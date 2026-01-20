Hotéis, resorts e pousadas de Minas Gerais com grandes expectativas para o Carnaval (Parque do Avestruz Eco Resort (Foto: divulgação))

Com o Carnaval se transformando em um dos períodos de maior fluxo turístico para Belo Horizonte, a hotelaria da capital mineira se prepara para mais uma temporada de alta demanda durante a folia de rua. Situação bem diferente de até poucos anos atrás quando a cidade ficava literalmente deserta no período.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O crescimento do Carnaval de Belo Horizonte também está inserido em um contexto mais amplo de fortalecimento do turismo em Minas Gerais. O Estado foi recentemente incluído na “Hot List” da consagrada revista inglesa “Condé Nast Traveller”, como um dos melhores destinos do mundo para se visitar. Reconhecimento que amplia fortemente a visibilidade internacional do Estado. “A hotelaria da capital acompanha esse momento positivo, com projeções de alta ocupação e cenário de crescimento sustentado, impulsionado tanto pela folia quanto pela diversidade de atrativos culturais, gastronômicos e urbanos da cidade” atesta Rodrigo Chaves Cançado, Vice-Presidente da ABIH-MG e Diretor do Hotel Intercity BH Expo.

No Carnaval do ano passado a capital mineira contabilizou uma ocupação média nos quatro dias de 76,7% considerando os seis clusters regionais da cidade. Nos hotéis da Zona Sul e Centro a média geral foi de 82,1% com pico 89,5% do domingo de Carnaval (dia 2 de março). Conforme apurei na ocasião o desempenho só não foi melhor devido uma grande rede hoteleira ter cometido o equívoco de vender somente pacotes com no mínimo 4 noites para seus hotéis de bandeira econômica. Essa estratégia, não adequada ao mercado belorizontino ocasionou uma ocupação média menor que a esperada nos hotéis em questão, consequentemente derrubando um pouco a média geral.

Expectativa de crescimento real em 2026

Para o Carnaval deste ano, com base na sensível dilatação da janela de vendas conforme constatado em minhas pesquisas online e pelos mapas de reservas de hotéis selecionados, a previsão é de crescimento nominal de 5 pontos percentuais na ocupação média do período ante 2025. Deveremos atingir 81%, considerado o total da praça de Belo Horizonte e entorno com seus atuais 156 meios de hospedagem que somam pouco mais de 15 mil quartos gerando uma capacidade instalada de acomodação para cerca de de 35 mil pessoas/dia.

LEIA TAMBÉM: A força crescente das bandeiras globais junto à hotelaria independente

O melhor nessa equação, porém não será o crescimento da ocupação e sim a constatação da evolução da Diária-Média. Conforme apurei junto as agencias online (OTA’s), o valor das diárias publicadas estão, em média, 17% mais altas para o Carnaval deste ano. Isso somado ao crescimento da ocupação gerará um aumento estimado de 26% do faturamento bruto do setor hoteleiro quando comparado com o ano anterior. Ótimo indicador qualitativo deste importante evento do calendário da capital mineira.

Nas regiões sul e central concentra-se a maior parte do inventário com 82 hotéis, onde teremos as melhores performances, porém observamos grande otimismo entre os gestores de meios de hospedagem de outros clusters como: Pampulha, Vetor Norte/Confins e região Industrial/Expominas.

O Intercity BH Expo, próximo ao Expominas por exemplo, apostou em iniciativas que valorizarão a experiência dos hóspedes, como a criação da “Estação Energia & Hidratação”, instalada no espaço do café da manhã oferecendo suporte funcional de reidratação e reposição de energia aos foliões após longas horas de blocos, festas e eventos culturais. Adicionalmente, há uma promoção para reservas antecipadas com condições especiais. Com isso, o hotel projeta superar 85% de ocupação ao longo do período carnavalesco. Após registrar 74% de ocupação no último Carnaval, o hotel amplia a estratégia nesse ano com serviços que vão além do tradicional. Os resultados recentes sustentam uma projeção ambiciosa para este ano. “Os números do último Carnaval reforçam nossa confiança nesse ano a meta é ultrapassar os 85% de ocupação, oferecendo uma experiência que equilibra descanso, bem-estar e praticidade em um dos momentos mais intensos do calendário turístico da cidade.”, finaliza Rodrigo Cançado, investidor e diretor do hotel.

Carnaval com ares de resort urbano

O Ouro Minas Dolce by Wyndham por sua vez, também anuncia expectativa de ocupação elevada durante os dias oficiais de folia, tornando-se o refúgio ideal para quem prefere evitar o barulho e a agitação do Carnaval ou para quem deseja se hospedar próximo das vias de acesso aos principais blocos e festas de rua de Belo Horizonte.

Ouro Minas Dolce by Wyndham (Foto: divulgação)

Além de localização estratégica, o Ouro Minas conta com uma infraestrutura de resort urbano proporcionando momentos de conforto, relaxamento e paz para aqueles que desejam fugir na folia momesca e aproveitar o feriado sem enfrentar rodovias e aeroportos lotados. O hotel conta com piscina aquecida, jacuzzi, sauna, spa com vários tipos de massagem, game room, quarto e copa família, permitindo que os hóspedes se desconectem do ritmo acelerado do Carnaval. A localização é conveniente também para quem deseja visitar atrações turísticas e históricas de Minas Gerais, com seus museus, paisagens deslumbrantes, a consagrada culinária mineira e a não menos famosa hospitalidade.

A força da hotelaria de lazer em Minas Gerais

A hotelaria de lazer de Minas Gerais começou 2026 mostrando sinais claros de força e resiliência. Levantamento realizado pela Associação Mineira de Hotéis de Lazer (AMIHLA) junto a hotéis e pousadas associados apontou ocupação média de 98,6% no Réveillon, confirmando o alto poder de atração do Estado em datas estratégicas. Já a perspectiva média de ocupação para o mês de janeiro é de 55,4%, indicando uma desaceleração natural no pós-feriado, mas mantendo o setor atento a estratégias comerciais e promocionais para estimular a demanda. Segundo a AMIHLA, as expectativas para 2026 são marcadas por um otimismo cauteloso. O setor enxerga nos cerca de 10 feriados nacionais prolongados previstos para o ano a principal oportunidade de incremento da ocupação, venda de pacotes e melhor distribuição do fluxo turístico ao longo do calendário, com destaque para Carnaval e Semana Santa, que já apresentam forte procura e, em larga escala já com disponibilidade esgotada.

LEIA TAMBÉM: Retrospectiva 2025 e perspectivas 2026 para a hotelaria brasileira

Para Alexandre Santos, presidente da AMIHLA, com quem tive a grata satisfação de me reunir na semana passada, o momento exige leitura estratégica: “Os dados mostram que a hotelaria de lazer de Minas é forte, competitiva e tem enorme capacidade de atrair turistas, especialmente nos feriados. Ao mesmo tempo, 2026 será um ano que exigirá planejamento, flexibilidade comercial e atenção ao comportamento do consumidor.”

A AMIHLA destaca que o desempenho do setor em 2026 dependerá da combinação entre aproveitamento inteligente dos feriados, estratégias comerciais adequadas e estabilidade do ambiente econômico, reforçando a importância do turismo como vetor de desenvolvimento regional, geração de empregos e movimentação da economia local.

Resorts próximos a BH também estarão lotados

No Parque do Avestruz Eco Resort em Esmeraldas, distante apenas 55 km do centro de BH, as projeções para as férias de janeiro, é de chegar-se a uma ocupação média entre 85% e 90%. “Acreditamos que o nosso grande diferencial é o pacote imersivo, focado em proporcionar uma experiência única com nossa equipe de recreação, somada a toda a infraestrutura do resort — como o complexo aquático, o Diverkids, a fazendinha, os passeios de charrete e mini fusca, além das trilhas ecológicas e atividades ao ar livre” explica a coluna Fabiana Silveira, proprietária do Resort.

Para o Carnaval, em fevereiro, a meta do Eco Resort é alcançar 98% de ocupação média no período. A estratégia do imponente empreendimento este ano é atender, tanto o público que busca refúgio da folia de rua, quanto aquele que deseja diversão em família com segurança. “Investimos em uma programação robusta, incluindo kit festa com abadá e um bloco exclusivo organizado pela nossa equipe. Além disso, estamos em negociação avançada para trazer blocos tradicionais da região metropolitana para dentro do resort” arremata Fabiana que além de empresária exerce a função de diretora jurídica da AMIHLA.

Na hotelaria de lazer uma clara mudança comportamental do consumidor tem sido percebida: Os hóspedes entenderam o valor agregado das novas propostas como, por exemplo a adoção do All Inclusive. Isso tem resultado em reservas de pacotes mais longos e, principalmente, em viagens de grupos maiores — amigos e famílias reservando mais apartamentos para aproveitarem juntos. Para o Carnaval, o cenário em Minas é de forte crescimento, impulsionado diretamente pela consolidação do Carnaval de BH com reflexos em toda a região e até destinos mineiros mais distantes. Percebe-se em especial um aumento significativo na procura por moradores da própria Região Metropolitana, que buscam nos resorts uma alternativa de lazer qualificado durante o feriado visto que a capital fica agora cheia com visitantes de outras regiões do país.

LEIA TAMBÉM: Carnaval de BH se aproxima: Bloco da Esquina anuncia homenagem a Lô Borges no cortejo de 2026

Nos tempos atuais turistas não buscam apenas hospedagem, eles buscam vivências. A preferência é por momentos imersivos em cenários visualmente atraentes, os chamados ambientes ‘instagramáveis’, perfeitos para as redes sociais e compartilhamentos quase em tempo real de suas experiências vividas no destino.

“Importante destacar que a tecnologia nunca substituirá o calor humano. Os hóspedes esperam um tratamento acolhedor e personalizado. Esse é o trunfo da hospitalidade mineira. Receber, acolher e fazer os clientes se sentirem em casa de forma espontânea e natural”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

LinkedIn: maartenvs1

E-mail: mvsluys@gmail.com

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo