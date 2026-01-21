6 destinos com foco no afroturismo pelo Brasil (O afroturismo mantém viva a história e a cultura afro-brasileira no país (Foto: Divulgação))

Com a chegada das férias, para além da busca por praias, há uma parcela da população que busca por roteiros culturais autênticos pelas diferentes regiões do Brasil. Esse movimento é motivado pelo interesse dos viajantes em conhecer a história e a identidade do país de forma mais aprofundada. Dentro segmento de turismo cultural e histórico, o afroturismo teve um grande destaque no ano de 2025, se tornando uma tendência em crescimento para viajantes que desejam se aprofundar nos saberes ancestrais e na história negra dos destinos.

O afroturismo vai além do turismo tradicional. Para Carlos Humberto, CEO da Diaspora.Black, startup especializada em experiências afrocentradas, o segmento permite que “visitantes de diferentes idades e culturas conheçam o Brasil a partir de narrativas construídas por quem vive, preserva e fortalece esses territórios, valorizando a memória, a cultura, a ancestralidade e o protagonismo negro”.

O afroturismo ajuda a preservar e compartilhar a história que, por muito tempo, não foi contada. Dessa forma, é possível reconhecer destinos já consolidados no turismo de uma nova maneira através de um roteiro afrocentrado. Confira 6 opções de destinos pelo país com roteiros que ajudam a manter viva a cultura negra no Brasil:

Salvador (BA) : Roteiro Afro do Pelourinho e circuitos que passam por espaços de memória e cultura afro-brasileira;

: Roteiro Afro do Pelourinho e circuitos que passam por espaços de memória e cultura afro-brasileira; Recife (PE): Circuito Afro-Recife, que percorre o Recife Antigo e espaços culturais ligados às tradições afro-pernambucanas;

Circuito Afro-Recife, que percorre o Recife Antigo e espaços culturais ligados às tradições afro-pernambucanas; São Luís (MA) : Roteiro do Tambor, Memória e Cultura Negra, que inclui os centros históricos, espaços culturais e manifestações populares;

: Roteiro do Tambor, Memória e Cultura Negra, que inclui os centros históricos, espaços culturais e manifestações populares; Outro Preto (MG): Roteiro da Presença Negra, que aborda a contribuição da população negra na formação histórica da cidade por meio dos museus, arquivos e circuitos guiados;

Roteiro da Presença Negra, que aborda a contribuição da população negra na formação histórica da cidade por meio dos museus, arquivos e circuitos guiados; São Paulo (SP): Marco Zero da cidade e Casa de Capoeira do Mestre Ananis, que destacam a presença negra na construção da capital paulista;

Marco Zero da cidade e Casa de Capoeira do Mestre Ananis, que destacam a presença negra na construção da capital paulista; Rio de Janeiro (RJ): Pedra do Sal, berço do samba carioca e símbolo da diáspora africana, Museu do Samba e Arco do Teles, no Centro Histórico, reunindo memória, música e história urbana.

