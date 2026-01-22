Caribe: cruzeiro o ano todo com embarque em La Romana (La Romana, República Dominicana (Foto: divulgação))

Durante a Fitur, feira internacional de turismo realizada em Madri, foi anunciada uma operação da MSC Cruzeiros durante todo o ano com embarques em La Romana, na República Dominicana, a partir de 16 de novembro de 2026. A iniciativa marca a primeira oferta de itinerários anuais no Caribe Sul pela companhia, que dedicará o navio MSC Opera à rota com saídas semanais e opções de 7 ou 14 noites.

Detalhes do cruzeiro no Caribe Sul: navio, datas e destinos

O itinerário estreia em 16 de novembro de 2026 e inclui uma escala exclusiva na Ilha Catalina, joia próxima à costa dominicana, famosa por praias de areia branca, águas cristalinas e recifes ideais para snorkel. La Romana será o porto-base, com fácil acesso por diversos aeroportos internacionais do país, facilitando a chegada de viajantes de várias regiões.

Entre os destinos previstos estão:

La Romana, República Dominicana: ponto de partida com acesso a atrações como a Cueva de las Maravillas e a vila Altos de Chavón.

ponto de partida com acesso a atrações como a Cueva de las Maravillas e a vila Altos de Chavón. Ilha Catalina, República Dominicana: reserva natural com infraestrutura para relaxamento e atividades aquáticas.

reserva natural com infraestrutura para relaxamento e atividades aquáticas. Fort-de-France, Martinica: capital vibrante com arquitetura colorida, mercados, destilarias de rum e florestas tropicais.

capital vibrante com arquitetura colorida, mercados, destilarias de rum e florestas tropicais. Virgin Gorda, Ilhas Virgens Britânicas: lar do The Baths, praias preservadas e trilhas com mirantes no Parque Nacional Gorda Peak.

lar do The Baths, praias preservadas e trilhas com mirantes no Parque Nacional Gorda Peak. St. John’s, Antígua e Barbuda: capital histórica próxima a algumas das praias mais deslumbrantes do Caribe.

A operação deve atrair cerca de 120 mil visitantes internacionais por ano a La Romana, impulsionando a economia local — com impacto previsto para hotéis, restaurantes, bares e comércio — e estimando 240 mil passageiros em voos de chegada e saída.

Impacto econômico e experiência a bordo

“Depois de mais de dez anos, é com grande orgulho que anunciamos La Romana como novo porto de embarque. Com operações durante todo o ano, estendemos a temporada tradicional, gerando impacto econômico positivo para a comunidade local e trazendo 120 mil visitantes internacionais adicionais por ano”, afirmou Gianni Onorato, CEO da companhia.

O MSC Opera, de porte menor e serviço mais personalizado, oferece dois restaurantes principais com especialidades mediterrâneas e internacionais, além de diversos bares e lounges. Famílias contam com áreas dedicadas a crianças e adolescentes, incluindo spray park, jogos de realidade virtual e clubes por faixa etária. Para bem?estar e lazer, há academia equipada com Technogym, pista de caminhada, minigolfe, shuffleboard e o MSC Aurea Spa, com massagens, tratamentos e área termal com sauna e banho a vapor.

Reservas para as saídas a partir de novembro de 2026 já estão disponíveis por canais oficiais e agências de viagem.

