? Passagens de ônibus a partir de R$ 23,99 ((Foto: Divulgação/FlixBus))

Com o auge do verão e a proximidade do Carnaval, o planejamento de viagens rodoviárias ganha um fôlego extra em janeiro. A FlixBus, plataforma global de tecnologia voltada ao transporte de passageiros, anunciou nesta sexta-feira, 16 de janeiro, o início de uma campanha promocional que mira justamente quem deseja explorar destinos brasileiros durante os meses de férias e folia. A ação oferece tarifas reduzidas em diversas rotas nacionais, com valores que partem de R$ 23,99 para compras efetuadas entre 16 e 22 de janeiro.

As ofertas contemplam um período de viagem que se estende de 21 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, cobrindo tanto o descanso de verão quanto o feriado prolongado de Carnaval. Para quem busca o litoral catarinense ou paranaense, por exemplo, é possível encontrar o trecho entre Curitiba e Penha por valores iniciais de R$ 23,99. Já as conexões que ligam cidades de São Paulo, como Guarulhos e Osasco, à capital paranaense apresentam bilhetes a partir de R$ 34,99 e R$ 38,99, respectivamente.

Além dos eixos tradicionais, a promoção abrange uma gama diversificada de destinos que costumam registrar alta demanda nesta época do ano. Cidades históricas e litorâneas como Paraty e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, além de capitais como Florianópolis, Vitória e Salvador, fazem parte da rede de rotas com preços incentivados. De acordo com a empresa, o objetivo é consolidar o ônibus como uma alternativa prática e acessível frente ao aumento dos custos de deslocamento de outras modalidades durante a alta temporada.

Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil, ressalta que a estratégia foca em oferecer uma experiência digital simplificada para atrair o viajante que valoriza a agilidade no processo de compra. As tarifas promocionais são aplicadas automaticamente nos canais oficiais da marca — site, aplicativo e WhatsApp — dispensando o uso de cupons de desconto, embora as poltronas destinadas à oferta sejam limitadas.

É importante notar que a ação é exclusiva para as rotas operadas diretamente pela FlixBus no Brasil, não incluindo viagens de empresas parceiras vendidas na plataforma. Com a integração de trajetos que conectam as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, a iniciativa movimenta o setor de transporte rodoviário e oferece ao turista brasileiro a chance de concretizar roteiros de última hora com um custo-benefício mais atrativo.

