5 destinos de montanha no Brasil para iniciantes

As recentes notícias sobre a complexa operação de resgate no Monte Everest despertam um misto de admiração e cautela. A imagem de centenas de pessoas presas na montanha mais alta do mundo pode parecer distante, mas a paixão pela altitude inspira muitos aventureiros. Para quem sonha com cumes, o Brasil oferece destinos incríveis e seguros, ideais para dar os primeiros passos no montanhismo.

Explorar essas paisagens não exige experiência de um alpinista profissional, mas sim disposição e planejamento. Com trilhas bem sinalizadas e estrutura de apoio, é possível vivenciar a emoção de chegar ao topo e contemplar vistas deslumbrantes. A escolha do roteiro certo é o segredo para uma estreia memorável e segura na atividade.

Opções seguras com vistas incríveis

Pico da Bandeira (MG/ES)

Localizado na Serra do Caparaó, é o terceiro ponto mais alto do país, com 2.892 metros. É um dos destinos mais procurados por iniciantes, pois o acesso mais comum, pelo lado de Minas Gerais, permite chegar de carro a um ponto elevado, de onde parte a trilha final. A caminhada até o cume leva, em média, de três a quatro horas. O grande atrativo é assistir ao nascer do sol acima das nuvens, uma experiência que recompensa todo o esforço.

Parque Nacional de Itatiaia (RJ/MG)

O primeiro parque nacional do Brasil é uma verdadeira escola para montanhistas. Oferece diversas opções de trilhas, desde caminhadas leves até a travessia do Maciço das Prateleiras, que exige um pouco mais de fôlego. A estrutura do parque é um diferencial, com guias e centros de visitantes que orientam os turistas sobre os melhores e mais seguros percursos.

Aventurar-se em cumes como os retratados na imagem é uma das recompensas para quem busca o montanhismo em paisagens brasileiras. Freepik

Pedra Grande de Atibaia (SP)

A menos de 100 quilômetros de São Paulo, este destino é perfeito para uma aventura de um dia. A subida pode ser feita por uma trilha de nível fácil a moderado ou por estrada de terra. Com 1.450 metros de altitude, o cume oferece uma vista panorâmica de 360 graus da região e é um ponto famoso para a prática de voo livre.

Monte Roraima (RR)

Na fronteira do Brasil com Venezuela e Guiana, o Monte Roraima é uma expedição mais longa, geralmente de seis a oito dias, que não exige técnica de escalada, mas sim um ótimo preparo físico para encarar a jornada. As agências locais fornecem toda a estrutura, incluindo guias e carregadores, tornando o roteiro acessível. A paisagem no topo é única, com formações rochosas e ecossistema próprios, que remetem a um mundo pré-histórico.

Pico do Paraná (PR)

O ponto mais alto do Sul do Brasil, com 1.877 metros, é um desafio que recompensa com uma vista espetacular da Serra do Mar. A trilha é considerada difícil e exige bom preparo físico, mas pode ser feita em um dia por quem tem um ritmo forte. Para iniciantes, recomenda-se pernoitar em um dos abrigos de montanha e dividir a jornada em dois dias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.