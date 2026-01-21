Mostra de Cinema de Tiradentes 2026: turismo cultural grátis ((Foto: Sistema Fecomércio/ Dúnia Catelli) )

29ª Mostra de Cinema de Tiradentes acontece de 23 a 31 de janeiro e promete lotar as ladeiras de pedra com amantes do cinema e viajantes em busca de experiências autênticas em Minas Gerais. Com toda a programação gratuita, o evento celebra o tema “Soberania Imaginativa”, homenageia a atriz, roteirista e diretora Karine Teles e reafirma seu papel como porta de entrada do calendário audiovisual brasileiro. Para quem pretende viajar, a Mostra de Cinema de Tiradentes é a oportunidade ideal de unir cinema, arte e turismo histórico em um só roteiro.

Por que a Mostra de Cinema de Tiradentes é o programa perfeito para viajar em janeiro

Programação diversa e gratuita: exibições ao ar livre e em salas, debates, encontros formativos, atividades para crianças e atrações musicais.

Cidade cenográfica natural: Tiradentes é um dos destinos coloniais mais charmosos do país, com arquitetura preservada, gastronomia mineira e natureza aos pés da Serra de São José.

Ambiente de descoberta: a Mostra de Cinema de Tiradentes é vitrine do cinema brasileiro contemporâneo, com filmes inéditos e conversas que aproximam o público de quem faz o audiovisual.

O Sistema Fecomércio MG — por meio do Sesc e do Senac em Minas — é parceiro cultural e educacional da Mostra de Cinema de Tiradentes. Desde 2017, a colaboração impulsiona a democratização do acesso à cultura e contribui para o desenvolvimento do comércio, serviços e turismo na região, transformando a cidade em um palco vivo de encontros entre cinema, arte e experiências turísticas.

Nesta 29ª edição, o Sesc em Minas entrega, pela primeira vez, um prêmio de R$ 10.000,00 a um dos longas-metragens brasileiros da sessão WIP – Corte Final, do programa Conexão Brasil CineMundi. A premiação estimula talentos em fase de finalização e reforça a conexão entre as produções e o mercado.

Programação em foco: cinema, música e experiências para todas as idades

Além das sessões de filmes, debates e atividades formativas, a Mostra de Cinema de Tiradentes ganha um circuito cultural com apresentações musicais noturnas no Cine-Lounge, intervenções artísticas e a Mostrinha — programação voltada ao público infantil. Entre os destaques do período de 23 a 31 de janeiro:

Abertura oficial: 23/01, às 20h (Cine-Tenda).

Mostrinha com intervenções artísticas: 24, 25 e 31/01, pela manhã (Cine-Tenda).

Cortejo das Artes: 24/01, à tarde, com performances e manifestações populares pelas ruas do centro histórico.

Cine-Lounge: atrações musicais diárias à meia-noite, com artistas e DJs convidados.

Encerramento e Premiação WIP: 31/01, das 20h30 às 00h30 (Cine-Lounge).

Toda a programação é gratuita. Consulte o site oficial e as redes da Mostra para a agenda detalhada, locais e possíveis atualizações.

Dicas essenciais para curtir a Mostra de Cinema de Tiradentes

Chegue cedo às sessões: apesar da gratuidade, a ocupação é limitada por ordem de chegada.

Calçados confortáveis: as ruas são de pedra e há ladeiras.

Clima de verão: janeiro tem calor e possibilidade de chuva — leve capa/guarda-chuva e água.

Mobilidade: opte por caminhar; verifique pontos de embarque/descida e áreas de circulação da Mostra.

Sustentabilidade: descarte correto de resíduos e respeito ao patrimônio histórico.

Famílias com crianças: priorize a Mostrinha e atividades lúdicas nos fins de semana.

