10 dicas para não cair em golpes ao alugar um imóvel para o carnaval ((Foto: Wikimedia Commons))

Para aproveitar o feriado do carnaval com mais liberdade, muitas famílias e grupos de amigos decidem pela locação de um imóvel como forma de comportar melhor determinado número de pessoas. Porém, é preciso ficar atento na hora de alugar uma casa ou um apartamento para não cair em golpes.

Flávio Bittencourt, fundador e CEO do Chaves na mão, plataforma brasileira especializada simultaneamente em anúncios e veículos, elencou 10 dicas essenciais para a locação seja feita de forma segura e por meio de portais e empresas confiáveis.

1- Tudo começa pela pesquisa

Se atente ao meio que será alugado o imóvel. “Selecione portais qualificados e, no anúncio, levante o maior número de informações possíveis sobre o anunciante e o imóvel”, ressalta Bittencourt.

2- Procure as redes sociais do locatário

Faça uma busca e tente encontrar algum outro contato do proprietário do imóvel nas redes sociais. Caso você não encontre nada, cuidado. Pode ser um perfil fake que criou o anúncio. “Nessas situações, o melhor é não seguir com a reserva e buscar outro imóvel que traga informações mais consistentes do proprietário”, alerta.

3- Desconfie de valores muito baixos

O aluguel muito barato em relação às outras opções é um grande sinal de alerta. Vale sempre lembrar daquele velho ditado “não existe almoço grátis”.

4- Prefira fazer contratos

O ideal é sempre fazer um contrato de locação, evitando os acordos feitos apenas via conversas informais. Com um registro oficial, o interessado não fica desamparado e as chances de recuperar o prejuízo financeiro causado por golpes aumentam consideravelmente.

5- Confirme a localização do imóvel

Use o Google Street View para checar a localização exata e confirme se as fotos do anúncio fazem sentido com a fachada da casa. Essa é uma dica que pode ser facilmente executada e não precisa de intermediários.

6- Evite pagar antecipadamente

Quanto maior for o valor depositado antes da chegada, maior será o prejuízo se o negócio se tratar de golpes. “Por isso, a negociação do pagamento é extremamente importante para evitar prejuízos”, explica o executivo.

7- Tente visitar o imóvel antes de fechar a locação

Nem sempre é possível, mas caso consiga ir presencialmente antes, o interessado diminui consideravelmente a chance de cair em um golpe. “Caso o imóvel entregue exatamente o que o anúncio promete e o locatário esteja presente e sempre disponível, muito dificilmente você será uma vítima de criminosos”, afirma Bittencourt.

8- Cheque a conta bancária que receberá o depósito

Antes de confirmar o pagamento, confirme se o nome do locatário e o nome do dono da conta bancária é o mesmo. Questione caso sejam diferentes.

9- Insistência para pagamento rápido

Quando alguém força urgência ou pressiona para fechar a locação, impedindo que o interessado verifique informações, o risco de golpe aumenta drasticamente, especialmente se o pedido de pagamento for via Pix. “Tal comportamento é um dos sinais mais claros de tentativa de golpe”, explica o CEO do Chaves na Mão.

10- Perfil recém-criado ou sem histórico em redes sociais ou plataformas

Se o anunciante evita ligação de vídeo, visita virtual ou qualquer forma de verificação, o risco pode ser extremamente alto. “Desconfie de pessoas cuja comunicação é difícil. Quem tem um imóvel para alugar geralmente é mais disponível e atencioso”, conclui Bittencourt.

