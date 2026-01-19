Descanso e tranquilidade: carnaval para quem está fugindo da folia (Passeio de avistamento de corais em Corumbau/BA (Foto: Ricardo D'Angelo))

Para grande parte dos brasileiros, o carnaval é sinônimo de agitação, folia e muita festa, mas há uma parcela da população que prefere aproveitar o feriado para colocar o descanso em dia, em destinos mais tranquilos e distantes dos grandes polos festivos. Falta pouco menos de um mês para o feriadão, já sendo mais que necessário definir qual será o destino escolhido.

Corumbau (BA)

Praia em Corumbau (BA) (Foto: Tuca Reinés)

Mesmo sendo a terra do axé, nem toda Bahia respira folia durante o carnaval. Em Corumbau — cujo nome significa “longe de tudo” na língua Pataxó — o Carnaval ganha outro significado. Na região, quem dita o ritmo não são os batuques, mas sim a natureza. O destino convida a respirar guiado pelo vai e vem do mar azul-turquesa, sentindo o vento que passeia entre os coqueiros e ouvindo o canto dos pássaros em um lugar muito preservado.

Imerso em uma área quase intocada, o Vila Naiá propõe um carnaval de desaceleração, conexão com o entorno e reconexão pessoal. Seguindo o espírito “slow living”, o hotel propõe um feriado com caminhadas ecológicas, passeios de caiaque, explorações pela Reserva Marinha de Corumbau e longos momentos de contemplação. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, o Vila Naiá trabalhará com estadia mínima de três noites, em regime de pensão completa, com opções de casas e casas duplas.

Atacama (Chile)

Piedras Rojas no Atacama (Foto: Divulgação)

O carnaval também pode ser o momento de viver uma experiência única e diferente. No Deserto do Atacama, no Chile, o feriado será vivido em meio a vulcões, salares e o céu mais limpo do planeta, o cenário ideal para quem quiser viver algo inesquecível. O Atacama é repleto de paisagens e vivências que parecem ser de outro mundo, como: o nascer do sol nos Gêiseres del Tatio, o pôr do sol no Vale da Lua e as noites estreladas que convidam a um tour astronômico.

O Deserto do Atacama pode ser um dos destinos mais surpreendentes para o período de Carnaval e a agência Horizonte Turismo organiza formas diferentes de viver essa experiência durante o feriado, seja através de tours regulares ou privados.

Amazônia (AM)

Cruzeiros fluviais na Amazônia (Foto: Katerre/Divulgação)

Ainda na linha de quem deseja viver experiências autênticas, também é possível aproveitar o carnaval para explorar a Floresta Amazônica, combinando natureza, bem-estar e vivências culturais. São muitas opções para quem quer viver o máximo possível da maior floresta equatorial do mundo.

O clima chuvoso de fevereiro não compromete a viagem de Carnaval, mas influencia o roteiro. Passeios de barco, canoagem, trilhas aquáticas, observação de animais e cruzeiros fluviais são as principais atividades nesta época, a plataforma de turismo PlanetaEXO possui roteiros para quem quer aproveitar o feriado para praticar turismo de natureza.

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Voo de parapente no Pico Agudo, Santo Antônio do Pinhal (SP) (Foto: Divulgação Pousada Quatro Estações de Pinhal)

Localizada no coração da Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal, a 170km de São Paulo, é o destino para quem procura paz, ar puro e descanso durante o carnaval, mas ainda com um toque da animação da grande festa. Se hospedar no destino permite que o turista fique imerso na tranquilidade e contemple as belezas naturais da cidade na maior parte do tempo, mas ainda consiga dar escadapas rápidas para destinos próximos que possuem mais movimento.

Para quem quer aproveitar o sossego da cidade no carnaval, a Pousada Quatro Estações de Pinhal possui pacotes especiais com três diárias, todas incluindo café da manhã.

