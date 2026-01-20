Destinos LGBTQIA+ para aproveitar o carnaval ((Foto: Freepik))

O carnaval tem se consolidado como uma das datas mais importantes do calendário turístico LGBTQIA+, sendo mais do que os blocos de rua e os desfiles da escola de samba. Hoje, a festa é pensada para oferecer experiências completas que garantem o que todo viajante deseja: liberdade, segurança, acolhimento e, claro, muita diversão. Destinos no Brasil e no exterior oferecem programações especiais e ambientes inclusivos durante o período carnavalesco.

Para Marco Lisboa, CEO da 365 Fun Fest, rede de franquias voltada para o público LGBTQIA+, o carnaval deixou de ser apenas uma festa popular para se tornar uma experiência turística completa, pensada para diferentes perfis de viajantes.

“Muita gente associa o Carnaval apenas aos blocos tradicionais, mas existem destinos que oferecem experiências mais exclusivas e alinhadas a esse público, tanto para quem não abre mão de uma festa quanto para quem busca descanso”, afirma.

Para quem quer se programar para data, o especialista indica 8 destinos dentro e fora do Brasil, que atende diferentes perfis:

Salvador (BA)

Cidade reconhecida por ter o maior carnaval de rua do mundo, a cidade também oferece festas privadas e experiências premium. Salvador concentra eventos fechados e camarotes exclusivos LGBTQIA+ com DJs, artistas nacionais e internacionais. “É uma ótima opção para quem quer viver o carnaval com estrutura, conforto e sensação de pertencimento”, explica Lisboa.

Rio de Janeiro (RJ)

Os blocos dominam as ruas, mas a cidade também oferece festas temáticas, rooftops, pool parties e eventos noturnos voltados ao público LGBTQIA+. “O Rio permite combinar praia, blocos de rua, e o tradicional desfile na Sapucaí com as escolas de samba. Mas além disso, é possível encontrar festas inclusivas em um único roteiro.”, destaca o CEO da 365 Fun Fest.

Florianópolis (SC)

Conhecida pela cena LGBTQIA+ vibrante, Floripa aposta em beach clubs, festas eletrônicas, praias paradisíacas e experiências mais exclusivas durante o feriado.

Recife (PE)

O carnaval de Recife tem se consolidado como uma das expressões culturais mais autênticas do Brasil. Com ritmos como frevo, maracatu e manguebeat, a cidade oferece uma programação intensa e descentralizada, que mistura grandes polos com eventos culturais e festas privadas. Para Lisboa, Recife se destaca por unir tradição, pluralidade e estrutura turística. “É um Carnaval democrático, que ocupa o espaço público com respeito e liberdade, além de contar com uma cena LGBTQIA+ ativa durante todo o ano, o que garante opções seguras de hospedagem, lazer e vida noturna”, explica.

São Luiz do Paraitinga (SP)

Conhecida por suas marchinhas autorais e pelo clima de cidade histórica, a cidade do interior paulista oferece um Carnaval acolhedor, com blocos tradicionais, ruas decoradas e forte participação da comunidade local. Segundo o CEO da 365 Fun Fest!, o destino é ideal para quem quer viver a folia com tranquilidade e pertencimento. “São Luiz do Paraitinga tem um Carnaval que valoriza a convivência, o respeito e a diversidade. É uma ótima opção para o público LGBTQIA+ que prefere celebrar em um ambiente mais próximo, seguro e rico em cultura”, afirma.

Destinos internacionais

Sitges (Espanha)

A cidade espanhola é referência internacional em turismo LGBTQIA+ e oferece festas, desfiles e eventos temáticos que atraem visitantes do mundo todo. “É um Carnaval mais curto, mas muito intenso, organizado e seguro. Ideal para quem quer viver uma experiência diferenciada”, explica Marco.

Gran Canária (Espanha)

O destino combina clima agradável, festas icônicas e uma forte política de inclusão. “É ideal para quem quer unir Carnaval, praia e turismo LGBTQIA+ estruturado”, afirma.

Nova Orleans (EUA)

Conhecida pelo Mardi Gras, a cidade tem uma cena LGBTQIA+ forte, com eventos paralelos, festas privadas e desfiles alternativos. “É uma experiência cultural e festiva diferente do Carnaval brasileiro, mas bem animado”, destaca Lisboa.



Para deixar a experiência ainda melhor, reserve com antecedência os destinos LGBTQIA+ que deseja visitar, priorize hospedagens inclusivas, como hotéis gay friendly, que garantem conforto e segurança. Além disso, considere o perfil da viagem e o que está buscando, se são festas privadas, de rua, turismo cultural ou descanso.

“O Carnaval é um momento de expressão e liberdade. Quando bem planejado, ele se transforma em uma experiência positiva, segura e memorável para o público LGBTQIA+”, conclui Marco Lisboa.

