Belo Horizonte e Montevidéu a um voo de distância (Montevidéu - Uruguai (Foto: Nikolai Kolosov/Pexels))

A partir do dia 04 de março de 2026, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Montevidéu, no Uruguai, estarão a apenas um voo direto de distância. A rota será ofertada pela Azul Linhas Aéreas e a partir de hoje (20) já é possível realizar as reservas no site oficial da companhia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Descanso e tranquilidade: carnaval para quem está fugindo da folia

Os voos entre o Aeroporto de Confins, em Minas Gerais, e o Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu, serão operados duas vezes por semana em aeronaves Embraer E2 com capacidade para transportar até 136 clientes. As decolagens acontecerão às 10h do Aeroporto de Confins, às quartas e domingos e a volta será realizada nos mesmos dias, com a decolagem do Uruguai sendo às 15h15.

Origem Saída Destino Chegada Frequência Confins (CNF) 10h Montevidéu (MVD) 13h25 Quartas e domingos Montevidéu (MVD) 15h15 Confins (CNF) 18h40 Quartas e domingos Confins (CNF) – Montevidéu (MVD) *A partir de 04/03

O Aeroporto Internacional de Carrasco, no Uruguai, é o principal ponto de entrada e saída de voos internacionais para o país e serve a capital Montevidéu e a região metropolitana.

“A abertura da rota entre Confins e Montevidéu é resultado de uma análise de demanda e conectividade regional. Identificamos um potencial consistente tanto no fluxo turístico quanto no corporativo, além de oportunidades de conexão via nosso hub em Confins para outros mercados brasileiros.”, disse Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul.

“A inauguração do voo direto entre Confins e Montevidéu representa mais um passo estratégico do Governo de Minas na ampliação da malha aérea internacional do estado. Essa nova rota fortalece a integração de Minas Gerais com a América do Sul, impulsiona o turismo, amplia oportunidades de negócios e reforça a atratividade do nosso estado para investimentos e conexões globais. É um avanço importante para o desenvolvimento econômico e para a projeção de Minas no cenário internacional”, afirma a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

LEIA TAMBÉM: Cozinha Tupis: um dos restaurantes mais surpreendentes de Belo Horizonte

Atualmente, a Azul oferece voos, entre operações regulares e sazonais, que ligam Montevidéu aos aeroportos do Recife e de Campinas, em São Paulo, cidades de dois dos principais hubs da Companhia. A Companhia também opera para o balneário de Punta Del Este, com opções de voos saindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo